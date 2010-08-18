النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مذكرة لتعزيز التعاون والتكامل لدعم المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي بالرياض

للمشاركة في إجراء الدراسات والمسوحات وربط البيانات مع قاعدة معلومات الحياة الفطرية في المركز

وقع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، القائمة على إدارة محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية؛ بهدف وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل لدعم المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي، وتنميتها، وتعزيز الاستدامة والتوعية المجتمعية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من قبل الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي بن بهاء الدين قربان، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي.

وأوضح الدكتور "قربان" أن هذه المذكرة تهدف إلى المشاركة في إجراء الدراسات والمسوحات والمتابعة الدورية للتنوع الأحيائي في المحميتين، وربط البيانات مع قاعدة معلومات الحياة الفطرية في المركز؛ بغرض التحسين المستمر ورفع كفاءة الأداء وتعزيز التعاون والتنسيق لتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة لتمكين الهيئة من تحقيق بيئة مستدامة في المحميتين، من خلال تنمية الحياة الفطرية والمحافظة على التنوع الأحيائي.

وتهدف المذكرة أيضًا إلى التعاون والمشاركة في نشر المعرفة والتوعية البيئية من خلال إشراك المجتمع المحلي في برامج وأنشطة تساعد على تبَنّي سلوكيات وأنماط حياة تعزز الاستدامة البيئية، والتعاون على تشجيع الاستثمار القائم على المبادئ العالمية للسياحة البيئية المستدامة لتحقيق الإدارة والتشغيل الأمثل للموارد الطبيعية، دون الإخلال بالتوازن البيئي.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، أن هذه المذكرة تشمل العديد من أوجه التعاون بين الطرفين لتمكين الهيئة من إصدار الأنظمة والتشريعات الخاصة بالمحميتين لضمان التوافق مع التشريعات الوطنية المرتبطة بالبيئة وتنمية الحياة الفطرية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات العلمية والفنية لإنشاء مراكز تميّز مؤسسي للبحث والتطوير والتنوع الأحيائي والسياحة البيئية المستدامة والتنمية المجتمعية في محميتي الإمام عبد العزيز بن محمد والملك خالد الملكيتين، والاستفادة من الخبراء المتخصصين في الحياة الفطرية التابعين لكلا الطرفين قدر الإمكان، كما سيتم من خلال هذه المذكرة تعزيز الحياة الفطرية في محميتَي الإمام عبدالعزيز بن محمد، ومحمية الملك خالد الملكيتين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مذكرة لتعزيز التعاون والتكامل لدعم المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي بالرياض
سبق

وقع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، القائمة على إدارة محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية؛ بهدف وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل لدعم المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي، وتنميتها، وتعزيز الاستدامة والتوعية المجتمعية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من قبل الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي بن بهاء الدين قربان، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي.

وأوضح الدكتور "قربان" أن هذه المذكرة تهدف إلى المشاركة في إجراء الدراسات والمسوحات والمتابعة الدورية للتنوع الأحيائي في المحميتين، وربط البيانات مع قاعدة معلومات الحياة الفطرية في المركز؛ بغرض التحسين المستمر ورفع كفاءة الأداء وتعزيز التعاون والتنسيق لتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة لتمكين الهيئة من تحقيق بيئة مستدامة في المحميتين، من خلال تنمية الحياة الفطرية والمحافظة على التنوع الأحيائي.

وتهدف المذكرة أيضًا إلى التعاون والمشاركة في نشر المعرفة والتوعية البيئية من خلال إشراك المجتمع المحلي في برامج وأنشطة تساعد على تبَنّي سلوكيات وأنماط حياة تعزز الاستدامة البيئية، والتعاون على تشجيع الاستثمار القائم على المبادئ العالمية للسياحة البيئية المستدامة لتحقيق الإدارة والتشغيل الأمثل للموارد الطبيعية، دون الإخلال بالتوازن البيئي.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، أن هذه المذكرة تشمل العديد من أوجه التعاون بين الطرفين لتمكين الهيئة من إصدار الأنظمة والتشريعات الخاصة بالمحميتين لضمان التوافق مع التشريعات الوطنية المرتبطة بالبيئة وتنمية الحياة الفطرية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات العلمية والفنية لإنشاء مراكز تميّز مؤسسي للبحث والتطوير والتنوع الأحيائي والسياحة البيئية المستدامة والتنمية المجتمعية في محميتي الإمام عبد العزيز بن محمد والملك خالد الملكيتين، والاستفادة من الخبراء المتخصصين في الحياة الفطرية التابعين لكلا الطرفين قدر الإمكان، كما سيتم من خلال هذه المذكرة تعزيز الحياة الفطرية في محميتَي الإمام عبدالعزيز بن محمد، ومحمية الملك خالد الملكيتين.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
04:08 PM

مذكرة لتعزيز التعاون والتكامل لدعم المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي بالرياض

للمشاركة في إجراء الدراسات والمسوحات وربط البيانات مع قاعدة معلومات الحياة الفطرية في المركز

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
149

وقع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، القائمة على إدارة محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية؛ بهدف وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل لدعم المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي، وتنميتها، وتعزيز الاستدامة والتوعية المجتمعية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من قبل الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي بن بهاء الدين قربان، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي.

وأوضح الدكتور "قربان" أن هذه المذكرة تهدف إلى المشاركة في إجراء الدراسات والمسوحات والمتابعة الدورية للتنوع الأحيائي في المحميتين، وربط البيانات مع قاعدة معلومات الحياة الفطرية في المركز؛ بغرض التحسين المستمر ورفع كفاءة الأداء وتعزيز التعاون والتنسيق لتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة لتمكين الهيئة من تحقيق بيئة مستدامة في المحميتين، من خلال تنمية الحياة الفطرية والمحافظة على التنوع الأحيائي.

وتهدف المذكرة أيضًا إلى التعاون والمشاركة في نشر المعرفة والتوعية البيئية من خلال إشراك المجتمع المحلي في برامج وأنشطة تساعد على تبَنّي سلوكيات وأنماط حياة تعزز الاستدامة البيئية، والتعاون على تشجيع الاستثمار القائم على المبادئ العالمية للسياحة البيئية المستدامة لتحقيق الإدارة والتشغيل الأمثل للموارد الطبيعية، دون الإخلال بالتوازن البيئي.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، أن هذه المذكرة تشمل العديد من أوجه التعاون بين الطرفين لتمكين الهيئة من إصدار الأنظمة والتشريعات الخاصة بالمحميتين لضمان التوافق مع التشريعات الوطنية المرتبطة بالبيئة وتنمية الحياة الفطرية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات العلمية والفنية لإنشاء مراكز تميّز مؤسسي للبحث والتطوير والتنوع الأحيائي والسياحة البيئية المستدامة والتنمية المجتمعية في محميتي الإمام عبد العزيز بن محمد والملك خالد الملكيتين، والاستفادة من الخبراء المتخصصين في الحياة الفطرية التابعين لكلا الطرفين قدر الإمكان، كما سيتم من خلال هذه المذكرة تعزيز الحياة الفطرية في محميتَي الإمام عبدالعزيز بن محمد، ومحمية الملك خالد الملكيتين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,859
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,390
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,660
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,432

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة