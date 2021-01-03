"آل عدوس " تحتفل بزواج "عبد المجيد "في أبها

احتفلت أسرة آل عدوس أمس بزفاف ابنهم عبدالمجيد بن أحمد آل عدوس , في حفل أقيم بمدينة أبها على كريمة محمد بن عائض الشهراني بحضور الأهل والأصدقاء.
احتفلت أسرة آل عدوس أمس بزفاف ابنهم عبدالمجيد بن أحمد آل عدوس , في حفل أقيم بمدينة أبها على كريمة محمد بن عائض الشهراني بحضور الأهل والأصدقاء.
احتفلت أسرة آل عدوس أمس بزفاف ابنهم عبدالمجيد بن أحمد آل عدوس , في حفل أقيم بمدينة أبها على كريمة محمد بن عائض الشهراني بحضور الأهل والأصدقاء.
احتفلت أسرة آل عدوس أمس بزفاف ابنهم عبدالمجيد بن أحمد آل عدوس , في حفل أقيم بمدينة أبها على كريمة محمد بن عائض الشهراني بحضور الأهل والأصدقاء.