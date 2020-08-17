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نظرة معمقة.. السعودية تقفز فوق تحدي "كورونا" بالتجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية

تقرير لـ"أكسفورد للأعمال" و"المدفوعات".. و"جيفريز" و"اليوسف" يبلوران الأثر والإجراءات

كشف تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، بالتعاون مع المدفوعات السعودية، عن نجاح المملكة العربية السعودية في الاستفادة من التجارة الإلكترونية، والمدفوعات الرقمية والتعامل مع التحديات التي فرضها فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ وهو الأمر الذي أسهم في دعم انتعاش الاقتصاد الوطني، على الرغم من تطبيق سياسات العزل المنزلي، والإغلاق التجاري خلال الفترة الماضية.

ويقدم التقرير نظرة معمقة لاستجابة المملكة للتحديات التي فرضتها هذه الجائحة؛ حيث يسلط الضوء على متانة البنية التحتية لقطاعي التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية في المملكة؛ مما أدى إلى تسهيل عملية التحول نحو الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية، والمعاملات عبر الإنترنت والهواتف المحمولة، ونقاط البيع.. وساهَمَ أيضًا في إحداث تغير واضح في سلوك المستهلكين، الذين لجأوا إلى التسوق الإلكتروني كخيار أمثل للتعامل مع الإغلاق الكامل في العديد من القطاعات، أهمها قطاع التغذية.

وركز تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال على جهود مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في تبنيها نهجًا متقدمًا من خلال تعزيز التقنية المالية (فنتك)، والتي أسهمت في تقديم المزيد من الحلول المبتكرة، لتلبية الطلب المتنامي على التجارة الإلكترونية، كما يتضمن التقرير دراسة مفصلة حول الإجراءات التي اتبعتها الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) في التداعيات الناجمة عن هذه الجائحة؛ بما في ذلك ممارسة العمل عن بُعد، من خلال تبني استراتيجيات فعالة لاستمرارية الأعمال.

وفي هذا الجانب، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال أندرو جيفريز: "كان لقرار المملكة العربية السعودية في المضي قدمًا في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، كأولوية قصوى في دعم نمو اقتصادها، الأثر الإيجابي في تعاملها الفعال مع التحديات الناجمة عن جائحة كورونا العالمية".

وأضاف: "جاء التغير في سلوك المستهلكين والشركات في المملكة العربية السعودية في الاعتماد أكثر على التسوق الإلكتروني في الأشهر الأخيرة، نتيجة الجهود التي بذلتها المملكة لتنظيم خدمة المدفوعات الرقمية خلال العام الماضي؛ فبحسب التقرير الصادر عن أكسفورد للأعمال؛ فقد بات جليًّا أن طريقة الدفع اللا تلامسي -على سبيل المثال- أسهمت في تلبية احتياجات أفراد المجتمع في ظل ذروة الإغلاق.. تلك الجهود أسهمت في تعزيز عملية التحول نحو مجتمع غير نقدي على المدى البعيد".

من جهته، قال المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية زياد اليوسف: "تمكنت مؤسسة النقد العربي السعودي من تبني إجراءات جديدة في وقت مبكر من تفشي فيروس كورونا؛ بهدف تحفيز الاقتصاد والتجارة الإلكترونية على وجه الخصوص؛ حيث تضمنت هذه الإجراءات إلغاء جميع رسوم المدفوعات الإلكترونية لمدة ستة أشهر على المشتريات التي تتم من خلال نقاط البيع، أو منصات التجارة الإلكترونية، كسبيل لتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي، وتلبية احتياجات المستهلك في ذات الوقت".

