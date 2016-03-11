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الباطن يفرط بفرصة اعتلاء الصدارة .. والبكيرية يخطف المركز الثالث

في افتتاح مباريات الجولة 28 من دوري الدرجة الأولى

فرط فريق الباطن بفرصة اعتلاء صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بسقوطه بفخ الهزيمة من أمام مضيفه الطائي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل لحساب الجولة 28.

وكانت أقيمت اليوم الثلاثاء أربع مباريات من منافسات الجولة 28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى فيما تأجل لقاء القادسية والخليج بناء على قرر لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين القاضي بتأجيل جميع مباريات نادي الخليج بمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى حتى إشعار آخر.

حيث عاد فريق جدة بنقاط اللقاء من أرض مضيفه الكوكب بعدما تغلب عليه (2-1) وضعته في المركز السابع، وصعد فريق البكيرية للمركز الثالث بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق نجران بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي ختام مباريات اليوم خسر فريق حطين على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان من ضيفه الجيل بهدف دون رد.

وتستكمل مباريات الجولة يوم الأربعاء بخمس مباريات إذ يسعى متصدر الترتيب فريق العين للانفراد بالصدارة حينما يستضيف على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة فريق النجوم صاحب المركز 17، في حين تفتح مباريات الأربعاء بلقاء يجمع الثقبة بنظيره المجزل على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر ويلاقي الشعلة نظيره التقدم على ملعب نادي الشعلة بالخرج، وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل يلاقي الجبلين الأنصار وتختم لقاءات الجولة بلقاء يجمع فريق أحد بنظيره النهضة سادس الترتيب على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى الباطن الطائي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الباطن يفرط بفرصة اعتلاء الصدارة .. والبكيرية يخطف المركز الثالث
سبق

فرط فريق الباطن بفرصة اعتلاء صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بسقوطه بفخ الهزيمة من أمام مضيفه الطائي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل لحساب الجولة 28.

وكانت أقيمت اليوم الثلاثاء أربع مباريات من منافسات الجولة 28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى فيما تأجل لقاء القادسية والخليج بناء على قرر لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين القاضي بتأجيل جميع مباريات نادي الخليج بمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى حتى إشعار آخر.

حيث عاد فريق جدة بنقاط اللقاء من أرض مضيفه الكوكب بعدما تغلب عليه (2-1) وضعته في المركز السابع، وصعد فريق البكيرية للمركز الثالث بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق نجران بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي ختام مباريات اليوم خسر فريق حطين على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان من ضيفه الجيل بهدف دون رد.

وتستكمل مباريات الجولة يوم الأربعاء بخمس مباريات إذ يسعى متصدر الترتيب فريق العين للانفراد بالصدارة حينما يستضيف على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة فريق النجوم صاحب المركز 17، في حين تفتح مباريات الأربعاء بلقاء يجمع الثقبة بنظيره المجزل على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر ويلاقي الشعلة نظيره التقدم على ملعب نادي الشعلة بالخرج، وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل يلاقي الجبلين الأنصار وتختم لقاءات الجولة بلقاء يجمع فريق أحد بنظيره النهضة سادس الترتيب على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
11:46 PM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
01:07 AM

الباطن يفرط بفرصة اعتلاء الصدارة .. والبكيرية يخطف المركز الثالث

في افتتاح مباريات الجولة 28 من دوري الدرجة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرط فريق الباطن بفرصة اعتلاء صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بسقوطه بفخ الهزيمة من أمام مضيفه الطائي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل لحساب الجولة 28.

وكانت أقيمت اليوم الثلاثاء أربع مباريات من منافسات الجولة 28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى فيما تأجل لقاء القادسية والخليج بناء على قرر لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين القاضي بتأجيل جميع مباريات نادي الخليج بمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى حتى إشعار آخر.

حيث عاد فريق جدة بنقاط اللقاء من أرض مضيفه الكوكب بعدما تغلب عليه (2-1) وضعته في المركز السابع، وصعد فريق البكيرية للمركز الثالث بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق نجران بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي ختام مباريات اليوم خسر فريق حطين على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان من ضيفه الجيل بهدف دون رد.

وتستكمل مباريات الجولة يوم الأربعاء بخمس مباريات إذ يسعى متصدر الترتيب فريق العين للانفراد بالصدارة حينما يستضيف على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة فريق النجوم صاحب المركز 17، في حين تفتح مباريات الأربعاء بلقاء يجمع الثقبة بنظيره المجزل على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر ويلاقي الشعلة نظيره التقدم على ملعب نادي الشعلة بالخرج، وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل يلاقي الجبلين الأنصار وتختم لقاءات الجولة بلقاء يجمع فريق أحد بنظيره النهضة سادس الترتيب على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

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