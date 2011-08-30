النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اليوم.. عودة أكثر من 75 ألف طالب وطالبة بجامعة طيبة إلى القاعات الافتراضية

"السراني": تجهيز كل ما يخص نجاح العملية التعليمية عن بُعد بكل الإجراءات الاحترازية

عاد أكثر من ٧٥ ألف طالب وطالبة إلى القاعات الافتراضية مع بداية الفصل الدراسي الأول بمختلف فروع جامعة طيبة بالمدينة المنورة والمحافظات اليوم الأحد.

وحرصت إدارة الجامعة عبر وكالة الشؤون التعليمية، على انطلاق الدراسة منذ اليوم الأول من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ من خلال التعليم عن بُعد.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني أن الجامعة -منذ قررت الوزارة إكمال التعليم عن بُعد لمدة سبعة أسابيع في الفصل الدراسي الأول- وهي تتابع تجهيز كل ما يخص نجاح العملية التعليمية عن بُعد؛ خصوصًا بعد نجاح تجربة إنهاء الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي.

وأكد الدكتور "السراني" أن الجامعة عملت على تجهيز المعامل وفق الاحترازات الوقائية فيما يخص حضور طلبة التخصصات العملية، كما أنها وفّرت عددًا من القنوات لتلقي الاستفسارات والاقتراحات وحل المشكلات وبخاصة للطلبة المستجدين، كما أن الجامعة -من خلال برنامجها للتحول الرقمي- أعدت منصة خدمة "تك" التي توفر العديد من الخدمات للطلبة؛ مما يغني الطلبة عن الحضور للجامعة.

وأشار الدكتور السراني إلى أن الكليات في الجامعة والعمادات المساندة، تتلقى الدعم التام من إدارة الجامعة وتلبية احتياجاتها؛ لتتمكن من أداء مهامها على الوجه الأكمل؛ الأمر الذي يعود إيجابًا على البيئة التعليمة، ويسهم بشكل مباشر في تخريج دفعات متميزة من طلبة الجامعة مهيأة لسوق العمل.

ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اليوم.. عودة أكثر من 75 ألف طالب وطالبة بجامعة طيبة إلى القاعات الافتراضية
سبق

عاد أكثر من ٧٥ ألف طالب وطالبة إلى القاعات الافتراضية مع بداية الفصل الدراسي الأول بمختلف فروع جامعة طيبة بالمدينة المنورة والمحافظات اليوم الأحد.

وحرصت إدارة الجامعة عبر وكالة الشؤون التعليمية، على انطلاق الدراسة منذ اليوم الأول من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ من خلال التعليم عن بُعد.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني أن الجامعة -منذ قررت الوزارة إكمال التعليم عن بُعد لمدة سبعة أسابيع في الفصل الدراسي الأول- وهي تتابع تجهيز كل ما يخص نجاح العملية التعليمية عن بُعد؛ خصوصًا بعد نجاح تجربة إنهاء الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي.

وأكد الدكتور "السراني" أن الجامعة عملت على تجهيز المعامل وفق الاحترازات الوقائية فيما يخص حضور طلبة التخصصات العملية، كما أنها وفّرت عددًا من القنوات لتلقي الاستفسارات والاقتراحات وحل المشكلات وبخاصة للطلبة المستجدين، كما أن الجامعة -من خلال برنامجها للتحول الرقمي- أعدت منصة خدمة "تك" التي توفر العديد من الخدمات للطلبة؛ مما يغني الطلبة عن الحضور للجامعة.

وأشار الدكتور السراني إلى أن الكليات في الجامعة والعمادات المساندة، تتلقى الدعم التام من إدارة الجامعة وتلبية احتياجاتها؛ لتتمكن من أداء مهامها على الوجه الأكمل؛ الأمر الذي يعود إيجابًا على البيئة التعليمة، ويسهم بشكل مباشر في تخريج دفعات متميزة من طلبة الجامعة مهيأة لسوق العمل.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
02:10 PM

اليوم.. عودة أكثر من 75 ألف طالب وطالبة بجامعة طيبة إلى القاعات الافتراضية

"السراني": تجهيز كل ما يخص نجاح العملية التعليمية عن بُعد بكل الإجراءات الاحترازية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
112

عاد أكثر من ٧٥ ألف طالب وطالبة إلى القاعات الافتراضية مع بداية الفصل الدراسي الأول بمختلف فروع جامعة طيبة بالمدينة المنورة والمحافظات اليوم الأحد.

وحرصت إدارة الجامعة عبر وكالة الشؤون التعليمية، على انطلاق الدراسة منذ اليوم الأول من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ من خلال التعليم عن بُعد.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني أن الجامعة -منذ قررت الوزارة إكمال التعليم عن بُعد لمدة سبعة أسابيع في الفصل الدراسي الأول- وهي تتابع تجهيز كل ما يخص نجاح العملية التعليمية عن بُعد؛ خصوصًا بعد نجاح تجربة إنهاء الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي.

وأكد الدكتور "السراني" أن الجامعة عملت على تجهيز المعامل وفق الاحترازات الوقائية فيما يخص حضور طلبة التخصصات العملية، كما أنها وفّرت عددًا من القنوات لتلقي الاستفسارات والاقتراحات وحل المشكلات وبخاصة للطلبة المستجدين، كما أن الجامعة -من خلال برنامجها للتحول الرقمي- أعدت منصة خدمة "تك" التي توفر العديد من الخدمات للطلبة؛ مما يغني الطلبة عن الحضور للجامعة.

وأشار الدكتور السراني إلى أن الكليات في الجامعة والعمادات المساندة، تتلقى الدعم التام من إدارة الجامعة وتلبية احتياجاتها؛ لتتمكن من أداء مهامها على الوجه الأكمل؛ الأمر الذي يعود إيجابًا على البيئة التعليمة، ويسهم بشكل مباشر في تخريج دفعات متميزة من طلبة الجامعة مهيأة لسوق العمل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,314
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,562
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,827
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,055

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة