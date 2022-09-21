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"العسيري": يوم تاريخي منقوش في فكر ووجدان كل مواطن سعودي

هنّأ القيادة باليوم الوطني

هنّأ مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني 89.

وقال "العسيري": اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يرسخ في الأذهان هذا الحدث التاريخي المهم، ويزرع في قلوب النشء معنى الوطن والمواطنة، إذ إنه يوم تاريخي، منقوش في فكر ووجدان كل مواطن سعودي، ويعد ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل، نتذكر فيه البطولات التي قدمها مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ورجاله المخلصون، حيث أسس هذا البلد على العقيدة الصافية والشريعة الواضحة والأخلاق الرفيعة التي تنبع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: هذه المناسبة تؤكد المعنى الصادق للولاء والانتماء، وعمق المحبة والتلاحم بين الشعب والقيادة، ويستشعر المواطن من خلالها الإنجازات الكبرى التي تضيء جميع أرجاء الوطن ليفخر بها حاضراً ومستقبلاً.

وأردف: بهذه الذكرى الكريمة الغالية نهنئ بلادنا قيادة وشعباً بهذا الوطن الكريم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ لنا ولاة أمرنا ووطننا المبارك بلد الإسلام والعقيدة والأخلاق الذي يضم أقدس بقاع الأرض مكة المكرمة والمدينة المنورة، من كيد المعتدين.

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"العسيري": يوم تاريخي منقوش في فكر ووجدان كل مواطن سعودي
سبق

هنّأ مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني 89.

وقال "العسيري": اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يرسخ في الأذهان هذا الحدث التاريخي المهم، ويزرع في قلوب النشء معنى الوطن والمواطنة، إذ إنه يوم تاريخي، منقوش في فكر ووجدان كل مواطن سعودي، ويعد ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل، نتذكر فيه البطولات التي قدمها مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ورجاله المخلصون، حيث أسس هذا البلد على العقيدة الصافية والشريعة الواضحة والأخلاق الرفيعة التي تنبع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: هذه المناسبة تؤكد المعنى الصادق للولاء والانتماء، وعمق المحبة والتلاحم بين الشعب والقيادة، ويستشعر المواطن من خلالها الإنجازات الكبرى التي تضيء جميع أرجاء الوطن ليفخر بها حاضراً ومستقبلاً.

وأردف: بهذه الذكرى الكريمة الغالية نهنئ بلادنا قيادة وشعباً بهذا الوطن الكريم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ لنا ولاة أمرنا ووطننا المبارك بلد الإسلام والعقيدة والأخلاق الذي يضم أقدس بقاع الأرض مكة المكرمة والمدينة المنورة، من كيد المعتدين.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
05:25 PM

"العسيري": يوم تاريخي منقوش في فكر ووجدان كل مواطن سعودي

هنّأ القيادة باليوم الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنّأ مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني 89.

وقال "العسيري": اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يرسخ في الأذهان هذا الحدث التاريخي المهم، ويزرع في قلوب النشء معنى الوطن والمواطنة، إذ إنه يوم تاريخي، منقوش في فكر ووجدان كل مواطن سعودي، ويعد ملحمة إنجاز تتواصل من جيل إلى جيل، نتذكر فيه البطولات التي قدمها مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ورجاله المخلصون، حيث أسس هذا البلد على العقيدة الصافية والشريعة الواضحة والأخلاق الرفيعة التي تنبع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: هذه المناسبة تؤكد المعنى الصادق للولاء والانتماء، وعمق المحبة والتلاحم بين الشعب والقيادة، ويستشعر المواطن من خلالها الإنجازات الكبرى التي تضيء جميع أرجاء الوطن ليفخر بها حاضراً ومستقبلاً.

وأردف: بهذه الذكرى الكريمة الغالية نهنئ بلادنا قيادة وشعباً بهذا الوطن الكريم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ لنا ولاة أمرنا ووطننا المبارك بلد الإسلام والعقيدة والأخلاق الذي يضم أقدس بقاع الأرض مكة المكرمة والمدينة المنورة، من كيد المعتدين.

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