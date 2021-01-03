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"آل عدوس " تحتفل بزواج "عبد المجيد "في أبها

احتفلت أسرة آل عدوس أمس بزفاف ابنهم عبدالمجيد بن أحمد آل عدوس , في حفل أقيم بمدينة أبها على كريمة محمد بن عائض الشهراني بحضور الأهل والأصدقاء.

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"آل عدوس " تحتفل بزواج "عبد المجيد "في أبها
سبق

احتفلت أسرة آل عدوس أمس بزفاف ابنهم عبدالمجيد بن أحمد آل عدوس , في حفل أقيم بمدينة أبها على كريمة محمد بن عائض الشهراني بحضور الأهل والأصدقاء.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
10:13 PM

"آل عدوس " تحتفل بزواج "عبد المجيد "في أبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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احتفلت أسرة آل عدوس أمس بزفاف ابنهم عبدالمجيد بن أحمد آل عدوس , في حفل أقيم بمدينة أبها على كريمة محمد بن عائض الشهراني بحضور الأهل والأصدقاء.

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