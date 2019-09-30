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إنجاز غير مسبوق في أمن المعلومات.. السعودية الثانية عالميًّا في مسابقة  Hardwear CTF

البلد العربي الوحيد ضمن 14 فريقًا من مختلف الدول

في إنجاز غير مسبوق حققت المملكة العربية السعودية المركز الثاني في المسابقة العالمية Hardwear CTFالتي أُقيمت في هولندا يومَي 26 و27 سبتمبر 2019م.

ومثَّل السعودية في المسابقة فريق CRED التابع لمركز التميز لأمن المعلومات، وكانت البلد العربي الوحيد ضمن 14 فريقًا عالميًّا من مختلف الدول.

وحظيت المشاركة السعودية بحضور متميز في المسابقة العالمية التي ركزت على مجالات عدة في أمن المعلومات، أهمها: الهندسة العكسية للأجهزة الإلكترونية، اختراقات أنظمة السيارات، البلوتوث والهندسة العكسية للبرامج الثابتة في الأجهزة الإلكترونية.

ويعد Hardwear.io مؤتمرًا عالميًّا مختصًّا بأمن المعلومات، يحظى برعاية ودعم شركات ومنظمات تقنية كبرى، مثل شركة قوقل Google ، والمركز الهولندي لأمن المعلومات في لاهاي. كما يستقطب نخبة من الباحثين والمستشارين في مجال أمن المعلومات.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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إنجاز غير مسبوق في أمن المعلومات.. السعودية الثانية عالميًّا في مسابقة  Hardwear CTF
سبق

في إنجاز غير مسبوق حققت المملكة العربية السعودية المركز الثاني في المسابقة العالمية Hardwear CTFالتي أُقيمت في هولندا يومَي 26 و27 سبتمبر 2019م.

ومثَّل السعودية في المسابقة فريق CRED التابع لمركز التميز لأمن المعلومات، وكانت البلد العربي الوحيد ضمن 14 فريقًا عالميًّا من مختلف الدول.

وحظيت المشاركة السعودية بحضور متميز في المسابقة العالمية التي ركزت على مجالات عدة في أمن المعلومات، أهمها: الهندسة العكسية للأجهزة الإلكترونية، اختراقات أنظمة السيارات، البلوتوث والهندسة العكسية للبرامج الثابتة في الأجهزة الإلكترونية.

ويعد Hardwear.io مؤتمرًا عالميًّا مختصًّا بأمن المعلومات، يحظى برعاية ودعم شركات ومنظمات تقنية كبرى، مثل شركة قوقل Google ، والمركز الهولندي لأمن المعلومات في لاهاي. كما يستقطب نخبة من الباحثين والمستشارين في مجال أمن المعلومات.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
09:08 PM

إنجاز غير مسبوق في أمن المعلومات.. السعودية الثانية عالميًّا في مسابقة  Hardwear CTF

البلد العربي الوحيد ضمن 14 فريقًا من مختلف الدول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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في إنجاز غير مسبوق حققت المملكة العربية السعودية المركز الثاني في المسابقة العالمية Hardwear CTFالتي أُقيمت في هولندا يومَي 26 و27 سبتمبر 2019م.

ومثَّل السعودية في المسابقة فريق CRED التابع لمركز التميز لأمن المعلومات، وكانت البلد العربي الوحيد ضمن 14 فريقًا عالميًّا من مختلف الدول.

وحظيت المشاركة السعودية بحضور متميز في المسابقة العالمية التي ركزت على مجالات عدة في أمن المعلومات، أهمها: الهندسة العكسية للأجهزة الإلكترونية، اختراقات أنظمة السيارات، البلوتوث والهندسة العكسية للبرامج الثابتة في الأجهزة الإلكترونية.

ويعد Hardwear.io مؤتمرًا عالميًّا مختصًّا بأمن المعلومات، يحظى برعاية ودعم شركات ومنظمات تقنية كبرى، مثل شركة قوقل Google ، والمركز الهولندي لأمن المعلومات في لاهاي. كما يستقطب نخبة من الباحثين والمستشارين في مجال أمن المعلومات.

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