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الأرجنتيني " أغويرو " إلى برشلونة.. في صفقة انتقال حر

بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر سيتي

‬انضم المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الاثنين، إلى نادي برشلونة الإسباني " مجاناً " في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر سيتي.

وأوضح النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي، أن أغويرو سيوقع على عقد حتى نهاية موسم 2022/2023 وبشرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو.

وسيتم تقديم المهاجم الأرجنتيني لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي مساء اليوم، بالإضافة لجلسة تصوير في ملعب "كامب نو".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الأرجنتيني " أغويرو " إلى برشلونة.. في صفقة انتقال حر
سبق

‬انضم المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الاثنين، إلى نادي برشلونة الإسباني " مجاناً " في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر سيتي.

وأوضح النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي، أن أغويرو سيوقع على عقد حتى نهاية موسم 2022/2023 وبشرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو.

وسيتم تقديم المهاجم الأرجنتيني لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي مساء اليوم، بالإضافة لجلسة تصوير في ملعب "كامب نو".

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
07:45 PM
اخر تعديل
01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
03:12 AM

الأرجنتيني " أغويرو " إلى برشلونة.. في صفقة انتقال حر

بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر سيتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬انضم المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الاثنين، إلى نادي برشلونة الإسباني " مجاناً " في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر سيتي.

وأوضح النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي، أن أغويرو سيوقع على عقد حتى نهاية موسم 2022/2023 وبشرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو.

وسيتم تقديم المهاجم الأرجنتيني لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي مساء اليوم، بالإضافة لجلسة تصوير في ملعب "كامب نو".

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