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"الصحة" : تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 52016

ارتفاع حالات التعافي من فيروس "كورونا" في جدة إلى 3987

جاءت بعد مكة والرياض المتساويتين في العدد

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا بجدة إلى 3987 متعافياً، بزيادة 423 متعافياً، وجاءت في الترتيب الثالث بعد مكة المكرمة والرياض اللتين تساوتا في أعداد المتعافين.

كما جاءت ثانياً في الحالات النشطة بـ4849 حالة بعد مكة المكرمة التي سجلت 4989 حالة، وبلغ عدد المصابين 8928 مصاباً، وجاءت في الترتيب الثالث بعد مكة المكرمة والرياض.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي قد أعلن اليوم في المؤتمر الصحفي، عن تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الجمعة.

وقال إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1797 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 23666 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع حالات التعافي من فيروس "كورونا" في جدة إلى 3987
سبق

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا بجدة إلى 3987 متعافياً، بزيادة 423 متعافياً، وجاءت في الترتيب الثالث بعد مكة المكرمة والرياض اللتين تساوتا في أعداد المتعافين.

كما جاءت ثانياً في الحالات النشطة بـ4849 حالة بعد مكة المكرمة التي سجلت 4989 حالة، وبلغ عدد المصابين 8928 مصاباً، وجاءت في الترتيب الثالث بعد مكة المكرمة والرياض.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي قد أعلن اليوم في المؤتمر الصحفي، عن تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الجمعة.

وقال إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1797 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 23666 حالة.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
05:02 PM

ارتفاع حالات التعافي من فيروس "كورونا" في جدة إلى 3987

جاءت بعد مكة والرياض المتساويتين في العدد

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,122

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا بجدة إلى 3987 متعافياً، بزيادة 423 متعافياً، وجاءت في الترتيب الثالث بعد مكة المكرمة والرياض اللتين تساوتا في أعداد المتعافين.

كما جاءت ثانياً في الحالات النشطة بـ4849 حالة بعد مكة المكرمة التي سجلت 4989 حالة، وبلغ عدد المصابين 8928 مصاباً، وجاءت في الترتيب الثالث بعد مكة المكرمة والرياض.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي قد أعلن اليوم في المؤتمر الصحفي، عن تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الجمعة.

وقال إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1797 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 23666 حالة.

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