لطالب سعودي.. جامعة أردنية تجيز أول أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية

بعنوان "التحولات الديمقراطية في تركيا وأثرها على دور المؤسسة العسكرية"

أجازت كليّة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية أول أطروحة دكتوراه في برنامج العلوم السياسية، للباحث السعودي عبدالله بن صالح الدوسري، بعنوان "التحولات الديمقراطية في تركيا وأثرها على دور المؤسسة العسكرية في صناعة القرار السياسي في تركيا (2000-2016)".



وأدار المناقشة الدكتور عبد الله نقرش رئيساً ومشرفاً على الباحث، وعضوية الدكتور فيصل الرفوع، والدكتور محمد القطاطشة، والدكتور عمر الحضرمي. وفي ختام المناقشة منح الباحث درجة الدكتوراه في العلوم السياسية.

وقد استحدثت الجامعة الأردنية برنامج دكتوراه العلوم السياسية عام 2015 بهدف تطوير مهارات الباحثين في مجال العلوم السياسية البحثية والأكاديمية من خلال دراسة وتحليل أهم القضايا النظرية والمنهجية والتيارات الأساسية في حقل العلوم السياسية، وربطها بالأحداث والتطورات على مستوى الدولي والاقليمي. كحقل السياسة المقارنة والعلاقات الدولية، النظرية السياسية والمنهجية، ويسهم البرنامج بناء القوى البشرية المحلية، والعربية وتنميتها لفتح مجالات مرغوبة ومطلوبة محلياً، وخارجياً، وبالتالي تحفيز الطاقات المحلية للإبداع في المجال العمل السياسي، والسياسات الدولية لرفد السوق المحلي والعربي بكفاءات مميزة، الأمر الذي سيسهم إيجاباً في تنمية المجتمع وتحقيق الرسالة الأساسية الاكاديمية في البحث وتطوير البرامج الدراسية.