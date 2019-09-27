السفير "العجلوني": اليوم الوطني للمملكة مناسبة لكل الدول العربية والإسلامية

قال: يمثل فرصة للدعوة إلى الأخوة والتسامح والوقوف في مجابهة الفكر الظلامي

هنأ المدير العام لمركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية الأردني، السفير موفق محمد العجلوني، المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطني، مشدداً على أن المملكة في يومها ليست كباقي الدول الأخرى، فهي مهبط الوحي على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فهي الأرض التي باركها الله، وجعل الناس تهوي إليها من كل أمصار الدنيا.

وقال السفير "العجلوني": "في اليوم الوطني السعودي، بداية نرفع آيات التهنئة والتبريك تيمناً بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وإلى الشعب السعودي الشقيق".

وأضاف: "ندعو الله جلت قدرته أن يديم الأمن والأمان والتقدم والازدهار على المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن تبقى عزيزة تدافع عن الراية الخضراء راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تبقى القلعة الصامدة في وجه كل المتآمرين والعابثين، وأن تكون الجدار العازل لكل خروقات الجهل والظلام والإرهاب، وتبقى منيعة في وجه كل التحديات التي تسعى للنيل من سمعة المملكة العربية السعودية عربياً وإسلامياً وإقليمياً ودولياً".

وتابع: "نستذكر اليد الأولى بالخير للمملكة العربية السعودية تجاه الأشقاء والأصدقاء، وهي لم ولن تتوانى عن تقديم الغالي والرخيص في سبيل رفعة ومنعة وقوة الأمة العربية، والمحافظة على رفع راية الإسلام دائماً خفاقة عالية".

وقال السفير "العجلوني": "نستذكر بكل الشكر والعرفان، الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة تجاه الحجيج والمعتمرين وتكريس كل الطاقات والإمكانات اللوجستية، والأمنية من أجل راحة زوار بيت الله الحرام، والسهر على تقديم كل ما يحتاجونه في سبيل عودتهم سالمين إلى بلدانهم وأهليهم".

وأضاف: "نستذكر اليد الطولى بالخير وتقديم المساعدات إلى آخر الدنيا، وخاصة في الحوادث والكوارث الطبيعية والحالات الإنسانية، وفي المساهمة في البنية التحتية للعديد من الدول ومن ضمنها الأردن، ونستذكر الرؤية للقيادة السعودية ٢٠٣٠ ممثلة بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وأوضح أن "اليوم الوطني السعودي، هو يوم فخر واعتزاز ليس للسعوديين فحسب، بل ولنا في الأردن، ولكافة الدول العربية والإسلامية، لما يمثله من ركن أساسي في الدعوة إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعوة إلى الأخوة والتسامح، والوقوف صفاً واحداً في مجابهة الفكر الظلامي، والفكر التكفيري والفكر الإرهابي، وما تقوم به المملكة في مجابهة هذا الفكر بالحكمة والعقلانية والوعظ والإرشاد الهادف المستنير، وأن كل سعودي في قلبه يحمل إيماناً بأن المملكة هي الرقم الصعب في المعادلة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة والعالم".

وأشار السفير إلى أن اليوم الوطني السعودي هو رسالة من المملكة العربية السعودية إلى العالم، بأن المملكة قوية بقيادتها، بشعبها بإخوانها العرب والمسلمين، وبأصدقائها الأوفياء في هذا العالم المترامي الأطراف.

وأضاف: "بهذه المناسبة المباركة، لا بد أن نذكر بكل الاعتزاز والتقدير دور سفارة المملكة العربية السعودية في عمّان، ممثلة بالسفير الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، وعائلة السفارة لما يقومون به وبتوجيهات مباشرة من سموه، من جهد لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتقديم كافة التسهيلات للمعتمرين والحجيج والزائرين، وأخص بالذكر نائب الوزير المفوض محمد العتيق، وكافة موظفي السفارة الدبلوماسيين والإداريين".

وختم حديثه بالقول: "أخيراً وليس آخراً، عاشت المملكة العربية السعودية عزيزة مكرمة آمنة مطمئنة، وهي تحتضن ضريح رسولنا الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، داعين المولى عز وجل أن يديم عليها الأمن والأمان والتقدم والازدهار، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله".