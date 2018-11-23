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رئيس جامعة المؤسس يتوج الكليات الفائزة بالمراكز الأولى في مسابقة الفرسان

تهدف إلى إيجاد الفرص للتفاعل العلمي والثقافي غير الصفي بين الطلاب

توّج رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم، الكليات الفائزة في مسابقة فرسان الجامعة، كما كرّم أعضاء لجنة التحكيم للعام الدراسي الجاري، والتي نظمتها وكالة الأنشطة والمهارات بعمادة شؤون الطلاب، وذلك على مسرح عمادة شؤون الطلاب 26.

وأسفرت نتائج المسابقة التي استمرت يومين عن ذهاب المركز الأول لكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، وكان المركز الثاني من نصيب كلية الطب، بينما ذهب المركز الثالث لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، والمركز الرابع جاء مناصفةً بين كلية الصيدلة وكلية الاقتصاد والإدارة، أما المركز الخامس فقد حصلت عليه كلية العلوم.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن المسابقة عامة، وتقام سنويًّا لجميع طلاب الجامعة تشترك فيها الكليات بفرق من الطلاب في مرحلة البكالوريوس، وتهدف إلى إيجاد فرص التفاعل العلمي والثقافي غير الصفي بين الطلاب، وتنمية مهاراتهم وصقل معارفهم الثقافية، والحصول على الثقافة العامة في مجالات المعرفة المتعددة، وتنمية حب المطالعة في كتب الثقافة العامة، وتشجيع التوسع والمطالعة في كتب ومراجع التخصص.

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رئيس جامعة المؤسس يتوج الكليات الفائزة بالمراكز الأولى في مسابقة الفرسان
سبق

توّج رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم، الكليات الفائزة في مسابقة فرسان الجامعة، كما كرّم أعضاء لجنة التحكيم للعام الدراسي الجاري، والتي نظمتها وكالة الأنشطة والمهارات بعمادة شؤون الطلاب، وذلك على مسرح عمادة شؤون الطلاب 26.

وأسفرت نتائج المسابقة التي استمرت يومين عن ذهاب المركز الأول لكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، وكان المركز الثاني من نصيب كلية الطب، بينما ذهب المركز الثالث لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، والمركز الرابع جاء مناصفةً بين كلية الصيدلة وكلية الاقتصاد والإدارة، أما المركز الخامس فقد حصلت عليه كلية العلوم.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن المسابقة عامة، وتقام سنويًّا لجميع طلاب الجامعة تشترك فيها الكليات بفرق من الطلاب في مرحلة البكالوريوس، وتهدف إلى إيجاد فرص التفاعل العلمي والثقافي غير الصفي بين الطلاب، وتنمية مهاراتهم وصقل معارفهم الثقافية، والحصول على الثقافة العامة في مجالات المعرفة المتعددة، وتنمية حب المطالعة في كتب الثقافة العامة، وتشجيع التوسع والمطالعة في كتب ومراجع التخصص.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
02:08 PM

رئيس جامعة المؤسس يتوج الكليات الفائزة بالمراكز الأولى في مسابقة الفرسان

تهدف إلى إيجاد الفرص للتفاعل العلمي والثقافي غير الصفي بين الطلاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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توّج رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم، الكليات الفائزة في مسابقة فرسان الجامعة، كما كرّم أعضاء لجنة التحكيم للعام الدراسي الجاري، والتي نظمتها وكالة الأنشطة والمهارات بعمادة شؤون الطلاب، وذلك على مسرح عمادة شؤون الطلاب 26.

وأسفرت نتائج المسابقة التي استمرت يومين عن ذهاب المركز الأول لكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، وكان المركز الثاني من نصيب كلية الطب، بينما ذهب المركز الثالث لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، والمركز الرابع جاء مناصفةً بين كلية الصيدلة وكلية الاقتصاد والإدارة، أما المركز الخامس فقد حصلت عليه كلية العلوم.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن المسابقة عامة، وتقام سنويًّا لجميع طلاب الجامعة تشترك فيها الكليات بفرق من الطلاب في مرحلة البكالوريوس، وتهدف إلى إيجاد فرص التفاعل العلمي والثقافي غير الصفي بين الطلاب، وتنمية مهاراتهم وصقل معارفهم الثقافية، والحصول على الثقافة العامة في مجالات المعرفة المتعددة، وتنمية حب المطالعة في كتب الثقافة العامة، وتشجيع التوسع والمطالعة في كتب ومراجع التخصص.

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