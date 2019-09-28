النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أحوال الدرعية" يستقبل مراجعيه في مقره الجديد غداً

"الجاسر": يعد من المكاتب النموذجية ويقدم جميع الخدمات

يبدأ مكتب الأحوال المدنية بمحافظة الدرعية، غداً، استقبال المستفيدين في مقره الجديد الواقع في شارع الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بحي ظهرة العودة، وذلك بعد انتقاله من مقره القديم بحي الخالدية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن المكتب يعد من المكاتب النموذجية، حيث جهّز بجميع وسائل التقنية، ويقدم من خلاله جميع الخدمات كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية "الميلاد، الوفاة، الزواج، والطلاق".

وأضاف "الجاسر" أن المكتب يحتوي على قسمين مستقلين للرجال والنساء، كما يشتمل كل منهما على صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات.

وأفاد أنه بإمكان المستفيدين الراغبين بالاستفادة من خدمات المكتب، حجز موعد إلكتروني عبر نظام المواعيد الإلكتروني، ومعرفة العنوان من خلال تذكرة الموعد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"أحوال الدرعية" يستقبل مراجعيه في مقره الجديد غداً
سبق

يبدأ مكتب الأحوال المدنية بمحافظة الدرعية، غداً، استقبال المستفيدين في مقره الجديد الواقع في شارع الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بحي ظهرة العودة، وذلك بعد انتقاله من مقره القديم بحي الخالدية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن المكتب يعد من المكاتب النموذجية، حيث جهّز بجميع وسائل التقنية، ويقدم من خلاله جميع الخدمات كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية "الميلاد، الوفاة، الزواج، والطلاق".

وأضاف "الجاسر" أن المكتب يحتوي على قسمين مستقلين للرجال والنساء، كما يشتمل كل منهما على صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات.

وأفاد أنه بإمكان المستفيدين الراغبين بالاستفادة من خدمات المكتب، حجز موعد إلكتروني عبر نظام المواعيد الإلكتروني، ومعرفة العنوان من خلال تذكرة الموعد.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
07:46 PM

"أحوال الدرعية" يستقبل مراجعيه في مقره الجديد غداً

"الجاسر": يعد من المكاتب النموذجية ويقدم جميع الخدمات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
67

يبدأ مكتب الأحوال المدنية بمحافظة الدرعية، غداً، استقبال المستفيدين في مقره الجديد الواقع في شارع الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بحي ظهرة العودة، وذلك بعد انتقاله من مقره القديم بحي الخالدية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن المكتب يعد من المكاتب النموذجية، حيث جهّز بجميع وسائل التقنية، ويقدم من خلاله جميع الخدمات كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية "الميلاد، الوفاة، الزواج، والطلاق".

وأضاف "الجاسر" أن المكتب يحتوي على قسمين مستقلين للرجال والنساء، كما يشتمل كل منهما على صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات.

وأفاد أنه بإمكان المستفيدين الراغبين بالاستفادة من خدمات المكتب، حجز موعد إلكتروني عبر نظام المواعيد الإلكتروني، ومعرفة العنوان من خلال تذكرة الموعد.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,138
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,214
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,219
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,800

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة