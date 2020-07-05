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في خبر كان.. 9 ضربات جوية تدمّر منظومة دفاع تركيا بـ"الوطية" الليبية

استهدفت في القاعدة رادارات وجويًّا من طراز "هوك" و"كورال" للتشويش

أكد مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي، تدمير أنظمة دفاعات جوية، نشرتها تركيا الخميس الماضي، في قاعدة الوطية غربي ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام ليبية، عن مصدر مسؤول بالجيش الوطني، قوله: إن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش.

وأوضح المصدر أن المنظومة التركية دمرت، بعد 9 ضربات جوية دقيقة.

وكان مصدر قد ذكر في يونيو الماضي في تصريح لوكالة "رويترز"؛ مشترطًا عدم ذكر هويته؛ أن تركيا تبحث مع حكومة فايز السراج إمكانية استخدام قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية.

وقال المصدر: "استخدام تركيا لقاعدة الوطية على جدول الأعمال"، متحدثًا عن أنه "من المحتمل أن تستخدم بلاده أيضًا قاعدة مصراتة البحرية".

وتأتي أهمية القاعدتين ضِمن تطلعات المشروع التركي التوسعي على الأراضي الليبية؛ حيث تُعد قاعدة الوطية الجوية ذات مكانة استراتيجية في مسار الصراع بالمنطقة الغربية، وهي تبعد عن الحدود التونسية 72 كيلومترًا، وعن مطار طرابلس الدولي 75 كيلومترًا.

ووفق مراقبين، تسعى أنقرة إلى أن تنشر في الوطية طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي تركية، ويمكن للقوات المتواجدة فيها تنفيذ طلعات جوية منها على محاور الاشتباكات؛ حيث توفر غطاء جويًّا للقوات المتواجدة على الأرض.

كذلك فإنه انطلاقًا من القاعدة؛ يمكن تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية بمحيط ليبيا وليس في طرابلس فقط.

الرئيسية/ أخبار العالم

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في خبر كان.. 9 ضربات جوية تدمّر منظومة دفاع تركيا بـ"الوطية" الليبية
سبق

أكد مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي، تدمير أنظمة دفاعات جوية، نشرتها تركيا الخميس الماضي، في قاعدة الوطية غربي ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام ليبية، عن مصدر مسؤول بالجيش الوطني، قوله: إن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش.

وأوضح المصدر أن المنظومة التركية دمرت، بعد 9 ضربات جوية دقيقة.

وكان مصدر قد ذكر في يونيو الماضي في تصريح لوكالة "رويترز"؛ مشترطًا عدم ذكر هويته؛ أن تركيا تبحث مع حكومة فايز السراج إمكانية استخدام قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية.

وقال المصدر: "استخدام تركيا لقاعدة الوطية على جدول الأعمال"، متحدثًا عن أنه "من المحتمل أن تستخدم بلاده أيضًا قاعدة مصراتة البحرية".

وتأتي أهمية القاعدتين ضِمن تطلعات المشروع التركي التوسعي على الأراضي الليبية؛ حيث تُعد قاعدة الوطية الجوية ذات مكانة استراتيجية في مسار الصراع بالمنطقة الغربية، وهي تبعد عن الحدود التونسية 72 كيلومترًا، وعن مطار طرابلس الدولي 75 كيلومترًا.

ووفق مراقبين، تسعى أنقرة إلى أن تنشر في الوطية طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي تركية، ويمكن للقوات المتواجدة فيها تنفيذ طلعات جوية منها على محاور الاشتباكات؛ حيث توفر غطاء جويًّا للقوات المتواجدة على الأرض.

كذلك فإنه انطلاقًا من القاعدة؛ يمكن تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية بمحيط ليبيا وليس في طرابلس فقط.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
11:48 AM

في خبر كان.. 9 ضربات جوية تدمّر منظومة دفاع تركيا بـ"الوطية" الليبية

استهدفت في القاعدة رادارات وجويًّا من طراز "هوك" و"كورال" للتشويش

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي، تدمير أنظمة دفاعات جوية، نشرتها تركيا الخميس الماضي، في قاعدة الوطية غربي ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام ليبية، عن مصدر مسؤول بالجيش الوطني، قوله: إن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش.

وأوضح المصدر أن المنظومة التركية دمرت، بعد 9 ضربات جوية دقيقة.

وكان مصدر قد ذكر في يونيو الماضي في تصريح لوكالة "رويترز"؛ مشترطًا عدم ذكر هويته؛ أن تركيا تبحث مع حكومة فايز السراج إمكانية استخدام قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية.

وقال المصدر: "استخدام تركيا لقاعدة الوطية على جدول الأعمال"، متحدثًا عن أنه "من المحتمل أن تستخدم بلاده أيضًا قاعدة مصراتة البحرية".

وتأتي أهمية القاعدتين ضِمن تطلعات المشروع التركي التوسعي على الأراضي الليبية؛ حيث تُعد قاعدة الوطية الجوية ذات مكانة استراتيجية في مسار الصراع بالمنطقة الغربية، وهي تبعد عن الحدود التونسية 72 كيلومترًا، وعن مطار طرابلس الدولي 75 كيلومترًا.

ووفق مراقبين، تسعى أنقرة إلى أن تنشر في الوطية طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي تركية، ويمكن للقوات المتواجدة فيها تنفيذ طلعات جوية منها على محاور الاشتباكات؛ حيث توفر غطاء جويًّا للقوات المتواجدة على الأرض.

كذلك فإنه انطلاقًا من القاعدة؛ يمكن تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية بمحيط ليبيا وليس في طرابلس فقط.

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