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لقاء معلمي "بدنية" شرق الدمام يشدد على "نبذ التعصب الرياضي"

إشادة بالشراكات الاجتماعية مع مختلف المؤسسات لإنجاح المنافسات

عقد قسم التربية البدنية بمكتب التعليم بشرق مدينة الدمام بإدارة تعليم المنطقة الشرقية، لقاء مع معلمي التربية البدنية لجميع المراحل الدراسية.

وشهد اللقاء بحث عدة أمور تخص المادة الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد بإشراف مشرفي المادة جمعان الغامدي ورشيد الزهراني.

وقال مشرف التربية البدنية بمكتب شرق الدمام جمعان الغامدي: أهمية مادة التربية البدنية مؤكدة ويجب جذب الطلاب لهذه المادة وتحفيزهم على المشاركة في منافسات المادة في جميع الالعاب سواء على مستوى المنطقة او على مستوى المملكة.

وأشاد بالتعاون بين معلمي المادة ومكتب التعليم حتى احتلت الإدارة مراكز متقدمه في الأعوام الدراسية الماضية، في ظل استخدام أحدث الوسائل في دروس التربية البدنية.

من ناحيته، قال مشرف التربية البدنية بمكتب شرق الدمام رشيد الزهراني: نشدد على أهمية نبذ التعصب الرياضي بين الطلاب، وهذا التعصب لم نسجله بين الطلاب.

وأضاف: المنافسات الرياضية المدرسية سجلت حضوراً جيداً وخلقت منافسات شريفة بين الطلاب ومعلمي المادة.

وأردف: استخدام التقنية في دروس التربية البدنية كان له الدور الكبير والإيجابي في تقدم المادة إضافة الى الشراكات الاجتماعية مع المؤسسات الحكومية والأهلية لإنجاح منافسات ومعارض مادة التربية البدنية.

وقد حضر الاجتماع جميع معلمي مادة التربية البدنية بشرق الدمام والذين تفاعلوا مع اللقاء من خلال مداخلات صبّت في مصلحة الطالب والمادة الدراسية.


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لقاء معلمي "بدنية" شرق الدمام يشدد على "نبذ التعصب الرياضي"
سبق

عقد قسم التربية البدنية بمكتب التعليم بشرق مدينة الدمام بإدارة تعليم المنطقة الشرقية، لقاء مع معلمي التربية البدنية لجميع المراحل الدراسية.

وشهد اللقاء بحث عدة أمور تخص المادة الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد بإشراف مشرفي المادة جمعان الغامدي ورشيد الزهراني.

وقال مشرف التربية البدنية بمكتب شرق الدمام جمعان الغامدي: أهمية مادة التربية البدنية مؤكدة ويجب جذب الطلاب لهذه المادة وتحفيزهم على المشاركة في منافسات المادة في جميع الالعاب سواء على مستوى المنطقة او على مستوى المملكة.

وأشاد بالتعاون بين معلمي المادة ومكتب التعليم حتى احتلت الإدارة مراكز متقدمه في الأعوام الدراسية الماضية، في ظل استخدام أحدث الوسائل في دروس التربية البدنية.

من ناحيته، قال مشرف التربية البدنية بمكتب شرق الدمام رشيد الزهراني: نشدد على أهمية نبذ التعصب الرياضي بين الطلاب، وهذا التعصب لم نسجله بين الطلاب.

وأضاف: المنافسات الرياضية المدرسية سجلت حضوراً جيداً وخلقت منافسات شريفة بين الطلاب ومعلمي المادة.

وأردف: استخدام التقنية في دروس التربية البدنية كان له الدور الكبير والإيجابي في تقدم المادة إضافة الى الشراكات الاجتماعية مع المؤسسات الحكومية والأهلية لإنجاح منافسات ومعارض مادة التربية البدنية.

وقد حضر الاجتماع جميع معلمي مادة التربية البدنية بشرق الدمام والذين تفاعلوا مع اللقاء من خلال مداخلات صبّت في مصلحة الطالب والمادة الدراسية.


06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
02:09 PM

لقاء معلمي "بدنية" شرق الدمام يشدد على "نبذ التعصب الرياضي"

إشادة بالشراكات الاجتماعية مع مختلف المؤسسات لإنجاح المنافسات

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عبدالله السالم - الدمام
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عقد قسم التربية البدنية بمكتب التعليم بشرق مدينة الدمام بإدارة تعليم المنطقة الشرقية، لقاء مع معلمي التربية البدنية لجميع المراحل الدراسية.

وشهد اللقاء بحث عدة أمور تخص المادة الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد بإشراف مشرفي المادة جمعان الغامدي ورشيد الزهراني.

وقال مشرف التربية البدنية بمكتب شرق الدمام جمعان الغامدي: أهمية مادة التربية البدنية مؤكدة ويجب جذب الطلاب لهذه المادة وتحفيزهم على المشاركة في منافسات المادة في جميع الالعاب سواء على مستوى المنطقة او على مستوى المملكة.

وأشاد بالتعاون بين معلمي المادة ومكتب التعليم حتى احتلت الإدارة مراكز متقدمه في الأعوام الدراسية الماضية، في ظل استخدام أحدث الوسائل في دروس التربية البدنية.

من ناحيته، قال مشرف التربية البدنية بمكتب شرق الدمام رشيد الزهراني: نشدد على أهمية نبذ التعصب الرياضي بين الطلاب، وهذا التعصب لم نسجله بين الطلاب.

وأضاف: المنافسات الرياضية المدرسية سجلت حضوراً جيداً وخلقت منافسات شريفة بين الطلاب ومعلمي المادة.

وأردف: استخدام التقنية في دروس التربية البدنية كان له الدور الكبير والإيجابي في تقدم المادة إضافة الى الشراكات الاجتماعية مع المؤسسات الحكومية والأهلية لإنجاح منافسات ومعارض مادة التربية البدنية.

وقد حضر الاجتماع جميع معلمي مادة التربية البدنية بشرق الدمام والذين تفاعلوا مع اللقاء من خلال مداخلات صبّت في مصلحة الطالب والمادة الدراسية.


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