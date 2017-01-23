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في جميع مناطق المملكة.. انطلاق الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات

إدراكاً من التعليم لأهمية إعداد وبناء جيل مبدع قادر على التفاعل مع العالم

انطلقت يوم أمس الثلاثاء مسابقات الأولمبياد الوطني في العلوم والرياضيات لطلاب وطالبات التعليم العام في جميع مناطق المملكة وتنفذه الإدارة العامة للنشاط - إداراة النشاط العلمي (بنين وبنات).

وتأتي هذه المسابقة إدراكاً من وزارة التعليم لأهمية إعداد وبناء جيل مبدع قادر على التفاعل مع العالم بلغة علمية يسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية2030 وفق خطة مرحلية محددة تشرف عليها وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم للعام 1439/ 1440هـ، إذ عكفت على تشكيل لجان العمل وتحديد مهامها ضمن التوجيهات العامة والأطر التنظيمية للمشاريع الوزارية.

الجدير بالذكر أنه تقدم حتى يوم أمس أكثر من 1000 طالب وطالبة في التصفيات النهائية لاختبار أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني يمثلون ٤٧ إدارة تعليمية (بنين-بنات) بعد أن تلقوا تدريباً على الفروع التي تقدموا لها، وهي العلوم والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء للمراحل الثلاث والتي تم تدريبهم عليها خلال العام الدراسي. بعد ذلك خضعوا للتصفيات على مستوى المدرسة ثم على مستوى المنطقة التعليمية وصولاً إلى التصفيات الوطنية على مستوى المملكة، حيث تعدهم وزارة التعليم لتمثيل مشرف للمملكة في المحافل الدولية عبر مشاركات نوعية متميزة.

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في جميع مناطق المملكة.. انطلاق الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات
سبق

انطلقت يوم أمس الثلاثاء مسابقات الأولمبياد الوطني في العلوم والرياضيات لطلاب وطالبات التعليم العام في جميع مناطق المملكة وتنفذه الإدارة العامة للنشاط - إداراة النشاط العلمي (بنين وبنات).

وتأتي هذه المسابقة إدراكاً من وزارة التعليم لأهمية إعداد وبناء جيل مبدع قادر على التفاعل مع العالم بلغة علمية يسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية2030 وفق خطة مرحلية محددة تشرف عليها وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم للعام 1439/ 1440هـ، إذ عكفت على تشكيل لجان العمل وتحديد مهامها ضمن التوجيهات العامة والأطر التنظيمية للمشاريع الوزارية.

الجدير بالذكر أنه تقدم حتى يوم أمس أكثر من 1000 طالب وطالبة في التصفيات النهائية لاختبار أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني يمثلون ٤٧ إدارة تعليمية (بنين-بنات) بعد أن تلقوا تدريباً على الفروع التي تقدموا لها، وهي العلوم والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء للمراحل الثلاث والتي تم تدريبهم عليها خلال العام الدراسي. بعد ذلك خضعوا للتصفيات على مستوى المدرسة ثم على مستوى المنطقة التعليمية وصولاً إلى التصفيات الوطنية على مستوى المملكة، حيث تعدهم وزارة التعليم لتمثيل مشرف للمملكة في المحافل الدولية عبر مشاركات نوعية متميزة.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
02:47 PM

في جميع مناطق المملكة.. انطلاق الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات

إدراكاً من التعليم لأهمية إعداد وبناء جيل مبدع قادر على التفاعل مع العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت يوم أمس الثلاثاء مسابقات الأولمبياد الوطني في العلوم والرياضيات لطلاب وطالبات التعليم العام في جميع مناطق المملكة وتنفذه الإدارة العامة للنشاط - إداراة النشاط العلمي (بنين وبنات).

وتأتي هذه المسابقة إدراكاً من وزارة التعليم لأهمية إعداد وبناء جيل مبدع قادر على التفاعل مع العالم بلغة علمية يسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية2030 وفق خطة مرحلية محددة تشرف عليها وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم للعام 1439/ 1440هـ، إذ عكفت على تشكيل لجان العمل وتحديد مهامها ضمن التوجيهات العامة والأطر التنظيمية للمشاريع الوزارية.

الجدير بالذكر أنه تقدم حتى يوم أمس أكثر من 1000 طالب وطالبة في التصفيات النهائية لاختبار أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني يمثلون ٤٧ إدارة تعليمية (بنين-بنات) بعد أن تلقوا تدريباً على الفروع التي تقدموا لها، وهي العلوم والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء للمراحل الثلاث والتي تم تدريبهم عليها خلال العام الدراسي. بعد ذلك خضعوا للتصفيات على مستوى المدرسة ثم على مستوى المنطقة التعليمية وصولاً إلى التصفيات الوطنية على مستوى المملكة، حيث تعدهم وزارة التعليم لتمثيل مشرف للمملكة في المحافل الدولية عبر مشاركات نوعية متميزة.

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