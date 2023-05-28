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"ابن فطيس" شاكراً الملك: سعدت بأهل قطر وعائلة "آل ثاني" في الحرم

قال: لم يُدخل خادم الحرمين الدين في السياسة وحثّ على مساواة زوّار بيت الله

نشر الشاعر القطري المعروف محمد بن فطيس المري؛ عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "انستقرام"، منشوراً له خلال زيارته الحرم المكي الشريف لأداء العمرة، معلقاً على صورته الأرشيفية: "سعدت بلقاء أغلب أصدقاء الطفولة وأغلب أهل قطر الغالية على قلبي في الحرم المكي، كما التقيت بعض أفراد عائلة آل ثاني الكرام".

وأضاف "ابن فطيس": "من هنا أشكر خادم الحرمين الشريفين، على عدم إدخال الدين في الأمور السياسية، وحثّ جنود المملكة وأفرادها وموظفيها وخدام البيت، على المساواة في الترحيب بجميع زوّار بيت الله الحرام أياً كانوا وأياً كانت جنسياتهم".

وختم الشاعر منشوره، قائلاً: "حفظ الله الملك سلمان، وولي عهده، وحفظ الله ديننا من المتربصين به وأعدائه وهم يلبسون لباسنا ويعيشون بيننا".

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت استثناء المعتمرين القطريين من التسجيل الإلكتروني المسبق، بهدف تمكينهم من أداء مناسكهم، وأوضحت أن "حكومة المملكة ترحب بالأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، حيث يمكنهم حجز بطاقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصّصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم".

ووصفت الوزارة هذا الإجراء، بأنه "يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، باستثناء الأشقاء القطريين من التسجيل الإلكتروني الذي تم حجبه، وتمكينهم من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن فطيس" شاكراً الملك: سعدت بأهل قطر وعائلة "آل ثاني" في الحرم
سبق

نشر الشاعر القطري المعروف محمد بن فطيس المري؛ عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "انستقرام"، منشوراً له خلال زيارته الحرم المكي الشريف لأداء العمرة، معلقاً على صورته الأرشيفية: "سعدت بلقاء أغلب أصدقاء الطفولة وأغلب أهل قطر الغالية على قلبي في الحرم المكي، كما التقيت بعض أفراد عائلة آل ثاني الكرام".

وأضاف "ابن فطيس": "من هنا أشكر خادم الحرمين الشريفين، على عدم إدخال الدين في الأمور السياسية، وحثّ جنود المملكة وأفرادها وموظفيها وخدام البيت، على المساواة في الترحيب بجميع زوّار بيت الله الحرام أياً كانوا وأياً كانت جنسياتهم".

وختم الشاعر منشوره، قائلاً: "حفظ الله الملك سلمان، وولي عهده، وحفظ الله ديننا من المتربصين به وأعدائه وهم يلبسون لباسنا ويعيشون بيننا".

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت استثناء المعتمرين القطريين من التسجيل الإلكتروني المسبق، بهدف تمكينهم من أداء مناسكهم، وأوضحت أن "حكومة المملكة ترحب بالأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، حيث يمكنهم حجز بطاقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصّصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم".

ووصفت الوزارة هذا الإجراء، بأنه "يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، باستثناء الأشقاء القطريين من التسجيل الإلكتروني الذي تم حجبه، وتمكينهم من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة".

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
10:29 AM

"ابن فطيس" شاكراً الملك: سعدت بأهل قطر وعائلة "آل ثاني" في الحرم

قال: لم يُدخل خادم الحرمين الدين في السياسة وحثّ على مساواة زوّار بيت الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,281

نشر الشاعر القطري المعروف محمد بن فطيس المري؛ عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "انستقرام"، منشوراً له خلال زيارته الحرم المكي الشريف لأداء العمرة، معلقاً على صورته الأرشيفية: "سعدت بلقاء أغلب أصدقاء الطفولة وأغلب أهل قطر الغالية على قلبي في الحرم المكي، كما التقيت بعض أفراد عائلة آل ثاني الكرام".

وأضاف "ابن فطيس": "من هنا أشكر خادم الحرمين الشريفين، على عدم إدخال الدين في الأمور السياسية، وحثّ جنود المملكة وأفرادها وموظفيها وخدام البيت، على المساواة في الترحيب بجميع زوّار بيت الله الحرام أياً كانوا وأياً كانت جنسياتهم".

وختم الشاعر منشوره، قائلاً: "حفظ الله الملك سلمان، وولي عهده، وحفظ الله ديننا من المتربصين به وأعدائه وهم يلبسون لباسنا ويعيشون بيننا".

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت استثناء المعتمرين القطريين من التسجيل الإلكتروني المسبق، بهدف تمكينهم من أداء مناسكهم، وأوضحت أن "حكومة المملكة ترحب بالأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، حيث يمكنهم حجز بطاقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصّصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم".

ووصفت الوزارة هذا الإجراء، بأنه "يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، باستثناء الأشقاء القطريين من التسجيل الإلكتروني الذي تم حجبه، وتمكينهم من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة".

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