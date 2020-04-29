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إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. مغادرة أول رحلات المواطنين الراغبين العودة للمملكة من الأردن

بمتابعة السفير السعودي بعمان

غادرت مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان اليوم، أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة، وكان في وداع المواطنين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وفرق العمل المعنية بشؤون السعوديين في سفارة المملكة.

يُذكر أن إجراءات تسهيل عودة المواطنين الراغبين بالعودة لأرض الوطن، تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وحرصاً من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة "كورونا" المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. مغادرة أول رحلات المواطنين الراغبين العودة للمملكة من الأردن
سبق

غادرت مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان اليوم، أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة، وكان في وداع المواطنين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وفرق العمل المعنية بشؤون السعوديين في سفارة المملكة.

يُذكر أن إجراءات تسهيل عودة المواطنين الراغبين بالعودة لأرض الوطن، تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وحرصاً من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة "كورونا" المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
04:39 PM
اخر تعديل
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
05:02 PM

إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. مغادرة أول رحلات المواطنين الراغبين العودة للمملكة من الأردن

بمتابعة السفير السعودي بعمان

A A A
بدر الجبل - تبوك
2
5,726

غادرت مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان اليوم، أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة، وكان في وداع المواطنين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وفرق العمل المعنية بشؤون السعوديين في سفارة المملكة.

يُذكر أن إجراءات تسهيل عودة المواطنين الراغبين بالعودة لأرض الوطن، تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وحرصاً من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة "كورونا" المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

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