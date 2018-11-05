"الأرصاد" تنبه: أمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة

تشمل جدة والشعيبة والليث وثول وذهبان.. وتمتد إلى العاصمة المقدسة

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مساء اليوم تنبيهًا متقدمًا لتكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب برياح نشطة، قد تثير الأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة، وتشمل جدة والشعيبة والليث وثول وذهبان، وتمتد إلى العاصمة المقدسة.

وأشارت "الأرصاد" إلى أن الحالة تستمر من الساعة العاشرة مساء اليوم حتى الساعة الثالثة من يوم غد.