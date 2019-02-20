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أمانة الشرقية تنفذ 6905 جولات رقابية وترصد 515 مخالفة في الأسواق

للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات والتعليمات البلدية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 6905 جولات رقابية، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وكذلك قصور الأفراح والمناسبات والاستراحات؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات والتعليمات البلدية.

وأسفرت الجولات عن رصد 515 مخالفة، وإغلاق 8 منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا"، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزامها بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة، وتطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة من خلال مركز 940.

أمانة المنطقة الشرقية

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أمانة الشرقية تنفذ 6905 جولات رقابية وترصد 515 مخالفة في الأسواق
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 6905 جولات رقابية، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وكذلك قصور الأفراح والمناسبات والاستراحات؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات والتعليمات البلدية.

وأسفرت الجولات عن رصد 515 مخالفة، وإغلاق 8 منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا"، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزامها بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة، وتطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة من خلال مركز 940.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
03:28 PM

أمانة الشرقية تنفذ 6905 جولات رقابية وترصد 515 مخالفة في الأسواق

للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات والتعليمات البلدية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 6905 جولات رقابية، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وكذلك قصور الأفراح والمناسبات والاستراحات؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات والتعليمات البلدية.

وأسفرت الجولات عن رصد 515 مخالفة، وإغلاق 8 منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا"، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزامها بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة، وتطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة من خلال مركز 940.

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