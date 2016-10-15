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"التجارة" تعلن عن استدعاء 350 مركبة نيسان

لخلل في نظام الفرامل قد يؤدي لعدم استجابتها

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم، عن استدعاء 350 مركبة من نوع نيسان "Murano"؛ لخلل في نظام الفرامل قد يؤدي إلى ليونة عند الضغط على دواسة الفرامل، وعدم استجابتها جزئيًّا؛ مما قد يسبب وقوع حوادث.

وأضافت الوزارة أن سنة الموديل المستهدفة هي عاما 2009- 2015؛ مطالبة المتضررين بالتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

وزارة التجارة والاستثمار نيسان

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"التجارة" تعلن عن استدعاء 350 مركبة نيسان
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم، عن استدعاء 350 مركبة من نوع نيسان "Murano"؛ لخلل في نظام الفرامل قد يؤدي إلى ليونة عند الضغط على دواسة الفرامل، وعدم استجابتها جزئيًّا؛ مما قد يسبب وقوع حوادث.

وأضافت الوزارة أن سنة الموديل المستهدفة هي عاما 2009- 2015؛ مطالبة المتضررين بالتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
12:04 PM

"التجارة" تعلن عن استدعاء 350 مركبة نيسان

لخلل في نظام الفرامل قد يؤدي لعدم استجابتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم، عن استدعاء 350 مركبة من نوع نيسان "Murano"؛ لخلل في نظام الفرامل قد يؤدي إلى ليونة عند الضغط على دواسة الفرامل، وعدم استجابتها جزئيًّا؛ مما قد يسبب وقوع حوادث.

وأضافت الوزارة أن سنة الموديل المستهدفة هي عاما 2009- 2015؛ مطالبة المتضررين بالتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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