هذا، ويشكل CRR جزءًا من سلسلة التقارير المصممة خصيصًا لهذه الغاية، التي تنتجها مجموعة أكسفورد للأعمال OBG حاليًا مع شركائها، إلى جانب أدوات البحث الأخرى؛ بما في ذلك مجموعة من مقالات، ومقابلات تقييم الأثر الاقتصادي كوفيد- ١٩ الخاص لكل بلد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نظرة معمقة.. السعودية تقفز فوق تحدي "كورونا" بالتجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية
سبق

كشف تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، بالتعاون مع المدفوعات السعودية، عن نجاح المملكة العربية السعودية في الاستفادة من التجارة الإلكترونية، والمدفوعات الرقمية والتعامل مع التحديات التي فرضها فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ وهو الأمر الذي أسهم في دعم انتعاش الاقتصاد الوطني، على الرغم من تطبيق سياسات العزل المنزلي، والإغلاق التجاري خلال الفترة الماضية.

ويقدم التقرير نظرة معمقة لاستجابة المملكة للتحديات التي فرضتها هذه الجائحة؛ حيث يسلط الضوء على متانة البنية التحتية لقطاعي التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية في المملكة؛ مما أدى إلى تسهيل عملية التحول نحو الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية، والمعاملات عبر الإنترنت والهواتف المحمولة، ونقاط البيع.. وساهَمَ أيضًا في إحداث تغير واضح في سلوك المستهلكين، الذين لجأوا إلى التسوق الإلكتروني كخيار أمثل للتعامل مع الإغلاق الكامل في العديد من القطاعات، أهمها قطاع التغذية.

وركز تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال على جهود مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في تبنيها نهجًا متقدمًا من خلال تعزيز التقنية المالية (فنتك)، والتي أسهمت في تقديم المزيد من الحلول المبتكرة، لتلبية الطلب المتنامي على التجارة الإلكترونية، كما يتضمن التقرير دراسة مفصلة حول الإجراءات التي اتبعتها الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) في التداعيات الناجمة عن هذه الجائحة؛ بما في ذلك ممارسة العمل عن بُعد، من خلال تبني استراتيجيات فعالة لاستمرارية الأعمال.

وفي هذا الجانب، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال أندرو جيفريز: "كان لقرار المملكة العربية السعودية في المضي قدمًا في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، كأولوية قصوى في دعم نمو اقتصادها، الأثر الإيجابي في تعاملها الفعال مع التحديات الناجمة عن جائحة كورونا العالمية".

وأضاف: "جاء التغير في سلوك المستهلكين والشركات في المملكة العربية السعودية في الاعتماد أكثر على التسوق الإلكتروني في الأشهر الأخيرة، نتيجة الجهود التي بذلتها المملكة لتنظيم خدمة المدفوعات الرقمية خلال العام الماضي؛ فبحسب التقرير الصادر عن أكسفورد للأعمال؛ فقد بات جليًّا أن طريقة الدفع اللا تلامسي -على سبيل المثال- أسهمت في تلبية احتياجات أفراد المجتمع في ظل ذروة الإغلاق.. تلك الجهود أسهمت في تعزيز عملية التحول نحو مجتمع غير نقدي على المدى البعيد".

من جهته، قال المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية زياد اليوسف: "تمكنت مؤسسة النقد العربي السعودي من تبني إجراءات جديدة في وقت مبكر من تفشي فيروس كورونا؛ بهدف تحفيز الاقتصاد والتجارة الإلكترونية على وجه الخصوص؛ حيث تضمنت هذه الإجراءات إلغاء جميع رسوم المدفوعات الإلكترونية لمدة ستة أشهر على المشتريات التي تتم من خلال نقاط البيع، أو منصات التجارة الإلكترونية، كسبيل لتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي، وتلبية احتياجات المستهلك في ذات الوقت".

هذا، ويشكل CRR جزءًا من سلسلة التقارير المصممة خصيصًا لهذه الغاية، التي تنتجها مجموعة أكسفورد للأعمال OBG حاليًا مع شركائها، إلى جانب أدوات البحث الأخرى؛ بما في ذلك مجموعة من مقالات، ومقابلات تقييم الأثر الاقتصادي كوفيد- ١٩ الخاص لكل بلد.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
10:52 AM

نظرة معمقة.. السعودية تقفز فوق تحدي "كورونا" بالتجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية

تقرير لـ"أكسفورد للأعمال" و"المدفوعات".. و"جيفريز" و"اليوسف" يبلوران الأثر والإجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، بالتعاون مع المدفوعات السعودية، عن نجاح المملكة العربية السعودية في الاستفادة من التجارة الإلكترونية، والمدفوعات الرقمية والتعامل مع التحديات التي فرضها فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ وهو الأمر الذي أسهم في دعم انتعاش الاقتصاد الوطني، على الرغم من تطبيق سياسات العزل المنزلي، والإغلاق التجاري خلال الفترة الماضية.

ويقدم التقرير نظرة معمقة لاستجابة المملكة للتحديات التي فرضتها هذه الجائحة؛ حيث يسلط الضوء على متانة البنية التحتية لقطاعي التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية في المملكة؛ مما أدى إلى تسهيل عملية التحول نحو الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية، والمعاملات عبر الإنترنت والهواتف المحمولة، ونقاط البيع.. وساهَمَ أيضًا في إحداث تغير واضح في سلوك المستهلكين، الذين لجأوا إلى التسوق الإلكتروني كخيار أمثل للتعامل مع الإغلاق الكامل في العديد من القطاعات، أهمها قطاع التغذية.

وركز تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال على جهود مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في تبنيها نهجًا متقدمًا من خلال تعزيز التقنية المالية (فنتك)، والتي أسهمت في تقديم المزيد من الحلول المبتكرة، لتلبية الطلب المتنامي على التجارة الإلكترونية، كما يتضمن التقرير دراسة مفصلة حول الإجراءات التي اتبعتها الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) في التداعيات الناجمة عن هذه الجائحة؛ بما في ذلك ممارسة العمل عن بُعد، من خلال تبني استراتيجيات فعالة لاستمرارية الأعمال.

وفي هذا الجانب، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال أندرو جيفريز: "كان لقرار المملكة العربية السعودية في المضي قدمًا في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، كأولوية قصوى في دعم نمو اقتصادها، الأثر الإيجابي في تعاملها الفعال مع التحديات الناجمة عن جائحة كورونا العالمية".

وأضاف: "جاء التغير في سلوك المستهلكين والشركات في المملكة العربية السعودية في الاعتماد أكثر على التسوق الإلكتروني في الأشهر الأخيرة، نتيجة الجهود التي بذلتها المملكة لتنظيم خدمة المدفوعات الرقمية خلال العام الماضي؛ فبحسب التقرير الصادر عن أكسفورد للأعمال؛ فقد بات جليًّا أن طريقة الدفع اللا تلامسي -على سبيل المثال- أسهمت في تلبية احتياجات أفراد المجتمع في ظل ذروة الإغلاق.. تلك الجهود أسهمت في تعزيز عملية التحول نحو مجتمع غير نقدي على المدى البعيد".

من جهته، قال المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية زياد اليوسف: "تمكنت مؤسسة النقد العربي السعودي من تبني إجراءات جديدة في وقت مبكر من تفشي فيروس كورونا؛ بهدف تحفيز الاقتصاد والتجارة الإلكترونية على وجه الخصوص؛ حيث تضمنت هذه الإجراءات إلغاء جميع رسوم المدفوعات الإلكترونية لمدة ستة أشهر على المشتريات التي تتم من خلال نقاط البيع، أو منصات التجارة الإلكترونية، كسبيل لتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي، وتلبية احتياجات المستهلك في ذات الوقت".

هذا، ويشكل CRR جزءًا من سلسلة التقارير المصممة خصيصًا لهذه الغاية، التي تنتجها مجموعة أكسفورد للأعمال OBG حاليًا مع شركائها، إلى جانب أدوات البحث الأخرى؛ بما في ذلك مجموعة من مقالات، ومقابلات تقييم الأثر الاقتصادي كوفيد- ١٩ الخاص لكل بلد.

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