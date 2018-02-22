بالصور.. الجنادرية 32 تشهد أول بورصة لبيع "الجثث المحنطة"

أسعارها تبدأ من 10 ريالات حتى 750 ريالاً

تصوير عبد الملك سرور: تجمع العديد من زوار مهرجان الجنادرية في السوق الشعبي حول ركن التحنيط الذي يديره يوسف الأحمد ابن الشرقية، والبالغ من العمر 45 عاماً؛ حيث يقوم بذبح الطيور والحيوانات ويجري لها عملية التحنيط.

يقول يوسف: أهوى فن التحنيط منذ الصغر، ومارسته بشكل احترافي منذ عشر سنوات، وأقوم بصيد بعض حيوانات الصحراء وتحنيطها بشكل احترافي ثم أبيعها. كما أن هناك أشخاصاً يطلبون مني تحنيط حيوانات خاصة بهم أو طيور نادرة شارفت على الموت.

ويبين "يوسف" كيفية مشاركته في المهرجان، مضيفاً: هذه ثاني مرة أشارك فيها في الجنادرية، وحققت مكسباً جيداً.

وقال "الأحمد" إنه يبيع المحنطات بأسعار زهيدة تبدأ من عشرة ريالات حتى 750 ريالاً، وهي الحمام البري والصقور والماعز والخراف والكلاب والجمال والبقر والضب والسحالي وغيرها، ويمتلك الأحمد مخزناً مليئاً بالحيوانات والطيور المحنطة، ويظهر النماذج التي تثير حفيظة الأطفال ويقتربون منها لمحاولة اكتشافها، أما الكبار فيقومون بعرض ما لديهم من حيوانات للتحنيط أو البيع حتى تحول محل بيع يوسف الأحمد إلى أشبه ببورصة الجثث المحنطة في الجنادرية.