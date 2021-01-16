"الثقافة" تعلن أسماء الفائزين بمسابقة الفلكلور الشعبي

في مساراتها الثلاثة.. استقبلت أكثر من 1300 مشاركة

كشفت وزارة الثقافة، اليوم، عن أسماء الفائزين في مسابقة الفلكلور الشعبي التي انطلقت في شهر سبتمبر الماضي، واستقبلت أكثر من 1300 مشاركة في مساراتها الثلاثة "الموسيقى الشعبية، الرقص الشعبي، والحكايات والأساطير الشعبية".

وضمّت قائمة الفائزين 26 مشاركاً قدموا فيديوهات ومقاطع صوتية فيها توثيق مميز لألوان فلكلورية، بحسب تقييم لجنة التحكيم المكونة من خبراء في الثقافة الشعبية.

وكانت وزارة الثقافة قد أطلقت المسابقة في 25 سبتمبر 2019م، واستمرت في استقبال المشاركات لمدة شهرين، قبل أن تباشر لجنة التحكيم مهامها في الفرز والتقييم واختيار المشاركات الأفضل التي حققت أهداف المسابقة الرئيسية.

وضمّت اللجنة كلاً من: الدكتور سعد الصويان المؤلف والباحث في الأنثروبولوجيا والفلكلور، الروائي عبده خال، الدكتور سمير الضامر الباحث والمؤرخ للفنون الشعبية، والباحث التاريخي علي مغاوي، الموسيقار طلال باغر، والكاتب المسرحي عبدالعزيز السماعيل، والباحثة مشاعل كنكار، والباحث نايف آل نمرة.

وفاز في مسار "الموسيقى الشعبية" عشرة متسابقين قدموا مشاركات تحوي توثيقاً لألوان غنائية أو لحنية فلكلورية باستخدام آلات موسيقية شعبية، وهم: محمد الثامر، ومحمد ياسين أبو عيسى، وعبدالرحمن مفرح الحريصي، وماجد شراري، وإبراهيم مطلق العويس، وعلي عبدالله الزهراني، وسيف إبراهيم السرحاني، ومطلق دخيل العويس، وندى عايض الظفيري، وياسين سلامة أبو عيسى. وسيحصل كل واحد منهم على 35 ألف ريال قيمة الجائزة.

فيما فاز ثمانية متسابقين في مسار "الرقص الشعبي"، وهم: عبدالله جاري الشهري، ويزيد سعد الحصيني، ومحمد سالم السالم، وإبراهيم سعد الشريف، وسلمان أحمد المالكي، وعبدالله علي الحماد، وعبدالله محمد الشوشان، وحسن مرزوق الدوسري. وتبلغ جائزة كل واحد منهم 35 ألف ريال.

وفي مسار "الحكايات والأساطير الشعبية" فاز ثمانية متسابقين أيضاً بجائزة قدرها 35 ألف ريال للمتسابق الواحد، وهم: بدر ستير اللحياني، وممدوح بن خليف الشمري، وصباح حمزة فارسي، وسالم محمد الصقور، ولمياء رشيد الحربي، وزكي فؤاد آل عبدالله، وعبداللطيف يوسف المبارك، وناصر مبارك الصقور.

وتأتي مسابقة الفلكلور الشعبي في سياق مشروعها الوطني لتوثيق التراث غير المادي في المملكة العربية السعودية والذي يهدف لحصر جميع أوجه التعبير الشفهي والأدائي التي تتميز بها مناطق المملكة بتنوع ثقافاتها.

وجاءت مخرجات المسابقة لخدمة هذا الاتجاه وتمكنت من إحياء الفلكلور الشعبي عبر تحفيز جميع أفراد المجتمع في المملكة للمشاركة في تسجيل كنوز الفلكلور الشعبي بفيديو أو مقطع صوتي في المسارات الثلاثة: الرقص الشعبي، الموسيقى الشعبية، والحكايات والأساطير الشعبية.

وأسهم المتسابقون في مسار "الرقص الشعبي" في تسجيل رقصات شعبية اشتهرت بها مناطقهم، ووثقوا امتدادها الزمني والتاريخي، مع ذكر معلومات عنها ووصف لها.

وفي مسار "الموسيقى الشعبية" استقبلت المسابقة مشاركات خاصة احتوت على تسجيل لحن موسيقي أو إيقاعي اشتهر في المملكة، مع ذكر معلومات عن هذا اللحن أو الإيقاع ومناسبات استخداماته.

أما في مسار "الحكايات والأساطير الشعبية"، فجاءت المشاركات في قالب سردي محتوية على توثيق لحكاية أو لأسطورة شعبية مع ذكر معلومات عن مناسبتها وامتدادها الجغرافي وتاريخها.