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"طالبان" تتسلم مهام حراسة السفارة الروسية في كابول

تعهد عناصرها بعدم المساس بشعرة من الدبلوماسيين بها

أعلن السفير الروسي في كابول دميتري جيرنوف، اليوم (الاثنين)، أن حركة طالبان تحرس مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال "جيرنوف" لقناة "روسيا 24": "سفارتنا في حراسة طالبان، وكان هناك تسليم وتسلم اليوم، فرحلت قوات الأمن الوطنية الأفغانية التي كانت تحرس السفارة واستلمت طالبان".

في السياق نفسه، تعهد ممثلو "طالبان" بعدم المساس بشعرة واحدة من رؤوس الدبلوماسيين الروس في أفغانستان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"طالبان" تتسلم مهام حراسة السفارة الروسية في كابول
سبق

أعلن السفير الروسي في كابول دميتري جيرنوف، اليوم (الاثنين)، أن حركة طالبان تحرس مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال "جيرنوف" لقناة "روسيا 24": "سفارتنا في حراسة طالبان، وكان هناك تسليم وتسلم اليوم، فرحلت قوات الأمن الوطنية الأفغانية التي كانت تحرس السفارة واستلمت طالبان".

في السياق نفسه، تعهد ممثلو "طالبان" بعدم المساس بشعرة واحدة من رؤوس الدبلوماسيين الروس في أفغانستان.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
07:25 PM

"طالبان" تتسلم مهام حراسة السفارة الروسية في كابول

تعهد عناصرها بعدم المساس بشعرة من الدبلوماسيين بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن السفير الروسي في كابول دميتري جيرنوف، اليوم (الاثنين)، أن حركة طالبان تحرس مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال "جيرنوف" لقناة "روسيا 24": "سفارتنا في حراسة طالبان، وكان هناك تسليم وتسلم اليوم، فرحلت قوات الأمن الوطنية الأفغانية التي كانت تحرس السفارة واستلمت طالبان".

في السياق نفسه، تعهد ممثلو "طالبان" بعدم المساس بشعرة واحدة من رؤوس الدبلوماسيين الروس في أفغانستان.

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