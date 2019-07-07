يستمر لمدة شهر كامل .. بلدية الفوارة تطلق مهرجان "صيف 40"

يتضمن فعاليات ترفيهية وثقافية جديدة ومتنوعة تواكب تطلعات الزوار

أطلقت بلدية مركز الفوارة -١٧٠ كم غرب بريدة- مهرجانها الصيفي "صيف الفوارة 40" والذي يستمر لمدة شهر كامل ويشتمل على فعاليات ترفيهية وثقافية جديدة ومتنوعة تواكب تطلعات كل فئات زوار المهرجان، بالإضافة إلى دعم المنتجات الأسرية من خلال تجهيز وتهيئة أركان مبيعات للأسر المنتجة، بالإضافة إلى إقامة معارض توعوية لبعض الجهات الحكومية.

رئيس بلدية الفوارة المهندس بجاد الجبرين أوضح أن مهرجان "صيف الفوارة 40" يستمر لمدة شهر كامل من بداية شهر ذي القعدة الحالي إلى نهايته ويشتمل على فعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة تواكب تطلعات كل فئات زوار المهرجان، وذلك بتشغيله عن طريق مؤسسة ذوق نوارة لتنظيم الفعاليات والمهرجانات.

وبيّن "الجبرين" أن البلدية حرصت على تنوع الفعاليات ومنها ما يخدم الطفل كالمسرح الترفيهي والألعاب المائية المتنوعة، ولكبار السن ديوانية اجتماعية ستكون منبرًا لفعاليات المناسبة المختلفة كالأمسيات الشعرية ورواية القصص القديمة، كما ستكون هناك فعاليات رياضية خفيفة ومسابقات ثقافية لفئة الشباب.

وأضاف أن البلدية تولي دعم الأسر المنتجة اهتمامًا كبيرًا، حيث إن لها الحيز الأكبر من المهرجان، وقد وفر المشغل أركانًا خاصة للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم من أجل دعم وتشجيع المنتجات الأسرية، وكذلك دعم الشباب العاملين في مجال "الفود ترك" بتوفير أماكن خاصة لهم.

وأشار "الجبرين" إلى أن هناك جهات حكومية تشارك بأركان ومعارض توعوية وتثقيفية، مؤكدًا أن المهرجان يتميز بالفعاليات الترفيهية والتسويقية التي تجذب الكثير من الزوار للاستمتاع بفعالياته.

يُذكر أن مركز الفوارة يخدم أكثر من ٤٠ مركز قرية وتجمع سكاني تضم أكثر من 30 ألف نسمة، ومتوقع أن يتجاوز عدد الزوار اليومي للمهرجان الـ ٢٠٠٠ زائر.