النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. الجنادرية 32 تشهد أول بورصة لبيع "الجثث المحنطة"

أسعارها تبدأ من 10 ريالات حتى 750 ريالاً

تصوير عبد الملك سرور: تجمع العديد من زوار مهرجان الجنادرية في السوق الشعبي حول ركن التحنيط الذي يديره يوسف الأحمد ابن الشرقية، والبالغ من العمر 45 عاماً؛ حيث يقوم بذبح الطيور والحيوانات ويجري لها عملية التحنيط.

يقول يوسف: أهوى فن التحنيط منذ الصغر، ومارسته بشكل احترافي منذ عشر سنوات، وأقوم بصيد بعض حيوانات الصحراء وتحنيطها بشكل احترافي ثم أبيعها. كما أن هناك أشخاصاً يطلبون مني تحنيط حيوانات خاصة بهم أو طيور نادرة شارفت على الموت.

ويبين "يوسف" كيفية مشاركته في المهرجان، مضيفاً: هذه ثاني مرة أشارك فيها في الجنادرية، وحققت مكسباً جيداً.

وقال "الأحمد" إنه يبيع المحنطات بأسعار زهيدة تبدأ من عشرة ريالات حتى 750 ريالاً، وهي الحمام البري والصقور والماعز والخراف والكلاب والجمال والبقر والضب والسحالي وغيرها، ويمتلك الأحمد مخزناً مليئاً بالحيوانات والطيور المحنطة، ويظهر النماذج التي تثير حفيظة الأطفال ويقتربون منها لمحاولة اكتشافها، أما الكبار فيقومون بعرض ما لديهم من حيوانات للتحنيط أو البيع حتى تحول محل بيع يوسف الأحمد إلى أشبه ببورصة الجثث المحنطة في الجنادرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. الجنادرية 32 تشهد أول بورصة لبيع "الجثث المحنطة"
سبق

تصوير عبد الملك سرور: تجمع العديد من زوار مهرجان الجنادرية في السوق الشعبي حول ركن التحنيط الذي يديره يوسف الأحمد ابن الشرقية، والبالغ من العمر 45 عاماً؛ حيث يقوم بذبح الطيور والحيوانات ويجري لها عملية التحنيط.

يقول يوسف: أهوى فن التحنيط منذ الصغر، ومارسته بشكل احترافي منذ عشر سنوات، وأقوم بصيد بعض حيوانات الصحراء وتحنيطها بشكل احترافي ثم أبيعها. كما أن هناك أشخاصاً يطلبون مني تحنيط حيوانات خاصة بهم أو طيور نادرة شارفت على الموت.

ويبين "يوسف" كيفية مشاركته في المهرجان، مضيفاً: هذه ثاني مرة أشارك فيها في الجنادرية، وحققت مكسباً جيداً.

وقال "الأحمد" إنه يبيع المحنطات بأسعار زهيدة تبدأ من عشرة ريالات حتى 750 ريالاً، وهي الحمام البري والصقور والماعز والخراف والكلاب والجمال والبقر والضب والسحالي وغيرها، ويمتلك الأحمد مخزناً مليئاً بالحيوانات والطيور المحنطة، ويظهر النماذج التي تثير حفيظة الأطفال ويقتربون منها لمحاولة اكتشافها، أما الكبار فيقومون بعرض ما لديهم من حيوانات للتحنيط أو البيع حتى تحول محل بيع يوسف الأحمد إلى أشبه ببورصة الجثث المحنطة في الجنادرية.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
08:12 PM

بالصور.. الجنادرية 32 تشهد أول بورصة لبيع "الجثث المحنطة"

أسعارها تبدأ من 10 ريالات حتى 750 ريالاً

A A A
خالد خليل - الرياض
14
17,128

تصوير عبد الملك سرور: تجمع العديد من زوار مهرجان الجنادرية في السوق الشعبي حول ركن التحنيط الذي يديره يوسف الأحمد ابن الشرقية، والبالغ من العمر 45 عاماً؛ حيث يقوم بذبح الطيور والحيوانات ويجري لها عملية التحنيط.

يقول يوسف: أهوى فن التحنيط منذ الصغر، ومارسته بشكل احترافي منذ عشر سنوات، وأقوم بصيد بعض حيوانات الصحراء وتحنيطها بشكل احترافي ثم أبيعها. كما أن هناك أشخاصاً يطلبون مني تحنيط حيوانات خاصة بهم أو طيور نادرة شارفت على الموت.

ويبين "يوسف" كيفية مشاركته في المهرجان، مضيفاً: هذه ثاني مرة أشارك فيها في الجنادرية، وحققت مكسباً جيداً.

وقال "الأحمد" إنه يبيع المحنطات بأسعار زهيدة تبدأ من عشرة ريالات حتى 750 ريالاً، وهي الحمام البري والصقور والماعز والخراف والكلاب والجمال والبقر والضب والسحالي وغيرها، ويمتلك الأحمد مخزناً مليئاً بالحيوانات والطيور المحنطة، ويظهر النماذج التي تثير حفيظة الأطفال ويقتربون منها لمحاولة اكتشافها، أما الكبار فيقومون بعرض ما لديهم من حيوانات للتحنيط أو البيع حتى تحول محل بيع يوسف الأحمد إلى أشبه ببورصة الجثث المحنطة في الجنادرية.

شارك برأيك
51
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,170
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,345
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,939
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,401

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة