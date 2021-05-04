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جمعية البر الخيرية بالمويه توزع 100 ألف وجبة إفطار بالحرم في رمضان

مواقع التوزيع تشمل ساحات المسجد الحرام وأحياء مكة المكرمة

‬ تواصل جمعية البر الخيرية بالمويه في تنفيذ مشروعها الرمضاني تفطير الصائمين من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام والأسر الفقيرة والمتعففة القاطنين في أحياء العاصمة المقدسة؛ من خلال توزيع وجبات الإفطار الجافة والساخنة طيلة شهر رمضان المبارك لهذا العام بإشراف لجنة السقاية والرفادة في إمارة منطقة مكة المكرمة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالمويه ناصر بن وارد الذيابي: مشروع إفطار الصائمين يستهدف لتوزيع 100 ما بين جافة وساخنة طيلة شهر رمضان الكريم.

وأضاف: الوجبات الجافة تم تخصيصها فقط للتوزيع في المسجد الحرام على المعتمرين والمصلين وفق تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد".

وأردف: فيما يتعلق بالوجبات الساخنة؛ فإنها سيتم توزيعها بالشراكة مع جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة عبر المراكز الموجودة في داخل أحياء العاصمة على الأسر الفقيرة والمتعففة حيث تمت اتفاقية بين الجمعيتين لتنفيذ المشروع خلال الشهر الفضيل.

ورفع "الذيابي" الشكر والثناء لجميع المساهمين والداعمين والمتطوعين في هذا المشروع المبارك.

جدير بالذكر أن جمعية البر الخيرية بالمويه تسعى لتحقيق الأثر الإيجابي في محافظة المويه من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التنموية الرائدة والتي تساعد الأسر المحتاجة في تلبية احتياجاتها الضرورية.

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جمعية البر الخيرية بالمويه توزع 100 ألف وجبة إفطار بالحرم في رمضان
سبق

‬ تواصل جمعية البر الخيرية بالمويه في تنفيذ مشروعها الرمضاني تفطير الصائمين من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام والأسر الفقيرة والمتعففة القاطنين في أحياء العاصمة المقدسة؛ من خلال توزيع وجبات الإفطار الجافة والساخنة طيلة شهر رمضان المبارك لهذا العام بإشراف لجنة السقاية والرفادة في إمارة منطقة مكة المكرمة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالمويه ناصر بن وارد الذيابي: مشروع إفطار الصائمين يستهدف لتوزيع 100 ما بين جافة وساخنة طيلة شهر رمضان الكريم.

وأضاف: الوجبات الجافة تم تخصيصها فقط للتوزيع في المسجد الحرام على المعتمرين والمصلين وفق تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد".

وأردف: فيما يتعلق بالوجبات الساخنة؛ فإنها سيتم توزيعها بالشراكة مع جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة عبر المراكز الموجودة في داخل أحياء العاصمة على الأسر الفقيرة والمتعففة حيث تمت اتفاقية بين الجمعيتين لتنفيذ المشروع خلال الشهر الفضيل.

ورفع "الذيابي" الشكر والثناء لجميع المساهمين والداعمين والمتطوعين في هذا المشروع المبارك.

جدير بالذكر أن جمعية البر الخيرية بالمويه تسعى لتحقيق الأثر الإيجابي في محافظة المويه من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التنموية الرائدة والتي تساعد الأسر المحتاجة في تلبية احتياجاتها الضرورية.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
03:53 PM

جمعية البر الخيرية بالمويه توزع 100 ألف وجبة إفطار بالحرم في رمضان

مواقع التوزيع تشمل ساحات المسجد الحرام وأحياء مكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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‬ تواصل جمعية البر الخيرية بالمويه في تنفيذ مشروعها الرمضاني تفطير الصائمين من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام والأسر الفقيرة والمتعففة القاطنين في أحياء العاصمة المقدسة؛ من خلال توزيع وجبات الإفطار الجافة والساخنة طيلة شهر رمضان المبارك لهذا العام بإشراف لجنة السقاية والرفادة في إمارة منطقة مكة المكرمة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالمويه ناصر بن وارد الذيابي: مشروع إفطار الصائمين يستهدف لتوزيع 100 ما بين جافة وساخنة طيلة شهر رمضان الكريم.

وأضاف: الوجبات الجافة تم تخصيصها فقط للتوزيع في المسجد الحرام على المعتمرين والمصلين وفق تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد".

وأردف: فيما يتعلق بالوجبات الساخنة؛ فإنها سيتم توزيعها بالشراكة مع جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة عبر المراكز الموجودة في داخل أحياء العاصمة على الأسر الفقيرة والمتعففة حيث تمت اتفاقية بين الجمعيتين لتنفيذ المشروع خلال الشهر الفضيل.

ورفع "الذيابي" الشكر والثناء لجميع المساهمين والداعمين والمتطوعين في هذا المشروع المبارك.

جدير بالذكر أن جمعية البر الخيرية بالمويه تسعى لتحقيق الأثر الإيجابي في محافظة المويه من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التنموية الرائدة والتي تساعد الأسر المحتاجة في تلبية احتياجاتها الضرورية.

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