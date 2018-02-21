بالأسماء.. تعليم الليث يعتمد المرشحين والمرشحات لجائزة التعليم للتميز

في دورتها التاسعة على مستوى المملكة

اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث مرعي بن محمد البركاتي ، أسماء المرشحين و المرشحات للمنافسة الوطنية على مستوى المملكة في جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة للعام الدراسي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ ، والبالغ عددهم (١٦) مرشحاً ومرشحة في مختلف فئات الجائزة .

وأكد البركاتي أن جائزة التميز تعد إحدى التوجهات الرائدة لوزارة التعليم لتحفيز وتكريم العاملين في حقل التعليم للرقي بمستوى الأداء التربوي والمهني وتشجيعهم على الإبداع والتميز وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم.

وأضاف البركاتي أن لجان التميز بقطاعي البنين والبنات، قد قامت بفرز ملفات المرشحين والمرشحات وتقييمها و تحكيمها حسب شروط وضوابط الجائزة، وجاءت نتائج المتأهلين والمتأهلات على النحو التالي:

أولا : قطاع البنين :

فئة الإدارة والمدرسة المتميزة : محمد بن سعيد بامحرم -قائد مدرسة ثانوية الليث

وفي فئة المعلم المتميز :

المركز الأول : أحمد بن عبدالله المالكي -متوسطة زيد بن حارثة بالجائزة.

المركز الثاني : هادي بن يحيى البركاتي - ثانوية الليث

فئة المرشد الطلابي المتميز :شديد بن رزق الله العمري بمدرسة الإمام الشافعي بكساب .

وفي فئة المشرف التربوي المتميز :الدكتور أحمد بن علي الزهراني مشرف اللغة الانجليزية بمكتب التعليم بالليث .

وفي فئة الطالب المتميز :

المركز الأول : عبدالله بن خميس البجالي - ثانوية الليث

المركزالثاني : ماجد بن عبدالله المالكي -ثانوية جابر بن حيان بالجائزة.

المركز الثالث : مشاري بن سعيد المالكي - ثانوية الليث

ثانياً : قطاع البنات

فئة الإدارة والمدرسة المتميزة :

سعيدة بنت ردة العمري - قائدة مدرسة متوسطة أضم للبنات .

فئة المعلمة المتميزة :

المركز الأول : عيدة بنت محمد الزهراني - الثانوية الأولى بالليث

المركز الثاني : عالية بنت مرضي القرني -ثانوية بني يزيد

فئة المرشدة الطلابية المتميزة :

مطيرة بنت فاضل المتعاني -ابتدائية ربوع العين

فئة الطالبة المتميزة :

المركز الأول : نسيم بنت إبراهيم الحضريتي -الثانوية الأولى بالليث

المركز الثاني : خميسة بنت معيض المالكي - ثانوية شعب المرتع بأضم.

المركز الثالث : وفاء بنت حميد اليزيدي - ثانوية بني يزيد.