"الدولية للموارد البشرية" تقدِّم خدمة حديثة للاستفادة من منتجات الشركة

ويحق للمستخدمين الاستفادة من مختلف منتجات الشركة، وذلك من خلال عمليات الربط الإلكتروني التي تقوم بها الشركة؛ وذلك للاستفادة من التطور التقني الذي برعت فيه الشركة الدولية للموارد البشرية مؤخرًا من خلال تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية، سواء على صعيد التطبيقات أو المواقع الإلكترونية، وكذلك الحال فيما يخص الأنظمة الخاصة بالموارد البشرية والجوانب المالية للشركات.
ويحق للمستخدمين الاستفادة من مختلف منتجات الشركة، وذلك من خلال عمليات الربط الإلكتروني التي تقوم بها الشركة؛ وذلك للاستفادة من التطور التقني الذي برعت فيه الشركة الدولية للموارد البشرية مؤخرًا من خلال تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية، سواء على صعيد التطبيقات أو المواقع الإلكترونية، وكذلك الحال فيما يخص الأنظمة الخاصة بالموارد البشرية والجوانب المالية للشركات.
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
08:31 PM
"الدولية للموارد البشرية" تقدِّم خدمة حديثة للاستفادة من منتجات الشركة
ويحق للمستخدمين الاستفادة من مختلف منتجات الشركة، وذلك من خلال عمليات الربط الإلكتروني التي تقوم بها الشركة؛ وذلك للاستفادة من التطور التقني الذي برعت فيه الشركة الدولية للموارد البشرية مؤخرًا من خلال تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية، سواء على صعيد التطبيقات أو المواقع الإلكترونية، وكذلك الحال فيما يخص الأنظمة الخاصة بالموارد البشرية والجوانب المالية للشركات.