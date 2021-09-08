النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث رئاسة الحرمين: جاهزون لـ70 ألف معتمر يوميًا والاحترازات حاضرة

قال: رفع الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم المبارك لتزيد على 300 ألف عبوة يومياً

أفاد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة العامة استكملت كل الاستعدادات لاستقبال المعتمرين لرفع الطاقة الاستيعابية إلى (٧٠) ألف معتمر يوميًا؛ بمتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وقال "حيدر": استيعاب الأعداد ستتم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتادة وتكثيف أعمال التعقيم؛ حيث تحرص الرئاسة على عمل منظومتها المتكاملة من الخدمات دون إخلال بتطبيق الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأشار إلى العديد من الخدمات التي هيأتها الرئاسة تزامنًا مع المرحلة الحالية ومن ضمنها: تطوير الكاميرات الحرارية وعمليات الفرز البصري، ودعم أعمال التعقيم بعدد (١١) روبورت تعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي، و(٢٠) جهاز بايوكير للتعقيم باستخدام البخار الجاف، و(٢٠) جهازا للتعقيم باستخدام خاصية الضباب البارد، و(٥٠٠) مضخة تعقيم، إضافة إلى (500) صبانة إلكترونية، وتوفير عدد (٢٥٠) مروحة موزعة على ساحات المسجد الحرام لتلطيف الأجواء.

وأكد "حيدر" أن الرئاسة رفعت الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم المبارك لتزيد على ٣٠٠ ألف عبوة يومياً، توزع على المعتمرين والمصلين.

وبخصوص الجانب التوجيهي؛ أوضح أن الحلقات القرآنية والدروس العلمية لأصحاب الفضيلة علماء المسجد الحرام استأنفت حضورياً وفق الإجراءات الاحترازية.

وذكر أن الرئاسة تقدم خدمات الترجمة للمعتمرين بعشر لغات هي:(الإنجليزية – التركية – الأوردية – الفارسية – الفرنسية – الروسية – الملايوية- البنغالية- الصينية- الهوساوية)، من خلال الإجابة عن أسئلة المعتمرين والزوار، وذلك بترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة، مع الحرص على التباعد الجسدي، وكذلك عبر الروبوت التوجيهي، وأيضاً الاتصال المرئي، والهواتف المجانية وترجمة مبادرة (توعية المعتمر)، لتعريفه طريقة نسك العمرة، بالإضافة إلى ترجمة الأحاديث النبوية، والرسائل التوعوية المتعلقة بموسم العمرة.

وشدد على ضرورة التزام المعتمرين والمصلين بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات العاملة على خدمتهم.

وأكد حرص الرئاسة على تحقيق تقديم خدمات متميزة وذات جودة تليق بعظم المكان، في ظل ما تلقاه الرئاسة من الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث رئاسة الحرمين: جاهزون لـ70 ألف معتمر يوميًا والاحترازات حاضرة
سبق

أفاد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة العامة استكملت كل الاستعدادات لاستقبال المعتمرين لرفع الطاقة الاستيعابية إلى (٧٠) ألف معتمر يوميًا؛ بمتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وقال "حيدر": استيعاب الأعداد ستتم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتادة وتكثيف أعمال التعقيم؛ حيث تحرص الرئاسة على عمل منظومتها المتكاملة من الخدمات دون إخلال بتطبيق الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأشار إلى العديد من الخدمات التي هيأتها الرئاسة تزامنًا مع المرحلة الحالية ومن ضمنها: تطوير الكاميرات الحرارية وعمليات الفرز البصري، ودعم أعمال التعقيم بعدد (١١) روبورت تعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي، و(٢٠) جهاز بايوكير للتعقيم باستخدام البخار الجاف، و(٢٠) جهازا للتعقيم باستخدام خاصية الضباب البارد، و(٥٠٠) مضخة تعقيم، إضافة إلى (500) صبانة إلكترونية، وتوفير عدد (٢٥٠) مروحة موزعة على ساحات المسجد الحرام لتلطيف الأجواء.

وأكد "حيدر" أن الرئاسة رفعت الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم المبارك لتزيد على ٣٠٠ ألف عبوة يومياً، توزع على المعتمرين والمصلين.

