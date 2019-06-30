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"أمانة المدينة".. سفلتة شوارع وأعمال ميدانية وقرارات إدارية .. هُنا التفاصيل

بدعم أمير المنطقة ونائبه .. و"القصبي" لرفع جودة الحياة وتميز الخدمات البلدية

نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة- ممثلة في إدارة الحدائق- مشروعين لتطوير حديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة، وذلك من خلال زيادة المسطحات الخضراء، وتوفير الألعاب للأطفال وموقف مركبات، ومواقع للخدمات الخاصة، فيما شهد إقبال العديد من أهالي وزوار المدينة المنورة لهذه المشروعات، حيث يقع الموقع الأول بجوار البوابة الرئيسة للحديقة ويربط بين ثلاثة طرق بالحديقة، منها الشريان الرئيس وسط الحديقة، والمواقع الأخرى جانب البوابة الغربية للحديقة.

ونفذت أمانة المدينة المنورة سفلتة في شوارع عدة منها طريق سلطانة ومخطط الشريف منصور وبعض الأحياء منها حي الإسكان والمبعوث، حيث نفذت أعمال السفلتة بجودة مختبرية عالية المواصفات، تنفذ بوتيرة مجدولة ومكثفة.

والمتابع جيدًا في الآونة الأخيرة، يلاحظ أن أعمال الأمانة الميدانية والاجتماعات المكثفة اليومية من قِبل الأمين المكلف عبدالله التويجري مع كل الوكالات وقطاعات الأعمال بالأمانة كل على حدة ومع كل المستويات الهندسية والإدارية بالأمانة لمناقشة الصعوبات والتحديات ووضع الحلول وتقسيم خطوات العمل إلى خطط قصيرة مرحلية ومتكررة لضمان سرعة الإنجاز والمراجعة دون مكاتبات وتداول الخطابات.

وشهدت الأمانة قرارات للتغييرات القيادية الواسعة على الهيكل الإداري والذي من المتوقع استمرار التشكيلات الإدارية خلال الفترة القادمة لمنح الفرصة لقيادات شابة طموحة تقود لتغيير النمط الإداري السائد للوصول بالخدمات المقدمة لأفضل الممارسات الإدارية الإلكترونية وحوكمة الأداء والتي تتطلب جهود وطموح شباب مؤهل لقيادة المستقبل وتحقيق أهداف رؤية 2030 وبناء مدينة تحقق آمال القيادة بإذن الله.

وبدأت أمانة منطقة المدينة المنورة في إنجاز بعض الخدمات المقدمة كالتشجير والمشروعات المتفرقة والسفلتة وإنجاز المعاملات بسرعة، والخطوات مستمرة بهذا الاتجاه كل هذا بوتيرة سريعة، وما زالت الجهود تبذل لمسابقة الزمن للتطوير والتنفيذ. ولاشك أن مثل تلك الأعمال والمشروعات تحتاج وقتها القياسي إلى أن تكتمل الرؤية بعد فترة بأعين أبناء مواطني وزائري المدينة المنورة.

وتأتي هذه النتائج الإيجابية والخطوات المتسارعة، بدعم أمير منطقه المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، والوزير ماجد بن عبدالله القصبي، لمواصلة هذه الجهود الإيجابية لرفع جودة الحياة وتميز الخدمات البلدية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمانة المدينة".. سفلتة شوارع وأعمال ميدانية وقرارات إدارية .. هُنا التفاصيل
سبق

نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة- ممثلة في إدارة الحدائق- مشروعين لتطوير حديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة، وذلك من خلال زيادة المسطحات الخضراء، وتوفير الألعاب للأطفال وموقف مركبات، ومواقع للخدمات الخاصة، فيما شهد إقبال العديد من أهالي وزوار المدينة المنورة لهذه المشروعات، حيث يقع الموقع الأول بجوار البوابة الرئيسة للحديقة ويربط بين ثلاثة طرق بالحديقة، منها الشريان الرئيس وسط الحديقة، والمواقع الأخرى جانب البوابة الغربية للحديقة.

ونفذت أمانة المدينة المنورة سفلتة في شوارع عدة منها طريق سلطانة ومخطط الشريف منصور وبعض الأحياء منها حي الإسكان والمبعوث، حيث نفذت أعمال السفلتة بجودة مختبرية عالية المواصفات، تنفذ بوتيرة مجدولة ومكثفة.

والمتابع جيدًا في الآونة الأخيرة، يلاحظ أن أعمال الأمانة الميدانية والاجتماعات المكثفة اليومية من قِبل الأمين المكلف عبدالله التويجري مع كل الوكالات وقطاعات الأعمال بالأمانة كل على حدة ومع كل المستويات الهندسية والإدارية بالأمانة لمناقشة الصعوبات والتحديات ووضع الحلول وتقسيم خطوات العمل إلى خطط قصيرة مرحلية ومتكررة لضمان سرعة الإنجاز والمراجعة دون مكاتبات وتداول الخطابات.

