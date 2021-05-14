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"الشؤون الاقتصادية والتنمية" يعقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي ويناقش أهم التطورات الاقتصادية

استعرض التقرير المقدَّم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها العرض المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن التقرير الاقتصادي الربعي الذي اشتمل على أهم التطورات الاقتصادية على الصعيدَيْن الوطني والدولي، والتوقعات المستقبلية وفق أحدث البيانات المتوافرة، وتضمن تحليلاً لهيكل الاقتصاد، وأداء الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتحليلاً لتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد على القطاعات المختلفة، وعلى الوضع المالي والاقتصادي في السعودية، إضافة إلى توقعات النمو على المديَيْن القصير والمتوسط لأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي.

كما ناقش المجلس العرض المقدَّم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الذي تضمن تقريرًا عن النتائج الربعية لقياس أداء الأجهزة العامة، مع تحليل لبيانات مؤشرات أداء الأجهزة العامة، ونظرة عامة على الأداء الحكومي.

واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

واطلع المجلس على العرض المقدَّم من وزارة الثقافة في شأن مبادرة (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) ضمن مبادرات برنامج تعزيز الشخصية الوطنية (أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030). وتهدف مبادرة (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) إلى إبراز مكانة اللغة العربية، وتفعيل دورها إقليميًّا وعالميًّا، وتعزيز قيمتها المعبِّرة عن العمق اللغوي للثقافة العربية والإسلامية. كما تضمن العرض خطة (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) بأن يكون مرجعًا للمهتمين بالعلوم اللغوية في السعودية، وبما يوجِد نشاطًا إبداعيًّا فعالاً، ينعكس إيجابًا على أبحاث اللغة العربية وفنونها وأعمالها.

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الاقتصادية والتنمية" يعقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي ويناقش أهم التطورات الاقتصادية
سبق

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها العرض المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن التقرير الاقتصادي الربعي الذي اشتمل على أهم التطورات الاقتصادية على الصعيدَيْن الوطني والدولي، والتوقعات المستقبلية وفق أحدث البيانات المتوافرة، وتضمن تحليلاً لهيكل الاقتصاد، وأداء الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتحليلاً لتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد على القطاعات المختلفة، وعلى الوضع المالي والاقتصادي في السعودية، إضافة إلى توقعات النمو على المديَيْن القصير والمتوسط لأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي.

كما ناقش المجلس العرض المقدَّم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الذي تضمن تقريرًا عن النتائج الربعية لقياس أداء الأجهزة العامة، مع تحليل لبيانات مؤشرات أداء الأجهزة العامة، ونظرة عامة على الأداء الحكومي.

واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

واطلع المجلس على العرض المقدَّم من وزارة الثقافة في شأن مبادرة (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) ضمن مبادرات برنامج تعزيز الشخصية الوطنية (أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030). وتهدف مبادرة (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) إلى إبراز مكانة اللغة العربية، وتفعيل دورها إقليميًّا وعالميًّا، وتعزيز قيمتها المعبِّرة عن العمق اللغوي للثقافة العربية والإسلامية. كما تضمن العرض خطة (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) بأن يكون مرجعًا للمهتمين بالعلوم اللغوية في السعودية، وبما يوجِد نشاطًا إبداعيًّا فعالاً، ينعكس إيجابًا على أبحاث اللغة العربية وفنونها وأعمالها.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
10:57 PM
اخر تعديل
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
12:03 AM

"الشؤون الاقتصادية والتنمية" يعقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي ويناقش أهم التطورات الاقتصادية

استعرض التقرير المقدَّم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

صورة من الأرشيف
A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
12,679

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها العرض المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن التقرير الاقتصادي الربعي الذي اشتمل على أهم التطورات الاقتصادية على الصعيدَيْن الوطني والدولي، والتوقعات المستقبلية وفق أحدث البيانات المتوافرة، وتضمن تحليلاً لهيكل الاقتصاد، وأداء الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتحليلاً لتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد على القطاعات المختلفة، وعلى الوضع المالي والاقتصادي في السعودية، إضافة إلى توقعات النمو على المديَيْن القصير والمتوسط لأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي.

كما ناقش المجلس العرض المقدَّم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الذي تضمن تقريرًا عن النتائج الربعية لقياس أداء الأجهزة العامة، مع تحليل لبيانات مؤشرات أداء الأجهزة العامة، ونظرة عامة على الأداء الحكومي.

واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

واطلع المجلس على العرض المقدَّم من وزارة الثقافة في شأن مبادرة (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) ضمن مبادرات برنامج تعزيز الشخصية الوطنية (أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030). وتهدف مبادرة (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) إلى إبراز مكانة اللغة العربية، وتفعيل دورها إقليميًّا وعالميًّا، وتعزيز قيمتها المعبِّرة عن العمق اللغوي للثقافة العربية والإسلامية. كما تضمن العرض خطة (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية) بأن يكون مرجعًا للمهتمين بالعلوم اللغوية في السعودية، وبما يوجِد نشاطًا إبداعيًّا فعالاً، ينعكس إيجابًا على أبحاث اللغة العربية وفنونها وأعمالها.

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