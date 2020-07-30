"الحصيني" عن طقس يوم عرفة: أمطار على المشاعر وهذه المناطق

قال: رياح متفاوتة بين المدينة ومكة والساحل من جدة لجازان والشرقية

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمشاعر اليوم وليلة الغد .



وقال عبر حسابه في تويتر: "متوقع اليوم #يوم_عرفة وليلة الجمعة -بإذن الله أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمشاعروالمدينة والباحة وعسير وجازان ونجران وتبوك، وأقصى غرب وجنوب غرب الرياض وجنوب غرب القصيم واليمن وسلطنة عمان".



واضاف: رياح متفاوتة بين المدينة ومكة والساحل من جده لجازان والشرقية وحائل.