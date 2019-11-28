"مجلس التنسيق".. ما أهداف مبادرة الأمن السبراني بين السعودية والإمارات؟

استعرض 7 مبادرات استراتيجية برئاسة ولي العهد و"محمد بن زايد"

نشر مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، اليوم (الخميس)، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، عدد اثنين إنفوجرافيك عن مبادرتي الأمن السيبراني والعملة الإلكترونية الرقمية المشتركة، اللتين جرى استعراضهما أمس، إلى جانب خمس مبادرات استراتيجية أخرى خلال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي عُقد في أبو ظبي، ورأَس فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجانب السعودي؛ فيما رأس الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي الجانب الإماراتي.

وأفاد "المركز" بأن مبادرة الأمن السبراني تتضمن التعاون بين الهيئة الوطنية للأمن السبراني في المملكة، والهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات؛ لدعم جهود البلدين في تعزيز الأمن السبراني، وتوثيق فضاء سبراني موثوق لكل بلد، وتبادل المعلومات والخبرات، والوقاية من الهجمات السبرانية التي تستهدف البلدين، وتخفيف الضرر في حال وقوعه.

وحول العملة الإلكترونية الرقمية المشتركة، بيّن "المركز" أن العملة الرقمية بين المملكة والإمارات ستُستخدم بين البنكين المركزيين وعدد محدود من البنوك التجارية، من خلال تقنيات سلاسل الكتل؛ مضيفًا أن التجربة تهدف إلى التعرف على أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية مشتركة وتأهيل كوادر متخصصة بها.