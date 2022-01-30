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حالة "محصن" شرط أساسي لاستخدام وسائل النقل بدءاً من الثلاثاء

هيئة النقل: للحفاظ على صحة وسلامة المستفيدين وتهيئة خدمات آمنة

أكدت الهيئة العامة للنقل أنه بدءًا من يوم الثلاثاء القادم 29/ 6/ 1443هـ، الموافق 1/ 2/ 2022م، سيكون التحصين بالجرعة التنشيطية وظهور حالة (محصن) في تطبيق "توكلنا" شرطًا أساسيًا لاستخدام وسائل النقل البري والبحري والسككي في المملكة، ويُستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا". ويشمل ذلك: القطارات، وسيارات الأجرة، وتأجير السيارات، وتطبيقات نقل الركاب، وحافلات نقل الركاب داخل المدن وخارجها، وكذلك العبارات بين جازان وجزيرة فرسان، بالإضافة إلى دخول مقر الهيئة وفروعها ودخول مراكز خدمات الأعمال، وكذلك دخول مقار الناقلين والمشغلين وخدمات النقل ومنافذ البيع والتأجير, ودخول مراكز ومحطات النقل وغيرها من المواقع المساندة لها.

وأوضحت الهيئة أن تطبيق الإجراءات الاحترازية في وسائل النقل يأتي للحفاظ على صحة وسلامة المستفيدين وتهيئة خدمات النقل الآمنة والمناسبة لهم, وامتداداً لما أوصت به الجهات المختصة بشأن أهمية الحصول على الجرعات التنشيطية للقاحات "كوفيد-19" لتعزيز مستوى المناعة بين أفراد المجتمع والسيطرة على تفشي الفيروس، خصوصاً سلالاته المتحورة.

وشددت الهيئة العامة للنقل على أهمية التزام جميع المنشآت المرخصة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة من الجهات المعنية والمنشورة على موقع هيئة الصحة العامة (وقاية).

الهيئة العامة للنقل الجرعة التنشيطية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة "محصن" شرط أساسي لاستخدام وسائل النقل بدءاً من الثلاثاء
سبق

أكدت الهيئة العامة للنقل أنه بدءًا من يوم الثلاثاء القادم 29/ 6/ 1443هـ، الموافق 1/ 2/ 2022م، سيكون التحصين بالجرعة التنشيطية وظهور حالة (محصن) في تطبيق "توكلنا" شرطًا أساسيًا لاستخدام وسائل النقل البري والبحري والسككي في المملكة، ويُستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا". ويشمل ذلك: القطارات، وسيارات الأجرة، وتأجير السيارات، وتطبيقات نقل الركاب، وحافلات نقل الركاب داخل المدن وخارجها، وكذلك العبارات بين جازان وجزيرة فرسان، بالإضافة إلى دخول مقر الهيئة وفروعها ودخول مراكز خدمات الأعمال، وكذلك دخول مقار الناقلين والمشغلين وخدمات النقل ومنافذ البيع والتأجير, ودخول مراكز ومحطات النقل وغيرها من المواقع المساندة لها.

وأوضحت الهيئة أن تطبيق الإجراءات الاحترازية في وسائل النقل يأتي للحفاظ على صحة وسلامة المستفيدين وتهيئة خدمات النقل الآمنة والمناسبة لهم, وامتداداً لما أوصت به الجهات المختصة بشأن أهمية الحصول على الجرعات التنشيطية للقاحات "كوفيد-19" لتعزيز مستوى المناعة بين أفراد المجتمع والسيطرة على تفشي الفيروس، خصوصاً سلالاته المتحورة.

وشددت الهيئة العامة للنقل على أهمية التزام جميع المنشآت المرخصة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة من الجهات المعنية والمنشورة على موقع هيئة الصحة العامة (وقاية).

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
03:54 PM

حالة "محصن" شرط أساسي لاستخدام وسائل النقل بدءاً من الثلاثاء

هيئة النقل: للحفاظ على صحة وسلامة المستفيدين وتهيئة خدمات آمنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت الهيئة العامة للنقل أنه بدءًا من يوم الثلاثاء القادم 29/ 6/ 1443هـ، الموافق 1/ 2/ 2022م، سيكون التحصين بالجرعة التنشيطية وظهور حالة (محصن) في تطبيق "توكلنا" شرطًا أساسيًا لاستخدام وسائل النقل البري والبحري والسككي في المملكة، ويُستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا". ويشمل ذلك: القطارات، وسيارات الأجرة، وتأجير السيارات، وتطبيقات نقل الركاب، وحافلات نقل الركاب داخل المدن وخارجها، وكذلك العبارات بين جازان وجزيرة فرسان، بالإضافة إلى دخول مقر الهيئة وفروعها ودخول مراكز خدمات الأعمال، وكذلك دخول مقار الناقلين والمشغلين وخدمات النقل ومنافذ البيع والتأجير, ودخول مراكز ومحطات النقل وغيرها من المواقع المساندة لها.

وأوضحت الهيئة أن تطبيق الإجراءات الاحترازية في وسائل النقل يأتي للحفاظ على صحة وسلامة المستفيدين وتهيئة خدمات النقل الآمنة والمناسبة لهم, وامتداداً لما أوصت به الجهات المختصة بشأن أهمية الحصول على الجرعات التنشيطية للقاحات "كوفيد-19" لتعزيز مستوى المناعة بين أفراد المجتمع والسيطرة على تفشي الفيروس، خصوصاً سلالاته المتحورة.

وشددت الهيئة العامة للنقل على أهمية التزام جميع المنشآت المرخصة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة من الجهات المعنية والمنشورة على موقع هيئة الصحة العامة (وقاية).

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