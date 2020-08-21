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الصحة :1591 حالة تعافي جديدة وتسجيل 1213 حالة مؤكدة خلال 24 ساعة

فلسطين: 457 إصابة جديدة بـ"كورونا"

540 حالة تعافٍ ونسبة الشفاء 62.6%

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 457 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و540 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي بلغت 62.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36.8%، وحالات الوفاة 0.6% من إجمالي الإصابات المسجلة في فلسطين.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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فلسطين: 457 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 457 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و540 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي بلغت 62.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36.8%، وحالات الوفاة 0.6% من إجمالي الإصابات المسجلة في فلسطين.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
04:22 PM

فلسطين: 457 إصابة جديدة بـ"كورونا"

540 حالة تعافٍ ونسبة الشفاء 62.6%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 457 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و540 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي بلغت 62.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36.8%، وحالات الوفاة 0.6% من إجمالي الإصابات المسجلة في فلسطين.

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