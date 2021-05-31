الأرجنتيني " أغويرو " إلى برشلونة.. في صفقة انتقال حر
بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر سيتي
انضم المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الاثنين، إلى نادي برشلونة الإسباني " مجاناً " في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر سيتي.
وأوضح النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي، أن أغويرو سيوقع على عقد حتى نهاية موسم 2022/2023 وبشرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو.
وسيتم تقديم المهاجم الأرجنتيني لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي مساء اليوم، بالإضافة لجلسة تصوير في ملعب "كامب نو".
الأرجنتيني " أغويرو " إلى برشلونة.. في صفقة انتقال حر
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-05-31
انضم المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الاثنين، إلى نادي برشلونة الإسباني " مجاناً " في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر سيتي.
وأوضح النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي، أن أغويرو سيوقع على عقد حتى نهاية موسم 2022/2023 وبشرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو.
وسيتم تقديم المهاجم الأرجنتيني لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي مساء اليوم، بالإضافة لجلسة تصوير في ملعب "كامب نو".
31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
07:45 PM
اخر تعديل
01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
03:12 AM
الأرجنتيني " أغويرو " إلى برشلونة.. في صفقة انتقال حر
بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر سيتي
انضم المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الاثنين، إلى نادي برشلونة الإسباني " مجاناً " في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر سيتي.
وأوضح النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي، أن أغويرو سيوقع على عقد حتى نهاية موسم 2022/2023 وبشرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو.
وسيتم تقديم المهاجم الأرجنتيني لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي مساء اليوم، بالإضافة لجلسة تصوير في ملعب "كامب نو".