مكة .. ضبط حوش شعبي استُخدم كمسلخ عشوائي وموقع لدبغ الجلود

وفي التفاصيل؛ ضبطت فرق المتابعة الميدانية بالإدارة العامة لشؤون البلديات، اليوم، حوشاً شعبياً يُستخدم كمسلخ عشوائي وموقع لدبغ الجلود يفتقر إلى أدني الاشتراطات الصحية، وتم تسليم العمالة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.
وفي التفاصيل؛ ضبطت فرق المتابعة الميدانية بالإدارة العامة لشؤون البلديات، اليوم، حوشاً شعبياً يُستخدم كمسلخ عشوائي وموقع لدبغ الجلود يفتقر إلى أدني الاشتراطات الصحية، وتم تسليم العمالة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.
وفي التفاصيل؛ ضبطت فرق المتابعة الميدانية بالإدارة العامة لشؤون البلديات، اليوم، حوشاً شعبياً يُستخدم كمسلخ عشوائي وموقع لدبغ الجلود يفتقر إلى أدني الاشتراطات الصحية، وتم تسليم العمالة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.