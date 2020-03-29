حزم لضبط مخالفات مشاهير السوشيال ميديا.. القبض على "مصطحب الحلاق" وصاحب عبارة "طاطا بطاطا"

استكملت الإجراءات النظامية اللازمة فيما تواصل حزمها مع جميع المخالفين للأنظمة والتعليمات

واجهت الجهات الأمنية مخالفات مشاهير السوشيال ميديا، بحزم كبير تمثل في ضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لكون الأنظمة لا تفرق بين مشاهير وأشخاص عاديين.

الجهات الأمنية قبضت قبل ثلاثة أيام على أحد المشاهير بعد جلبه حلاقاً لمنزله؛ ليمارس مهنته بالحلاقة له، رغم قرار إيقاف عمل محلات الحلاقة، ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس "كورونا"، إضافة لقيام الشخص بتصوير ذلك ونشره عبر حسابه في "سناب شات".

ووفقاً للمعلومات قبضت الجهات الأمنية على شخص آخر يحظى بمتابعات عالية، بعد تداول مقطع فيديو يهدد فيه المواطنين بمخالفات منع التجول بعبارة غريبة احتوت على جملة "طاطا بطاطا".

الجهات الأمنية استكملت الإجراءات النظامية اللازمة، فيما تواصل حزمها مع جميع المخالفين للأنظمة والتعليمات.