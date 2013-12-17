"الأرصاد": فرصة أمطار رعدية على مكة والمدينة وحائل والقصيم والشمالية والشرقية

رياح مثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة.. وضباب على السواحل

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة الفرصة لا تزال مهيّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، شرق الحدود الشمالية، شمال المنطقة الشرقية، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من سواحل المنطقة الشرقية، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.