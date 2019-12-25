حذر استشاري طب العيون والليزك عبدالملك القحطاني، من محاولة استخدام كاميرا الهاتف النقّال من أجل تصوير ظاهرة الكسوف، والتي ستشهدها منطقة الخليج غدًا الخميس. وأشار القحطاني إلى أن الكثير يقوم بذلك في أغلب الأحداث من باب حب الخروج بلقطة لنشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو بين الزملاء والأصدقاء، مبينًا أنها تحتاج إلى تركيز في الشمس لتحديد موقعها وهنا تكمن الخطورة على العين. وتفصيلًا: قال "القحطاني" لـ"سبق": النظر المباشر للشمس خطير جدًّا على العينين، وخاصة أثناء كسوف الشمس نظرًا لوجود الفضول لدى الناس لمشاهدة هذه الظاهرة الكونية، ودائمًا ما تسجل أقسام الطوارئ في مختلف مستشفيات العالم العديد من حالات تدهور النظر وأحيانًا العمى، في أوقات الكسوف؛ حيث تسبب أشعة الشمس ضررًا بالغًا لمركز البصر في شبكة العين، وذلك أثناء النظر إليها. وأضاف أن البعض يتوقع أن ارتداء النظارات الشمسية يقي من هذه الأضرار، وهذا المفهوم خاطئ؛ حيث إن النظارات الشمسية لا تحمي العينين إطلاقًا من النظر المباشر للشمس، محذرًا من محاولة تصوير الكسوف بكاميرا الهاتف؛ لأن التصوير يحتاج بطبيعة الحال لتحديد مكان الشمس بدقة والتركيز بالنظر عليها، وهذا ما نخشاه ونحذر منه. وأبان أنه يجب على أولياء الأمور توعية وتحذير الأطفال من مخاطر النظر إلى كسوف الشمس للحفاظ على أعينهم، كما نشيد هنا بقرار وزارة التعليم بتأخير الدراسة لحين زوال هذه الظاهرة. يشار إلى أن سكان منطقة الخليج سيشهدون صباح غد الخميس ظاهرة فلكية نادرة تسمى الكسوف الحلقي للشمس؛ وهي تتمثل حين يقع القمر أمام الشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل؛ ما يحجب الشمس ويبقي منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة، وذلك وفق ما أعلن عنه مركز الفلك الدولي.

طبيب عيون عن استخدام الهاتف لتصوير الكسوف غدًا: سجلت حالات عمى قاسم الخبراني سبق 2019-12-25 حذر استشاري طب العيون والليزك عبدالملك القحطاني، من محاولة استخدام كاميرا الهاتف النقّال من أجل تصوير ظاهرة الكسوف، والتي ستشهدها منطقة الخليج غدًا الخميس.



وأشار القحطاني إلى أن الكثير يقوم بذلك في أغلب الأحداث من باب حب الخروج بلقطة لنشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو بين الزملاء والأصدقاء، مبينًا أنها تحتاج إلى تركيز في الشمس لتحديد موقعها وهنا تكمن الخطورة على العين.



وتفصيلًا: قال "القحطاني" لـ"سبق": النظر المباشر للشمس خطير جدًّا على العينين، وخاصة أثناء كسوف الشمس نظرًا لوجود الفضول لدى الناس لمشاهدة هذه الظاهرة الكونية، ودائمًا ما تسجل أقسام الطوارئ في مختلف مستشفيات العالم العديد من حالات تدهور النظر وأحيانًا العمى، في أوقات الكسوف؛ حيث تسبب أشعة الشمس ضررًا بالغًا لمركز البصر في شبكة العين، وذلك أثناء النظر إليها.



وأضاف أن البعض يتوقع أن ارتداء النظارات الشمسية يقي من هذه الأضرار، وهذا المفهوم خاطئ؛ حيث إن النظارات الشمسية لا تحمي العينين إطلاقًا من النظر المباشر للشمس، محذرًا من محاولة تصوير الكسوف بكاميرا الهاتف؛ لأن التصوير يحتاج بطبيعة الحال لتحديد مكان الشمس بدقة والتركيز بالنظر عليها، وهذا ما نخشاه ونحذر منه.



وأبان أنه يجب على أولياء الأمور توعية وتحذير الأطفال من مخاطر النظر إلى كسوف الشمس للحفاظ على أعينهم، كما نشيد هنا بقرار وزارة التعليم بتأخير الدراسة لحين زوال هذه الظاهرة.



يشار إلى أن سكان منطقة الخليج سيشهدون صباح غد الخميس ظاهرة فلكية نادرة تسمى الكسوف الحلقي للشمس؛ وهي تتمثل حين يقع القمر أمام الشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل؛ ما يحجب الشمس ويبقي منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة، وذلك وفق ما أعلن عنه مركز الفلك الدولي.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441 06:13 PM

طبيب عيون عن استخدام الهاتف لتصوير الكسوف غدًا: سجلت حالات عمى نوه بأهمية قرار التعليم في تأخير دوام الخميس





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حذر استشاري طب العيون والليزك عبدالملك القحطاني، من محاولة استخدام كاميرا الهاتف النقّال من أجل تصوير ظاهرة الكسوف، والتي ستشهدها منطقة الخليج غدًا الخميس.



وأشار القحطاني إلى أن الكثير يقوم بذلك في أغلب الأحداث من باب حب الخروج بلقطة لنشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو بين الزملاء والأصدقاء، مبينًا أنها تحتاج إلى تركيز في الشمس لتحديد موقعها وهنا تكمن الخطورة على العين.



وتفصيلًا: قال "القحطاني" لـ"سبق": النظر المباشر للشمس خطير جدًّا على العينين، وخاصة أثناء كسوف الشمس نظرًا لوجود الفضول لدى الناس لمشاهدة هذه الظاهرة الكونية، ودائمًا ما تسجل أقسام الطوارئ في مختلف مستشفيات العالم العديد من حالات تدهور النظر وأحيانًا العمى، في أوقات الكسوف؛ حيث تسبب أشعة الشمس ضررًا بالغًا لمركز البصر في شبكة العين، وذلك أثناء النظر إليها.



وأضاف أن البعض يتوقع أن ارتداء النظارات الشمسية يقي من هذه الأضرار، وهذا المفهوم خاطئ؛ حيث إن النظارات الشمسية لا تحمي العينين إطلاقًا من النظر المباشر للشمس، محذرًا من محاولة تصوير الكسوف بكاميرا الهاتف؛ لأن التصوير يحتاج بطبيعة الحال لتحديد مكان الشمس بدقة والتركيز بالنظر عليها، وهذا ما نخشاه ونحذر منه.



وأبان أنه يجب على أولياء الأمور توعية وتحذير الأطفال من مخاطر النظر إلى كسوف الشمس للحفاظ على أعينهم، كما نشيد هنا بقرار وزارة التعليم بتأخير الدراسة لحين زوال هذه الظاهرة.



يشار إلى أن سكان منطقة الخليج سيشهدون صباح غد الخميس ظاهرة فلكية نادرة تسمى الكسوف الحلقي للشمس؛ وهي تتمثل حين يقع القمر أمام الشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل؛ ما يحجب الشمس ويبقي منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة، وذلك وفق ما أعلن عنه مركز الفلك الدولي.