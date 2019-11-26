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تطورات مظاهرات لبنان .. اشتباكات وإطلاق نار لإشعال الفتنة

مناصرون من "حزب الله" و"أمل" جابوا الشوارع وأحرقوا الخيام

ذكرت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان، أن اشتباكات بين المتظاهرين اللبنانيين ومناصرين من حركتي "حزب الله" و"أمل" تطورت إلى إطلاق نار في بيروت في وقت متأخر يوم الإثنين.

وشُوهدت مجموعاتٌ من الرجال على درّاجات نارية، بعضهم يرفعون أعلام حركتَي "حزب الله" و"أمل"، تجوب شوارع بيروت، وذلك وفقاً لتسجيلات فيديو بثّتها وسائل إعلام لبنانية وروايات شهود.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن أنصار "حزب الله" و"أمل" أزالوا خياماً للمحتجين بمدينة صور في جنوب البلاد، وأشعلوا فيها النيران؛ ما دفع قوات الأمن إلى التدخل وإطلاق النار في الهواء.

وسعى أنصار "أمل" و"حزب الله" بين الحين والآخر، إلى فض المظاهرات وتطهير الطرق التي أغلقها المحتجون.. ودمّر مؤيدو الحركتين مخيماً رئيساً للاحتجاجات في وسط بيروت الشهر الماضي.

وأصدر "تيار المستقبل"، الذي يتزعمه سعد الحريري؛ بياناً نصح فيه مؤيديه بعدم المشاركة في أيّ تحركات احتجاجية والابتعاد عن أيّ تجمعات كبيرة بهدف "تجنب الانجرار وراء أيّ استفزاز يُراد منه إشعال الفتن".

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامَي 1975 و1990.

احتجاجات لبنان

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تطورات مظاهرات لبنان .. اشتباكات وإطلاق نار لإشعال الفتنة
سبق

ذكرت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان، أن اشتباكات بين المتظاهرين اللبنانيين ومناصرين من حركتي "حزب الله" و"أمل" تطورت إلى إطلاق نار في بيروت في وقت متأخر يوم الإثنين.

وشُوهدت مجموعاتٌ من الرجال على درّاجات نارية، بعضهم يرفعون أعلام حركتَي "حزب الله" و"أمل"، تجوب شوارع بيروت، وذلك وفقاً لتسجيلات فيديو بثّتها وسائل إعلام لبنانية وروايات شهود.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن أنصار "حزب الله" و"أمل" أزالوا خياماً للمحتجين بمدينة صور في جنوب البلاد، وأشعلوا فيها النيران؛ ما دفع قوات الأمن إلى التدخل وإطلاق النار في الهواء.

وسعى أنصار "أمل" و"حزب الله" بين الحين والآخر، إلى فض المظاهرات وتطهير الطرق التي أغلقها المحتجون.. ودمّر مؤيدو الحركتين مخيماً رئيساً للاحتجاجات في وسط بيروت الشهر الماضي.

وأصدر "تيار المستقبل"، الذي يتزعمه سعد الحريري؛ بياناً نصح فيه مؤيديه بعدم المشاركة في أيّ تحركات احتجاجية والابتعاد عن أيّ تجمعات كبيرة بهدف "تجنب الانجرار وراء أيّ استفزاز يُراد منه إشعال الفتن".

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامَي 1975 و1990.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
08:42 AM

تطورات مظاهرات لبنان .. اشتباكات وإطلاق نار لإشعال الفتنة

مناصرون من "حزب الله" و"أمل" جابوا الشوارع وأحرقوا الخيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان، أن اشتباكات بين المتظاهرين اللبنانيين ومناصرين من حركتي "حزب الله" و"أمل" تطورت إلى إطلاق نار في بيروت في وقت متأخر يوم الإثنين.

وشُوهدت مجموعاتٌ من الرجال على درّاجات نارية، بعضهم يرفعون أعلام حركتَي "حزب الله" و"أمل"، تجوب شوارع بيروت، وذلك وفقاً لتسجيلات فيديو بثّتها وسائل إعلام لبنانية وروايات شهود.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن أنصار "حزب الله" و"أمل" أزالوا خياماً للمحتجين بمدينة صور في جنوب البلاد، وأشعلوا فيها النيران؛ ما دفع قوات الأمن إلى التدخل وإطلاق النار في الهواء.

وسعى أنصار "أمل" و"حزب الله" بين الحين والآخر، إلى فض المظاهرات وتطهير الطرق التي أغلقها المحتجون.. ودمّر مؤيدو الحركتين مخيماً رئيساً للاحتجاجات في وسط بيروت الشهر الماضي.

وأصدر "تيار المستقبل"، الذي يتزعمه سعد الحريري؛ بياناً نصح فيه مؤيديه بعدم المشاركة في أيّ تحركات احتجاجية والابتعاد عن أيّ تجمعات كبيرة بهدف "تجنب الانجرار وراء أيّ استفزاز يُراد منه إشعال الفتن".

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامَي 1975 و1990.

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