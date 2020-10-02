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"الدولية للموارد البشرية" تقدِّم خدمة حديثة للاستفادة من منتجات الشركة

من خلال عمليات الربط الإلكتروني

قدَّمت الشركة الدولية للموارد البشرية خدمة حديثة، تمكِّن مستخدمي https://www.ihrmeet.com/IHR Meet من الدخول إلى الأكاديمية مباشرة.

ويحق للمستخدمين الاستفادة من مختلف منتجات الشركة، وذلك من خلال عمليات الربط الإلكتروني التي تقوم بها الشركة؛ وذلك للاستفادة من التطور التقني الذي برعت فيه الشركة الدولية للموارد البشرية مؤخرًا من خلال تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية، سواء على صعيد التطبيقات أو المواقع الإلكترونية، وكذلك الحال فيما يخص الأنظمة الخاصة بالموارد البشرية والجوانب المالية للشركات.

الشركة الدولية للموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدولية للموارد البشرية" تقدِّم خدمة حديثة للاستفادة من منتجات الشركة
سبق

قدَّمت الشركة الدولية للموارد البشرية خدمة حديثة، تمكِّن مستخدمي https://www.ihrmeet.com/IHR Meet من الدخول إلى الأكاديمية مباشرة.

ويحق للمستخدمين الاستفادة من مختلف منتجات الشركة، وذلك من خلال عمليات الربط الإلكتروني التي تقوم بها الشركة؛ وذلك للاستفادة من التطور التقني الذي برعت فيه الشركة الدولية للموارد البشرية مؤخرًا من خلال تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية، سواء على صعيد التطبيقات أو المواقع الإلكترونية، وكذلك الحال فيما يخص الأنظمة الخاصة بالموارد البشرية والجوانب المالية للشركات.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
08:31 PM

"الدولية للموارد البشرية" تقدِّم خدمة حديثة للاستفادة من منتجات الشركة

من خلال عمليات الربط الإلكتروني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
131

قدَّمت الشركة الدولية للموارد البشرية خدمة حديثة، تمكِّن مستخدمي https://www.ihrmeet.com/IHR Meet من الدخول إلى الأكاديمية مباشرة.

ويحق للمستخدمين الاستفادة من مختلف منتجات الشركة، وذلك من خلال عمليات الربط الإلكتروني التي تقوم بها الشركة؛ وذلك للاستفادة من التطور التقني الذي برعت فيه الشركة الدولية للموارد البشرية مؤخرًا من خلال تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية، سواء على صعيد التطبيقات أو المواقع الإلكترونية، وكذلك الحال فيما يخص الأنظمة الخاصة بالموارد البشرية والجوانب المالية للشركات.

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