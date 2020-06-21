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"تويتر" تقدم اعتذاراً بسبب "التغريدات الصوتية"

قالت: نستكشف طرقاً لجعلها في متناول الجميع

قدمت منصة التدوين المصغر "تويتر" اعتذاراً إلى مستخدميه، بسبب بعض المشكلات التي ظهرت لهم بسبب خدمة "التغريدات الصوتية" الجديدة التي تختبرها لمستخدميها.

واعتذرت "تويتر" لمستخدميها، بسبب عدم طرحها خدمات خاصة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في خدمة "التغريدات الصوتية" الجديدة، وفقاً لما ذكره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

ولم تقدم "تويتر" في خدمتها الجديدة إمكانية الترجمة أو الشرح المخصصة لذوي الإعاقة، ما وصفها المدافعين عن الحقوق المدنية، بأنه "خطأ لا يغتفر".

وقال المحامي ماثيو كورتلاند، الذي كان من أوائل الذين سلّطوا الضوء على هذه المسألة: "على الأقل، فإن خيار توفير التسميات التوضيحية المغلقة سيجعل ذلك أكثر سهولة لذوي الإعاقة، تويتر لم توفر أي شرح لذوي الاحتياجات الخاصة".

ورد "تويتر" من حساب الدعم الرسمي الخاص به "هذه نسخة مبكرة من هذه الميزة ونستكشف طرقًا لجعل هذه الأنواع من التغريدات في متناول الجميع".

ولكن بيان "تويتر" فجر حملة غضب ثانية ضدها، حيث اتهمها البعض بأن التفكير في ذوي الاحتياجات الخاصة متأخراً بالنسبة لها، وهذا أمر غير مقبول بالمرة.

وازدادت حدة الانتقادات ضد "تويتر"، ما دفعها إلى تقديم اعتذار رسمي ثانٍ، وأنها ستطرح تحديثاً ثانياً للخدمة ستقدم فيها مميزات لذوي الاحتياجات الخاصة.

تويتر التغريدات الصوتية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"تويتر" تقدم اعتذاراً بسبب "التغريدات الصوتية"
سبق

قدمت منصة التدوين المصغر "تويتر" اعتذاراً إلى مستخدميه، بسبب بعض المشكلات التي ظهرت لهم بسبب خدمة "التغريدات الصوتية" الجديدة التي تختبرها لمستخدميها.

واعتذرت "تويتر" لمستخدميها، بسبب عدم طرحها خدمات خاصة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في خدمة "التغريدات الصوتية" الجديدة، وفقاً لما ذكره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

ولم تقدم "تويتر" في خدمتها الجديدة إمكانية الترجمة أو الشرح المخصصة لذوي الإعاقة، ما وصفها المدافعين عن الحقوق المدنية، بأنه "خطأ لا يغتفر".

وقال المحامي ماثيو كورتلاند، الذي كان من أوائل الذين سلّطوا الضوء على هذه المسألة: "على الأقل، فإن خيار توفير التسميات التوضيحية المغلقة سيجعل ذلك أكثر سهولة لذوي الإعاقة، تويتر لم توفر أي شرح لذوي الاحتياجات الخاصة".

ورد "تويتر" من حساب الدعم الرسمي الخاص به "هذه نسخة مبكرة من هذه الميزة ونستكشف طرقًا لجعل هذه الأنواع من التغريدات في متناول الجميع".

ولكن بيان "تويتر" فجر حملة غضب ثانية ضدها، حيث اتهمها البعض بأن التفكير في ذوي الاحتياجات الخاصة متأخراً بالنسبة لها، وهذا أمر غير مقبول بالمرة.

وازدادت حدة الانتقادات ضد "تويتر"، ما دفعها إلى تقديم اعتذار رسمي ثانٍ، وأنها ستطرح تحديثاً ثانياً للخدمة ستقدم فيها مميزات لذوي الاحتياجات الخاصة.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
01:52 PM

"تويتر" تقدم اعتذاراً بسبب "التغريدات الصوتية"

قالت: نستكشف طرقاً لجعلها في متناول الجميع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدمت منصة التدوين المصغر "تويتر" اعتذاراً إلى مستخدميه، بسبب بعض المشكلات التي ظهرت لهم بسبب خدمة "التغريدات الصوتية" الجديدة التي تختبرها لمستخدميها.

واعتذرت "تويتر" لمستخدميها، بسبب عدم طرحها خدمات خاصة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في خدمة "التغريدات الصوتية" الجديدة، وفقاً لما ذكره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

ولم تقدم "تويتر" في خدمتها الجديدة إمكانية الترجمة أو الشرح المخصصة لذوي الإعاقة، ما وصفها المدافعين عن الحقوق المدنية، بأنه "خطأ لا يغتفر".

وقال المحامي ماثيو كورتلاند، الذي كان من أوائل الذين سلّطوا الضوء على هذه المسألة: "على الأقل، فإن خيار توفير التسميات التوضيحية المغلقة سيجعل ذلك أكثر سهولة لذوي الإعاقة، تويتر لم توفر أي شرح لذوي الاحتياجات الخاصة".

ورد "تويتر" من حساب الدعم الرسمي الخاص به "هذه نسخة مبكرة من هذه الميزة ونستكشف طرقًا لجعل هذه الأنواع من التغريدات في متناول الجميع".

ولكن بيان "تويتر" فجر حملة غضب ثانية ضدها، حيث اتهمها البعض بأن التفكير في ذوي الاحتياجات الخاصة متأخراً بالنسبة لها، وهذا أمر غير مقبول بالمرة.

وازدادت حدة الانتقادات ضد "تويتر"، ما دفعها إلى تقديم اعتذار رسمي ثانٍ، وأنها ستطرح تحديثاً ثانياً للخدمة ستقدم فيها مميزات لذوي الاحتياجات الخاصة.

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