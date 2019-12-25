النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طبيب عيون عن استخدام الهاتف لتصوير الكسوف غدًا: سجلت حالات عمى

نوه بأهمية قرار التعليم في تأخير دوام الخميس

حذر استشاري طب العيون والليزك عبدالملك القحطاني، من محاولة استخدام كاميرا الهاتف النقّال من أجل تصوير ظاهرة الكسوف، والتي ستشهدها منطقة الخليج غدًا الخميس.

وأشار القحطاني إلى أن الكثير يقوم بذلك في أغلب الأحداث من باب حب الخروج بلقطة لنشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو بين الزملاء والأصدقاء، مبينًا أنها تحتاج إلى تركيز في الشمس لتحديد موقعها وهنا تكمن الخطورة على العين.

وتفصيلًا: قال "القحطاني" لـ"سبق": النظر المباشر للشمس خطير جدًّا على العينين، وخاصة أثناء كسوف الشمس نظرًا لوجود الفضول لدى الناس لمشاهدة هذه الظاهرة الكونية، ودائمًا ما تسجل أقسام الطوارئ في مختلف مستشفيات العالم العديد من حالات تدهور النظر وأحيانًا العمى، في أوقات الكسوف؛ حيث تسبب أشعة الشمس ضررًا بالغًا لمركز البصر في شبكة العين، وذلك أثناء النظر إليها.

وأضاف أن البعض يتوقع أن ارتداء النظارات الشمسية يقي من هذه الأضرار، وهذا المفهوم خاطئ؛ حيث إن النظارات الشمسية لا تحمي العينين إطلاقًا من النظر المباشر للشمس، محذرًا من محاولة تصوير الكسوف بكاميرا الهاتف؛ لأن التصوير يحتاج بطبيعة الحال لتحديد مكان الشمس بدقة والتركيز بالنظر عليها، وهذا ما نخشاه ونحذر منه.

وأبان أنه يجب على أولياء الأمور توعية وتحذير الأطفال من مخاطر النظر إلى كسوف الشمس للحفاظ على أعينهم، كما نشيد هنا بقرار وزارة التعليم بتأخير الدراسة لحين زوال هذه الظاهرة.

يشار إلى أن سكان منطقة الخليج سيشهدون صباح غد الخميس ظاهرة فلكية نادرة تسمى الكسوف الحلقي للشمس؛ وهي تتمثل حين يقع القمر أمام الشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل؛ ما يحجب الشمس ويبقي منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة، وذلك وفق ما أعلن عنه مركز الفلك الدولي.

كسوف الشمس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طبيب عيون عن استخدام الهاتف لتصوير الكسوف غدًا: سجلت حالات عمى
سبق

حذر استشاري طب العيون والليزك عبدالملك القحطاني، من محاولة استخدام كاميرا الهاتف النقّال من أجل تصوير ظاهرة الكسوف، والتي ستشهدها منطقة الخليج غدًا الخميس.

وأشار القحطاني إلى أن الكثير يقوم بذلك في أغلب الأحداث من باب حب الخروج بلقطة لنشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو بين الزملاء والأصدقاء، مبينًا أنها تحتاج إلى تركيز في الشمس لتحديد موقعها وهنا تكمن الخطورة على العين.

وتفصيلًا: قال "القحطاني" لـ"سبق": النظر المباشر للشمس خطير جدًّا على العينين، وخاصة أثناء كسوف الشمس نظرًا لوجود الفضول لدى الناس لمشاهدة هذه الظاهرة الكونية، ودائمًا ما تسجل أقسام الطوارئ في مختلف مستشفيات العالم العديد من حالات تدهور النظر وأحيانًا العمى، في أوقات الكسوف؛ حيث تسبب أشعة الشمس ضررًا بالغًا لمركز البصر في شبكة العين، وذلك أثناء النظر إليها.

وأضاف أن البعض يتوقع أن ارتداء النظارات الشمسية يقي من هذه الأضرار، وهذا المفهوم خاطئ؛ حيث إن النظارات الشمسية لا تحمي العينين إطلاقًا من النظر المباشر للشمس، محذرًا من محاولة تصوير الكسوف بكاميرا الهاتف؛ لأن التصوير يحتاج بطبيعة الحال لتحديد مكان الشمس بدقة والتركيز بالنظر عليها، وهذا ما نخشاه ونحذر منه.

وأبان أنه يجب على أولياء الأمور توعية وتحذير الأطفال من مخاطر النظر إلى كسوف الشمس للحفاظ على أعينهم، كما نشيد هنا بقرار وزارة التعليم بتأخير الدراسة لحين زوال هذه الظاهرة.

يشار إلى أن سكان منطقة الخليج سيشهدون صباح غد الخميس ظاهرة فلكية نادرة تسمى الكسوف الحلقي للشمس؛ وهي تتمثل حين يقع القمر أمام الشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل؛ ما يحجب الشمس ويبقي منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة، وذلك وفق ما أعلن عنه مركز الفلك الدولي.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
06:13 PM

طبيب عيون عن استخدام الهاتف لتصوير الكسوف غدًا: سجلت حالات عمى

نوه بأهمية قرار التعليم في تأخير دوام الخميس

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
5
6,445

حذر استشاري طب العيون والليزك عبدالملك القحطاني، من محاولة استخدام كاميرا الهاتف النقّال من أجل تصوير ظاهرة الكسوف، والتي ستشهدها منطقة الخليج غدًا الخميس.

وأشار القحطاني إلى أن الكثير يقوم بذلك في أغلب الأحداث من باب حب الخروج بلقطة لنشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو بين الزملاء والأصدقاء، مبينًا أنها تحتاج إلى تركيز في الشمس لتحديد موقعها وهنا تكمن الخطورة على العين.

وتفصيلًا: قال "القحطاني" لـ"سبق": النظر المباشر للشمس خطير جدًّا على العينين، وخاصة أثناء كسوف الشمس نظرًا لوجود الفضول لدى الناس لمشاهدة هذه الظاهرة الكونية، ودائمًا ما تسجل أقسام الطوارئ في مختلف مستشفيات العالم العديد من حالات تدهور النظر وأحيانًا العمى، في أوقات الكسوف؛ حيث تسبب أشعة الشمس ضررًا بالغًا لمركز البصر في شبكة العين، وذلك أثناء النظر إليها.

وأضاف أن البعض يتوقع أن ارتداء النظارات الشمسية يقي من هذه الأضرار، وهذا المفهوم خاطئ؛ حيث إن النظارات الشمسية لا تحمي العينين إطلاقًا من النظر المباشر للشمس، محذرًا من محاولة تصوير الكسوف بكاميرا الهاتف؛ لأن التصوير يحتاج بطبيعة الحال لتحديد مكان الشمس بدقة والتركيز بالنظر عليها، وهذا ما نخشاه ونحذر منه.

وأبان أنه يجب على أولياء الأمور توعية وتحذير الأطفال من مخاطر النظر إلى كسوف الشمس للحفاظ على أعينهم، كما نشيد هنا بقرار وزارة التعليم بتأخير الدراسة لحين زوال هذه الظاهرة.

يشار إلى أن سكان منطقة الخليج سيشهدون صباح غد الخميس ظاهرة فلكية نادرة تسمى الكسوف الحلقي للشمس؛ وهي تتمثل حين يقع القمر أمام الشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل؛ ما يحجب الشمس ويبقي منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة، وذلك وفق ما أعلن عنه مركز الفلك الدولي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,813
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,481
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,842
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,363

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة