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"بشر" تطرح الخطوات الأربع في تنمية قادة الموارد البشرية

ضمن سلسلة مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الملهمة

تُنظّم الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر"، اليوم الأربعاء، اللقاء الشهري الخامس عشر، افتراضيًا، تحت عنوان "الخطوات الأربع في تنمية قادة الموارد البشرية".

جاء ذلك ضمن سلسلة مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية.

ويتحدث في اللقاء الذي يديره مدير المبادرة، عبود بن علي آل زاحم، ويبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء عبر تطبيق "زوم" الدكتور عبد الرحمن بن متعب الشتوي، الباحث والمستشار في علم القيادة وتنمية القادة.

ويستعرض اللقاء الخطوات الأربع في تنمية قادة الموارد البشرية؛ حيث تجيب الخطوة الأولى على السؤال: كيف يبدع قائد الموارد البشرية في منصبه الإداري؟، فيما ترد الخطوة الثانية على التساؤل: كيف يبدع في تكوين العلاقات الداخلية والخارجية ويحسن إدارتها؟

بينما تجيب الخطوة الثالثة على: كيف يحقق النتائج وينجز المهام باحترافية عالية؟ والخطوة الرابعة على: كيف يؤصل لثقافة التنمية والتطوير وفق منهجيات علمية؟

ويعتبر الخبير في تطوير الأعمال والقيادات والحاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة والقيادة، الدكتور عبد الرحمن الشتوي، من أبرز الكفاءات العلمية المرموقة؛ حيث عمل لأكثر من عقدين باحثًا ومستشارًا متخصصًا في علم القيادة، ويتولى حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة الصادرات السعودية للخدمات التجارية بالرياض.

وخلال مسيرته العملية في مجال مشروعات القيادة ترأس الدكتور الشتوي "27" فريق عمل لتنفيذ مشروعات إعداد وتنمية القادة، وشارك مع "32" فريقًا كعضو ومستشار في صناعة القادة في القطاعات الثلاثة "الحكومي والخاص والتطوعي" في المملكة وخارجها.

وحاليًا يقود مبادرة "حكمة القيادة" التي تهدف إلى تمكين "100" شاب وفتاة ليكونوا في 2030 متخصصين في علم القيادة كمدربين ومستشارين.

ومن مشاريعه العلمية في القيادة: تأسيس وقيادة فريق علمي بحثي لإصدار موسوعة "فن القيادة وإعداد القادة".

وشارك الدكتور الشتوي في أكثر من "100" مؤتمر علمي في القيادة والإدارة عالميًا، وقدم "18" ورقة عمل علمية متخصصة في علم القيادة، وهو مهتم بالأدب والشعر وقراءة الأبحاث والدراسات المستقبلية.

وكانت الجمعية قد أطلقت في شهر نوفمبر من 2020م، ملتقى شهريًا يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات، ليكون بمثابة منصة ومرجع يعتمد عليه في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة لكل المنظمات والقيادات المتميزة في مجال الموارد البشرية؛ من خلال استقطاب أفضل الممارسين الذين أحدثوا الفارق في تطوير منظماتهم أو تطوير أحد مجالات الموارد البشرية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بشر" تطرح الخطوات الأربع في تنمية قادة الموارد البشرية
سبق

تُنظّم الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر"، اليوم الأربعاء، اللقاء الشهري الخامس عشر، افتراضيًا، تحت عنوان "الخطوات الأربع في تنمية قادة الموارد البشرية".

جاء ذلك ضمن سلسلة مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية.

ويتحدث في اللقاء الذي يديره مدير المبادرة، عبود بن علي آل زاحم، ويبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء عبر تطبيق "زوم" الدكتور عبد الرحمن بن متعب الشتوي، الباحث والمستشار في علم القيادة وتنمية القادة.

ويستعرض اللقاء الخطوات الأربع في تنمية قادة الموارد البشرية؛ حيث تجيب الخطوة الأولى على السؤال: كيف يبدع قائد الموارد البشرية في منصبه الإداري؟، فيما ترد الخطوة الثانية على التساؤل: كيف يبدع في تكوين العلاقات الداخلية والخارجية ويحسن إدارتها؟

بينما تجيب الخطوة الثالثة على: كيف يحقق النتائج وينجز المهام باحترافية عالية؟ والخطوة الرابعة على: كيف يؤصل لثقافة التنمية والتطوير وفق منهجيات علمية؟

ويعتبر الخبير في تطوير الأعمال والقيادات والحاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة والقيادة، الدكتور عبد الرحمن الشتوي، من أبرز الكفاءات العلمية المرموقة؛ حيث عمل لأكثر من عقدين باحثًا ومستشارًا متخصصًا في علم القيادة، ويتولى حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة الصادرات السعودية للخدمات التجارية بالرياض.

وخلال مسيرته العملية في مجال مشروعات القيادة ترأس الدكتور الشتوي "27" فريق عمل لتنفيذ مشروعات إعداد وتنمية القادة، وشارك مع "32" فريقًا كعضو ومستشار في صناعة القادة في القطاعات الثلاثة "الحكومي والخاص والتطوعي" في المملكة وخارجها.

وحاليًا يقود مبادرة "حكمة القيادة" التي تهدف إلى تمكين "100" شاب وفتاة ليكونوا في 2030 متخصصين في علم القيادة كمدربين ومستشارين.

ومن مشاريعه العلمية في القيادة: تأسيس وقيادة فريق علمي بحثي لإصدار موسوعة "فن القيادة وإعداد القادة".

وشارك الدكتور الشتوي في أكثر من "100" مؤتمر علمي في القيادة والإدارة عالميًا، وقدم "18" ورقة عمل علمية متخصصة في علم القيادة، وهو مهتم بالأدب والشعر وقراءة الأبحاث والدراسات المستقبلية.

وكانت الجمعية قد أطلقت في شهر نوفمبر من 2020م، ملتقى شهريًا يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات، ليكون بمثابة منصة ومرجع يعتمد عليه في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة لكل المنظمات والقيادات المتميزة في مجال الموارد البشرية؛ من خلال استقطاب أفضل الممارسين الذين أحدثوا الفارق في تطوير منظماتهم أو تطوير أحد مجالات الموارد البشرية.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
06:39 PM

"بشر" تطرح الخطوات الأربع في تنمية قادة الموارد البشرية

ضمن سلسلة مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الملهمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُنظّم الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر"، اليوم الأربعاء، اللقاء الشهري الخامس عشر، افتراضيًا، تحت عنوان "الخطوات الأربع في تنمية قادة الموارد البشرية".

جاء ذلك ضمن سلسلة مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية.

ويتحدث في اللقاء الذي يديره مدير المبادرة، عبود بن علي آل زاحم، ويبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء عبر تطبيق "زوم" الدكتور عبد الرحمن بن متعب الشتوي، الباحث والمستشار في علم القيادة وتنمية القادة.

ويستعرض اللقاء الخطوات الأربع في تنمية قادة الموارد البشرية؛ حيث تجيب الخطوة الأولى على السؤال: كيف يبدع قائد الموارد البشرية في منصبه الإداري؟، فيما ترد الخطوة الثانية على التساؤل: كيف يبدع في تكوين العلاقات الداخلية والخارجية ويحسن إدارتها؟

بينما تجيب الخطوة الثالثة على: كيف يحقق النتائج وينجز المهام باحترافية عالية؟ والخطوة الرابعة على: كيف يؤصل لثقافة التنمية والتطوير وفق منهجيات علمية؟

ويعتبر الخبير في تطوير الأعمال والقيادات والحاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة والقيادة، الدكتور عبد الرحمن الشتوي، من أبرز الكفاءات العلمية المرموقة؛ حيث عمل لأكثر من عقدين باحثًا ومستشارًا متخصصًا في علم القيادة، ويتولى حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة الصادرات السعودية للخدمات التجارية بالرياض.

وخلال مسيرته العملية في مجال مشروعات القيادة ترأس الدكتور الشتوي "27" فريق عمل لتنفيذ مشروعات إعداد وتنمية القادة، وشارك مع "32" فريقًا كعضو ومستشار في صناعة القادة في القطاعات الثلاثة "الحكومي والخاص والتطوعي" في المملكة وخارجها.

وحاليًا يقود مبادرة "حكمة القيادة" التي تهدف إلى تمكين "100" شاب وفتاة ليكونوا في 2030 متخصصين في علم القيادة كمدربين ومستشارين.

ومن مشاريعه العلمية في القيادة: تأسيس وقيادة فريق علمي بحثي لإصدار موسوعة "فن القيادة وإعداد القادة".

وشارك الدكتور الشتوي في أكثر من "100" مؤتمر علمي في القيادة والإدارة عالميًا، وقدم "18" ورقة عمل علمية متخصصة في علم القيادة، وهو مهتم بالأدب والشعر وقراءة الأبحاث والدراسات المستقبلية.

وكانت الجمعية قد أطلقت في شهر نوفمبر من 2020م، ملتقى شهريًا يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات، ليكون بمثابة منصة ومرجع يعتمد عليه في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة لكل المنظمات والقيادات المتميزة في مجال الموارد البشرية؛ من خلال استقطاب أفضل الممارسين الذين أحدثوا الفارق في تطوير منظماتهم أو تطوير أحد مجالات الموارد البشرية.

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