وبخصوص الجانب التوجيهي؛ أوضح أن الحلقات القرآنية والدروس العلمية لأصحاب الفضيلة علماء المسجد الحرام استأنفت حضورياً وفق الإجراءات الاحترازية.

وذكر أن الرئاسة تقدم خدمات الترجمة للمعتمرين بعشر لغات هي:(الإنجليزية – التركية – الأوردية – الفارسية – الفرنسية – الروسية – الملايوية- البنغالية- الصينية- الهوساوية)، من خلال الإجابة عن أسئلة المعتمرين والزوار، وذلك بترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة، مع الحرص على التباعد الجسدي، وكذلك عبر الروبوت التوجيهي، وأيضاً الاتصال المرئي، والهواتف المجانية وترجمة مبادرة (توعية المعتمر)، لتعريفه طريقة نسك العمرة، بالإضافة إلى ترجمة الأحاديث النبوية، والرسائل التوعوية المتعلقة بموسم العمرة.

وشدد على ضرورة التزام المعتمرين والمصلين بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات العاملة على خدمتهم.

وأكد حرص الرئاسة على تحقيق تقديم خدمات متميزة وذات جودة تليق بعظم المكان، في ظل ما تلقاه الرئاسة من الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
02:38 PM

متحدث رئاسة الحرمين: جاهزون لـ70 ألف معتمر يوميًا والاحترازات حاضرة

قال: رفع الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم المبارك لتزيد على 300 ألف عبوة يومياً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
4

أفاد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة العامة استكملت كل الاستعدادات لاستقبال المعتمرين لرفع الطاقة الاستيعابية إلى (٧٠) ألف معتمر يوميًا؛ بمتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وقال "حيدر": استيعاب الأعداد ستتم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتادة وتكثيف أعمال التعقيم؛ حيث تحرص الرئاسة على عمل منظومتها المتكاملة من الخدمات دون إخلال بتطبيق الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأشار إلى العديد من الخدمات التي هيأتها الرئاسة تزامنًا مع المرحلة الحالية ومن ضمنها: تطوير الكاميرات الحرارية وعمليات الفرز البصري، ودعم أعمال التعقيم بعدد (١١) روبورت تعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي، و(٢٠) جهاز بايوكير للتعقيم باستخدام البخار الجاف، و(٢٠) جهازا للتعقيم باستخدام خاصية الضباب البارد، و(٥٠٠) مضخة تعقيم، إضافة إلى (500) صبانة إلكترونية، وتوفير عدد (٢٥٠) مروحة موزعة على ساحات المسجد الحرام لتلطيف الأجواء.

وأكد "حيدر" أن الرئاسة رفعت الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم المبارك لتزيد على ٣٠٠ ألف عبوة يومياً، توزع على المعتمرين والمصلين.

وبخصوص الجانب التوجيهي؛ أوضح أن الحلقات القرآنية والدروس العلمية لأصحاب الفضيلة علماء المسجد الحرام استأنفت حضورياً وفق الإجراءات الاحترازية.

وذكر أن الرئاسة تقدم خدمات الترجمة للمعتمرين بعشر لغات هي:(الإنجليزية – التركية – الأوردية – الفارسية – الفرنسية – الروسية – الملايوية- البنغالية- الصينية- الهوساوية)، من خلال الإجابة عن أسئلة المعتمرين والزوار، وذلك بترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة، مع الحرص على التباعد الجسدي، وكذلك عبر الروبوت التوجيهي، وأيضاً الاتصال المرئي، والهواتف المجانية وترجمة مبادرة (توعية المعتمر)، لتعريفه طريقة نسك العمرة، بالإضافة إلى ترجمة الأحاديث النبوية، والرسائل التوعوية المتعلقة بموسم العمرة.

وشدد على ضرورة التزام المعتمرين والمصلين بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات العاملة على خدمتهم.

وأكد حرص الرئاسة على تحقيق تقديم خدمات متميزة وذات جودة تليق بعظم المكان، في ظل ما تلقاه الرئاسة من الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,479
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,579
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,803
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,869

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة