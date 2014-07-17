تقرير برلماني: 231 واقعة انتهاك للحقوق في تركيا خلال شهر

قدّمه نائب حزب "الشعب الجمهوري" عن مدينة إسطنبول أمس

كشف نائب حزب الشعب الجمهوري التركي عن مدينة إسطنبول، سازجين تانريكولو؛ عن نتائج تقرير حول انتهاك حقوق المواطنين في الحياة، خلال كلمة له في البرلمان التركي، أمس الثلاثاء، حيث شهد شهر يونيو الماضي، 231 حالة انتهاك للحق في الحياة.

وقال "سازجين"؛ الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان: الشهر نفسه شهد اعتقال 35 صحفياً، و111 حالة تعذيب، إضافة إلى القبض على 29 شخصاً بسبب منشوراتهم على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة "زمان"، أضاف في تقريره أن تركيا شهدت خلال يونيو الماضي، وقوع 231 حالة انتهاك للحق في الحياة؛ منهم 124 جريمة عمل، و40 جريمة ضدّ المرأة، و56 حالة اشتباكات مسلحة، وجريمتيْن مقيدتيْن ضدّ مجهول، وواقعتَي وفاة جنود مشبوهة، و4 هجمات لتنظيمات غير قانونية، وحالة وفاة داخل السجن، وواقعة إطلاق نار عشوائي.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن سجون "إردوغان" شهدت خلال يونيو وقوع 111 حالة انتهاك للحقوق تحت بند بعنوان "حوادث العنف"، و18 حالة انتهاك للحقوق عن طريق المعاملة السيئة.

وبخصوص حرية الصحافة والإعلام، رصد التقرير صدور أحكام قضائية بحق أربعة كُتاب وصحفيين ناشرين خلال الشهر نفسه، إضافة إلى القبض على 35 صحفياً، وصدور مذكرات اعتقال بحق خمسة منهم.

وسلط التقرير الضوء على انتهاكات حرية التعبير المتصاعدة يوماً بعد يوم في عهد حزب العدالة والتنمية، مشيراً إلى أنه صدرت أحكام قضائية في حق شخصيْن، وأحكام أخرى بحق خمسة أكاديميين، كما أُلقي القبض على فنان، بسبب حرية التعبير.

وتطرق التقرير إلى القبضة الحديدية التي يفرضها إردوغان على وسائل الإعلام والصحف، وسعى حزبه لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً، مشيراً إلى اعتقال 29 شخصاً، وصدور حكم قضائي في حق شخص آخر، بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناول التقرير حرية التنظيم، موضحاً أنه تمّ رفع دعوى قضائية بحق نائب برلماني وقيادي حزبي، واثنين من رؤساء البلديات، وعزل رئيس بلدية وعمدة قرية ومسؤول ببلدية.

ولفت التقرير إلى أن سلطات سجن ديار بكر المشدد في جنوب شرق البلاد، شهدت منع دخول عدد من الكتب إلى المعتقلين دون إبداء أسباب.