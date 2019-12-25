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نظرة قد تُفقدك البصر كلياً .. "الراجحي" يحذّر من النظر للشمس أثناء الكسوف

قال: الأشعة قوية جداً وقد تؤدي إلى احتراق خلايا مركز البصر في الشبكية

حذّر الدكتور عبدالعزيز الراجحي؛ الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر مقطع فيديو، من النظر إلى الشمس في أثناء الكسوف، موضحاً أن ذلك قد يؤدي إلى العمى كلياً.

وقال الراجحي؛ إن النظارات الشمسية والنظر من خلال التليسكوب والجوّال وفتحة كاميرا التصوير أيضا للشمس لن تحمي العين من وقوع الإصابة، مبيناً أن الأشعة في أثناء فترة الكسوف قوية جدا ويكون البؤبؤ متوسعاً وبالتالي تحترق الخلايا الموجودة في مركز البصر في الشبكية، ولن يتم الشعور بالألم في لحظتها ويكون ضعف النظر تدريجياً ويعود النظر بعد فترة وقد لا يعود نهائياً بالعمى الكامل؛ مطالبا بالتنبيه والتحذير من النظر إلى كسوف الشمس.

الدكتور عبدالعزيز الراجحي يحذر النظر إلى الشمس في أثناء الكسوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نظرة قد تُفقدك البصر كلياً .. "الراجحي" يحذّر من النظر للشمس أثناء الكسوف
سبق

حذّر الدكتور عبدالعزيز الراجحي؛ الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر مقطع فيديو، من النظر إلى الشمس في أثناء الكسوف، موضحاً أن ذلك قد يؤدي إلى العمى كلياً.

وقال الراجحي؛ إن النظارات الشمسية والنظر من خلال التليسكوب والجوّال وفتحة كاميرا التصوير أيضا للشمس لن تحمي العين من وقوع الإصابة، مبيناً أن الأشعة في أثناء فترة الكسوف قوية جدا ويكون البؤبؤ متوسعاً وبالتالي تحترق الخلايا الموجودة في مركز البصر في الشبكية، ولن يتم الشعور بالألم في لحظتها ويكون ضعف النظر تدريجياً ويعود النظر بعد فترة وقد لا يعود نهائياً بالعمى الكامل؛ مطالبا بالتنبيه والتحذير من النظر إلى كسوف الشمس.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
01:44 PM

نظرة قد تُفقدك البصر كلياً .. "الراجحي" يحذّر من النظر للشمس أثناء الكسوف

قال: الأشعة قوية جداً وقد تؤدي إلى احتراق خلايا مركز البصر في الشبكية

A A A
محمد المواسي - الرياض
3
3,677

حذّر الدكتور عبدالعزيز الراجحي؛ الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر مقطع فيديو، من النظر إلى الشمس في أثناء الكسوف، موضحاً أن ذلك قد يؤدي إلى العمى كلياً.

وقال الراجحي؛ إن النظارات الشمسية والنظر من خلال التليسكوب والجوّال وفتحة كاميرا التصوير أيضا للشمس لن تحمي العين من وقوع الإصابة، مبيناً أن الأشعة في أثناء فترة الكسوف قوية جدا ويكون البؤبؤ متوسعاً وبالتالي تحترق الخلايا الموجودة في مركز البصر في الشبكية، ولن يتم الشعور بالألم في لحظتها ويكون ضعف النظر تدريجياً ويعود النظر بعد فترة وقد لا يعود نهائياً بالعمى الكامل؛ مطالبا بالتنبيه والتحذير من النظر إلى كسوف الشمس.

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