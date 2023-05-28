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"الاتصالات" تدعو مجددًا لطرح مرئيات مسودة حماية حقوق المستفيد من خدمات البريد

تماشيًا مع قرار الوزراء .. بهدف مشاركة العموم في عملية إعداد التنظيمات ذات العلاقة

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، دعوتها للعموم، لتقديم مرئياتهم حول مسودة "قواعد حماية حقوق المستفيد من خدمات البريد"؛ سعيًا لحماية حقوق المستفيد من خدمات البريد وتحسين تجربتهم، من خلال وضع القواعد المنظمة للعلاقة بين مقدم خدمات البريد والمستفيد منها، وبهدف مشاركة العموم في عملية إعداد التنظيمات ذات العلاقة، وإتاحة الفرصة للجهات ذات العلاقة والمهتمين لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم.

وأشارت الهيئة إلى أن إعداد هذه الوثيقة يأتي في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي لقطاع البريد، تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بتولي الهيئة للاختصاصات التنظيمية والرقابية لهذا القطاع.

ودعت الهيئة المهتمين من العموم لإرسال مرئياتهم وملاحظاتهم، وذلك من خلال تقديمها عبر البريد الإلكتروني (crp@citc.gov.sa)، أو تسليمها يدويًا (نسخة ورقية وأخرى إلكترونية) في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أو عن طريق البريد (نسخة ورقية وأخرى إلكترونية) من خلال العنوان التالي: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حي النخيل- تقاطع شارع الأمير تركي بن عبد العزيز الأول مع طريق الإمام سعود بن عبد العزيز، ص.ب 75606، الرياض 11588، المملكة العربية السعودية، وذلك في موعدٍ أقصاه يوم الخميس 10/ 10 / 1440هـ الموافق 13/ 06/ 2019م، الساعة الثالثة ظهرًا.

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"الاتصالات" تدعو مجددًا لطرح مرئيات مسودة حماية حقوق المستفيد من خدمات البريد
سبق

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، دعوتها للعموم، لتقديم مرئياتهم حول مسودة "قواعد حماية حقوق المستفيد من خدمات البريد"؛ سعيًا لحماية حقوق المستفيد من خدمات البريد وتحسين تجربتهم، من خلال وضع القواعد المنظمة للعلاقة بين مقدم خدمات البريد والمستفيد منها، وبهدف مشاركة العموم في عملية إعداد التنظيمات ذات العلاقة، وإتاحة الفرصة للجهات ذات العلاقة والمهتمين لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم.

وأشارت الهيئة إلى أن إعداد هذه الوثيقة يأتي في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي لقطاع البريد، تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بتولي الهيئة للاختصاصات التنظيمية والرقابية لهذا القطاع.

ودعت الهيئة المهتمين من العموم لإرسال مرئياتهم وملاحظاتهم، وذلك من خلال تقديمها عبر البريد الإلكتروني (crp@citc.gov.sa)، أو تسليمها يدويًا (نسخة ورقية وأخرى إلكترونية) في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أو عن طريق البريد (نسخة ورقية وأخرى إلكترونية) من خلال العنوان التالي: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حي النخيل- تقاطع شارع الأمير تركي بن عبد العزيز الأول مع طريق الإمام سعود بن عبد العزيز، ص.ب 75606، الرياض 11588، المملكة العربية السعودية، وذلك في موعدٍ أقصاه يوم الخميس 10/ 10 / 1440هـ الموافق 13/ 06/ 2019م، الساعة الثالثة ظهرًا.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
09:37 PM

"الاتصالات" تدعو مجددًا لطرح مرئيات مسودة حماية حقوق المستفيد من خدمات البريد

تماشيًا مع قرار الوزراء .. بهدف مشاركة العموم في عملية إعداد التنظيمات ذات العلاقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، دعوتها للعموم، لتقديم مرئياتهم حول مسودة "قواعد حماية حقوق المستفيد من خدمات البريد"؛ سعيًا لحماية حقوق المستفيد من خدمات البريد وتحسين تجربتهم، من خلال وضع القواعد المنظمة للعلاقة بين مقدم خدمات البريد والمستفيد منها، وبهدف مشاركة العموم في عملية إعداد التنظيمات ذات العلاقة، وإتاحة الفرصة للجهات ذات العلاقة والمهتمين لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم.

وأشارت الهيئة إلى أن إعداد هذه الوثيقة يأتي في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي لقطاع البريد، تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بتولي الهيئة للاختصاصات التنظيمية والرقابية لهذا القطاع.

ودعت الهيئة المهتمين من العموم لإرسال مرئياتهم وملاحظاتهم، وذلك من خلال تقديمها عبر البريد الإلكتروني (crp@citc.gov.sa)، أو تسليمها يدويًا (نسخة ورقية وأخرى إلكترونية) في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أو عن طريق البريد (نسخة ورقية وأخرى إلكترونية) من خلال العنوان التالي: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حي النخيل- تقاطع شارع الأمير تركي بن عبد العزيز الأول مع طريق الإمام سعود بن عبد العزيز، ص.ب 75606، الرياض 11588، المملكة العربية السعودية، وذلك في موعدٍ أقصاه يوم الخميس 10/ 10 / 1440هـ الموافق 13/ 06/ 2019م، الساعة الثالثة ظهرًا.

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