فلسطين: 457 إصابة جديدة بـ"كورونا"
540 حالة تعافٍ ونسبة الشفاء 62.6%
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 457 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و540 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي بلغت 62.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36.8%، وحالات الوفاة 0.6% من إجمالي الإصابات المسجلة في فلسطين.
فلسطين
فيروس كورونا الجديد
فلسطين: 457 إصابة جديدة بـ"كورونا"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-21
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 457 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و540 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي بلغت 62.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36.8%، وحالات الوفاة 0.6% من إجمالي الإصابات المسجلة في فلسطين.
21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
04:22 PM
فلسطين: 457 إصابة جديدة بـ"كورونا"
540 حالة تعافٍ ونسبة الشفاء 62.6%
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 457 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و540 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي بلغت 62.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36.8%، وحالات الوفاة 0.6% من إجمالي الإصابات المسجلة في فلسطين.