وشهدت الأمانة قرارات للتغييرات القيادية الواسعة على الهيكل الإداري والذي من المتوقع استمرار التشكيلات الإدارية خلال الفترة القادمة لمنح الفرصة لقيادات شابة طموحة تقود لتغيير النمط الإداري السائد للوصول بالخدمات المقدمة لأفضل الممارسات الإدارية الإلكترونية وحوكمة الأداء والتي تتطلب جهود وطموح شباب مؤهل لقيادة المستقبل وتحقيق أهداف رؤية 2030 وبناء مدينة تحقق آمال القيادة بإذن الله.

وبدأت أمانة منطقة المدينة المنورة في إنجاز بعض الخدمات المقدمة كالتشجير والمشروعات المتفرقة والسفلتة وإنجاز المعاملات بسرعة، والخطوات مستمرة بهذا الاتجاه كل هذا بوتيرة سريعة، وما زالت الجهود تبذل لمسابقة الزمن للتطوير والتنفيذ. ولاشك أن مثل تلك الأعمال والمشروعات تحتاج وقتها القياسي إلى أن تكتمل الرؤية بعد فترة بأعين أبناء مواطني وزائري المدينة المنورة.

وتأتي هذه النتائج الإيجابية والخطوات المتسارعة، بدعم أمير منطقه المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، والوزير ماجد بن عبدالله القصبي، لمواصلة هذه الجهود الإيجابية لرفع جودة الحياة وتميز الخدمات البلدية.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
12:08 AM

"أمانة المدينة".. سفلتة شوارع وأعمال ميدانية وقرارات إدارية .. هُنا التفاصيل

بدعم أمير المنطقة ونائبه .. و"القصبي" لرفع جودة الحياة وتميز الخدمات البلدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة- ممثلة في إدارة الحدائق- مشروعين لتطوير حديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة، وذلك من خلال زيادة المسطحات الخضراء، وتوفير الألعاب للأطفال وموقف مركبات، ومواقع للخدمات الخاصة، فيما شهد إقبال العديد من أهالي وزوار المدينة المنورة لهذه المشروعات، حيث يقع الموقع الأول بجوار البوابة الرئيسة للحديقة ويربط بين ثلاثة طرق بالحديقة، منها الشريان الرئيس وسط الحديقة، والمواقع الأخرى جانب البوابة الغربية للحديقة.

ونفذت أمانة المدينة المنورة سفلتة في شوارع عدة منها طريق سلطانة ومخطط الشريف منصور وبعض الأحياء منها حي الإسكان والمبعوث، حيث نفذت أعمال السفلتة بجودة مختبرية عالية المواصفات، تنفذ بوتيرة مجدولة ومكثفة.

والمتابع جيدًا في الآونة الأخيرة، يلاحظ أن أعمال الأمانة الميدانية والاجتماعات المكثفة اليومية من قِبل الأمين المكلف عبدالله التويجري مع كل الوكالات وقطاعات الأعمال بالأمانة كل على حدة ومع كل المستويات الهندسية والإدارية بالأمانة لمناقشة الصعوبات والتحديات ووضع الحلول وتقسيم خطوات العمل إلى خطط قصيرة مرحلية ومتكررة لضمان سرعة الإنجاز والمراجعة دون مكاتبات وتداول الخطابات.

وشهدت الأمانة قرارات للتغييرات القيادية الواسعة على الهيكل الإداري والذي من المتوقع استمرار التشكيلات الإدارية خلال الفترة القادمة لمنح الفرصة لقيادات شابة طموحة تقود لتغيير النمط الإداري السائد للوصول بالخدمات المقدمة لأفضل الممارسات الإدارية الإلكترونية وحوكمة الأداء والتي تتطلب جهود وطموح شباب مؤهل لقيادة المستقبل وتحقيق أهداف رؤية 2030 وبناء مدينة تحقق آمال القيادة بإذن الله.

وبدأت أمانة منطقة المدينة المنورة في إنجاز بعض الخدمات المقدمة كالتشجير والمشروعات المتفرقة والسفلتة وإنجاز المعاملات بسرعة، والخطوات مستمرة بهذا الاتجاه كل هذا بوتيرة سريعة، وما زالت الجهود تبذل لمسابقة الزمن للتطوير والتنفيذ. ولاشك أن مثل تلك الأعمال والمشروعات تحتاج وقتها القياسي إلى أن تكتمل الرؤية بعد فترة بأعين أبناء مواطني وزائري المدينة المنورة.

وتأتي هذه النتائج الإيجابية والخطوات المتسارعة، بدعم أمير منطقه المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، والوزير ماجد بن عبدالله القصبي، لمواصلة هذه الجهود الإيجابية لرفع جودة الحياة وتميز الخدمات البلدية.

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