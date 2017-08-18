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الجوف.. صرف 664 جهاز تكييف للمدارس

"المعيقل": تم توزيعها حسب الطلب والاحتياج الفعلي

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد عبدالله الغامدي صرف عدد 664 جهاز تكييف للمدارس.

وأشار "الغامدي" إلى أن صرف هذه الأجهزة يأتي ضمن جهود الإدارة لتهيئة البيئة الإدارية والتعليمية المناسبة في المدارس، مؤكداً أهمية المرحلة المقبلة وتوجيه جميع الجهود والإمكانيات لضمان بداية جادة للعام الدراسي الجديد.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الصيانة والتشغيل كساب عبدالله المعيقل أن أجهزة التكييف تم توزيعها حسب الطلب والاحتياج الفعلي من المدارس والتي رفعت سابقاً باحتياجاتها، داعياً قادة وقائدات المدارس إلى التنسيق مع إدارة المستودعات لاستلام المخصص من أجهزة التكييف لمدارسهم، ليتم تركيبها قبل بداية العام الدراسي الجديد.

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الجوف.. صرف 664 جهاز تكييف للمدارس
سبق

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد عبدالله الغامدي صرف عدد 664 جهاز تكييف للمدارس.

وأشار "الغامدي" إلى أن صرف هذه الأجهزة يأتي ضمن جهود الإدارة لتهيئة البيئة الإدارية والتعليمية المناسبة في المدارس، مؤكداً أهمية المرحلة المقبلة وتوجيه جميع الجهود والإمكانيات لضمان بداية جادة للعام الدراسي الجديد.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الصيانة والتشغيل كساب عبدالله المعيقل أن أجهزة التكييف تم توزيعها حسب الطلب والاحتياج الفعلي من المدارس والتي رفعت سابقاً باحتياجاتها، داعياً قادة وقائدات المدارس إلى التنسيق مع إدارة المستودعات لاستلام المخصص من أجهزة التكييف لمدارسهم، ليتم تركيبها قبل بداية العام الدراسي الجديد.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
03:29 PM

الجوف.. صرف 664 جهاز تكييف للمدارس

"المعيقل": تم توزيعها حسب الطلب والاحتياج الفعلي

A A A
عبدالرحمن العازمي - سكاكا
0
1,629

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد عبدالله الغامدي صرف عدد 664 جهاز تكييف للمدارس.

وأشار "الغامدي" إلى أن صرف هذه الأجهزة يأتي ضمن جهود الإدارة لتهيئة البيئة الإدارية والتعليمية المناسبة في المدارس، مؤكداً أهمية المرحلة المقبلة وتوجيه جميع الجهود والإمكانيات لضمان بداية جادة للعام الدراسي الجديد.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الصيانة والتشغيل كساب عبدالله المعيقل أن أجهزة التكييف تم توزيعها حسب الطلب والاحتياج الفعلي من المدارس والتي رفعت سابقاً باحتياجاتها، داعياً قادة وقائدات المدارس إلى التنسيق مع إدارة المستودعات لاستلام المخصص من أجهزة التكييف لمدارسهم، ليتم تركيبها قبل بداية العام الدراسي الجديد.

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