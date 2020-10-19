محافظ النعيرية يتابع استعدادات تنظيم سباقات الهجن

ينطلق الخميس المقبل.. ويستمر 6 أيام

اجتمع محافظ النعيرية إبراهيم الخريف، مع مديري الأجهزة الأمنية والخدمية المشاركة في تنظيم سباقات الهجن، المقرر إقامته بإشراف الاتحاد السعودي للهجن، وبحضور ممثل الاتحاد، المهندس محمود البلوي.

جرى خلال الاجتماع استعراض الخطط اللازمة في تنظيم سباق النعيرية للهجن، الذي ينطلق الخميس المقبل، ويستمر لمدة ستة أيام بعدد 114 شوطاً، منها 20 شوطا للرموز و26 شوطا مفتوحا و66 شوطا عاما وشوطين للماراثون.

كما زار "الخريف" الموقع ميدانياً للاطلاع على كل الاستعدادات بأرض الميدان.

من جانبه، أكمل الاتحاد السعودي للهجن استعداداته لانطلاقة هذا السباق، وأغلق الأحد الماضي، فترة التسجيل، كما تواجدت اللجنة الفنية لتركيب الشرائح الأمنية للهجن في الميدان منذ انطلاق فترة التسجيل، وتستمر في مهامها حتى نهاية سباق النعيرية للهجن 27 أكتوبر الجاري.

وكان الاتحاد السعودي للهجن، أكد على جميع الملاك الراغبين بالمشاركة في سباق النعيرية للهجن، ضرورة تركيب شريحة إلكترونية تابعة للاتحاد السعودي للهجن في المطايا المشاركة بالسباق حتى لا يتم استبعادها.

وشدد الاتحاد السعودي للهجن، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، داعياً الجميع إلى الالتزام بالتقيد بالإجراءات الاحترازية مع تقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات من الاتحاد قدر الإمكان للتصدي لهذا الفيروس.

يذكر أن الاتحاد السعودي للهجن، برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نظم العديد من السباقات لموسم 2020م.

ففي أغسطس الماضي، نظم سبعة سباقات في سبع مدن مختلفة: ينبع ونجران وحائل وتبوك والطائف والسيح والرياض، أعقبه سباق في سبتمبر الماضي في حائل استمر لمدة ستة أيام.

وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الاتحاد السعودي للهجن للمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك وتوفير البيئة المثالية لهم من أجل ممارسة هذه الرياضة الأصيلة.

وشهدت السباقات التي نظمها الاتحاد السعودي للهجن خلال العام الجاري، تطوراً كبيراً، كما ساهمت في خلق نوع من التنافس بين المدن على جمالية التنظيم.