النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم محايل": أمهلنا المعلمة المفصولة 8 أشهر ولم تقدم ما يشفع لها.. "المروعي": الإجازة قانونية

فُصلت بعدما تقدمت بطلب إجازة لمرافقة ابنها المصاب باضطرابات التوحد وتم رفضه

برَّرت إدارة تعليم محافظة محايل فصل المعلمة "نورة المروعي" بتغيُّبها عن العمل طيلة الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، وذلك بعد أن تقدمت بطلب إجازة لمرافقة ابنها المصاب باضطرابات التوحد، وتم رفضه.

وفي التفاصيل، أوضح علي يحيى، المتحدث الرسمي باسم تعليم محافظة محايل، أمس الثلاثاء لبرنامج سيدتي أن المعلمة تقدمت بطلب إجازة لمرافقة ابنها، وطُلب منها تقرير طبي معتمد، يحدَّد فيه ضرورة وجود مرافق للمريض، والمدد المقررة للعلاج، ولكن المعلمة – للأسف - لم تقدِّم التقرير، وهذا هو السبب؛ كونها تقول إن طلبها يتم قبوله من قائدة المدرسة، ويُرفض في الموارد البشرية.

وأشار "يحيى" إلى أن المعلمة انقطعت عن العمل بتاريخ 5 محرم العام الماضي، وتمت مخاطبتها عن طريق الأقسام النسائية بالإدارة، ولكنها لم تحضر، ولم تتجاوب. مؤكدًا أن الإدارة تعاونت معها، وأعطتها مهلة 8 أشهر لمعالجة وضعها بالطرق النظامية، ولكنها – للأسف - لم تقدِّم شيئًا يشفع لها.

وأضاف متحدث تعليم محايل: الإدارة قامت بعد ذلك بتطبيق النظام بحق المعلمة، وتم طي قيدها بتاريخ 29 شعبان الماضي، وبُلِّغت المعلمة بقرار الفصل قبل بدء العام الدراسي، وذلك بتاريخ 16 ذي القعدة 1439هـ.

وأكد يحيى أن القضايا الشخصية - كون المعلمة أيضًا صحفية - لم تنسحب للقضايا الوظيفية نهائيًّا، وقال: "نحن نعمل وفق النظام، وطبَّقناه". لافتًا إلى أنه لم يتم تجاهل الخطاب الوارد من الوزارة؛ لأنه لم يرد فيه تمكين المعلمة من العمل. مشيرًا إلى أن المعلمة نورة تغيبت عن عملها الفصل الدراسي الثاني العام الماضي من تاريخ 5 محرم إلى نهاية العام الدراسي.

وبدورها، قالت ‏المعلمة المفصولة: الإجازة التي حصلتُ عليها من أجل ابني المريض قانونية، وتوجهت إلى إمارة المنطقة، وتقدمت بشكوى.

وأضافت: كانت هناك خلافات شخصية في السابق بيني وبين قيادات تعليم محايل، وكنت مضطرة للحصول على إجازة لمصاحبة ابني المريض بالتوحد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم محايل": أمهلنا المعلمة المفصولة 8 أشهر ولم تقدم ما يشفع لها.. "المروعي": الإجازة قانونية
سبق

برَّرت إدارة تعليم محافظة محايل فصل المعلمة "نورة المروعي" بتغيُّبها عن العمل طيلة الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، وذلك بعد أن تقدمت بطلب إجازة لمرافقة ابنها المصاب باضطرابات التوحد، وتم رفضه.

وفي التفاصيل، أوضح علي يحيى، المتحدث الرسمي باسم تعليم محافظة محايل، أمس الثلاثاء لبرنامج سيدتي أن المعلمة تقدمت بطلب إجازة لمرافقة ابنها، وطُلب منها تقرير طبي معتمد، يحدَّد فيه ضرورة وجود مرافق للمريض، والمدد المقررة للعلاج، ولكن المعلمة – للأسف - لم تقدِّم التقرير، وهذا هو السبب؛ كونها تقول إن طلبها يتم قبوله من قائدة المدرسة، ويُرفض في الموارد البشرية.

وأشار "يحيى" إلى أن المعلمة انقطعت عن العمل بتاريخ 5 محرم العام الماضي، وتمت مخاطبتها عن طريق الأقسام النسائية بالإدارة، ولكنها لم تحضر، ولم تتجاوب. مؤكدًا أن الإدارة تعاونت معها، وأعطتها مهلة 8 أشهر لمعالجة وضعها بالطرق النظامية، ولكنها – للأسف - لم تقدِّم شيئًا يشفع لها.

وأضاف متحدث تعليم محايل: الإدارة قامت بعد ذلك بتطبيق النظام بحق المعلمة، وتم طي قيدها بتاريخ 29 شعبان الماضي، وبُلِّغت المعلمة بقرار الفصل قبل بدء العام الدراسي، وذلك بتاريخ 16 ذي القعدة 1439هـ.

وأكد يحيى أن القضايا الشخصية - كون المعلمة أيضًا صحفية - لم تنسحب للقضايا الوظيفية نهائيًّا، وقال: "نحن نعمل وفق النظام، وطبَّقناه". لافتًا إلى أنه لم يتم تجاهل الخطاب الوارد من الوزارة؛ لأنه لم يرد فيه تمكين المعلمة من العمل. مشيرًا إلى أن المعلمة نورة تغيبت عن عملها الفصل الدراسي الثاني العام الماضي من تاريخ 5 محرم إلى نهاية العام الدراسي.

وبدورها، قالت ‏المعلمة المفصولة: الإجازة التي حصلتُ عليها من أجل ابني المريض قانونية، وتوجهت إلى إمارة المنطقة، وتقدمت بشكوى.

وأضافت: كانت هناك خلافات شخصية في السابق بيني وبين قيادات تعليم محايل، وكنت مضطرة للحصول على إجازة لمصاحبة ابني المريض بالتوحد.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
01:42 AM

"تعليم محايل": أمهلنا المعلمة المفصولة 8 أشهر ولم تقدم ما يشفع لها.. "المروعي": الإجازة قانونية

فُصلت بعدما تقدمت بطلب إجازة لمرافقة ابنها المصاب باضطرابات التوحد وتم رفضه

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
43
47,048

برَّرت إدارة تعليم محافظة محايل فصل المعلمة "نورة المروعي" بتغيُّبها عن العمل طيلة الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، وذلك بعد أن تقدمت بطلب إجازة لمرافقة ابنها المصاب باضطرابات التوحد، وتم رفضه.

وفي التفاصيل، أوضح علي يحيى، المتحدث الرسمي باسم تعليم محافظة محايل، أمس الثلاثاء لبرنامج سيدتي أن المعلمة تقدمت بطلب إجازة لمرافقة ابنها، وطُلب منها تقرير طبي معتمد، يحدَّد فيه ضرورة وجود مرافق للمريض، والمدد المقررة للعلاج، ولكن المعلمة – للأسف - لم تقدِّم التقرير، وهذا هو السبب؛ كونها تقول إن طلبها يتم قبوله من قائدة المدرسة، ويُرفض في الموارد البشرية.

وأشار "يحيى" إلى أن المعلمة انقطعت عن العمل بتاريخ 5 محرم العام الماضي، وتمت مخاطبتها عن طريق الأقسام النسائية بالإدارة، ولكنها لم تحضر، ولم تتجاوب. مؤكدًا أن الإدارة تعاونت معها، وأعطتها مهلة 8 أشهر لمعالجة وضعها بالطرق النظامية، ولكنها – للأسف - لم تقدِّم شيئًا يشفع لها.

وأضاف متحدث تعليم محايل: الإدارة قامت بعد ذلك بتطبيق النظام بحق المعلمة، وتم طي قيدها بتاريخ 29 شعبان الماضي، وبُلِّغت المعلمة بقرار الفصل قبل بدء العام الدراسي، وذلك بتاريخ 16 ذي القعدة 1439هـ.

وأكد يحيى أن القضايا الشخصية - كون المعلمة أيضًا صحفية - لم تنسحب للقضايا الوظيفية نهائيًّا، وقال: "نحن نعمل وفق النظام، وطبَّقناه". لافتًا إلى أنه لم يتم تجاهل الخطاب الوارد من الوزارة؛ لأنه لم يرد فيه تمكين المعلمة من العمل. مشيرًا إلى أن المعلمة نورة تغيبت عن عملها الفصل الدراسي الثاني العام الماضي من تاريخ 5 محرم إلى نهاية العام الدراسي.

وبدورها، قالت ‏المعلمة المفصولة: الإجازة التي حصلتُ عليها من أجل ابني المريض قانونية، وتوجهت إلى إمارة المنطقة، وتقدمت بشكوى.

وأضافت: كانت هناك خلافات شخصية في السابق بيني وبين قيادات تعليم محايل، وكنت مضطرة للحصول على إجازة لمصاحبة ابني المريض بالتوحد.

شارك برأيك
2
10

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,030
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,948
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,861
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,121

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة