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7 أبحاث تضع "أم القرى" على عرش جامعات المملكة في دراسة "كورونا"

ضِمن برنامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم "منح" وبتمويل بلغ 2.6 مليون ريال

تقدمت جامعة أم القرى بـ7 مقترحات بحثية لدراسة فيروس كورونا المستجد.

وحازت ‎الجامعةُ المركزَ الأول من بين 24 جامعة ومركز أبحاث سعودي في عدد المقترحات البحثية المقبولة لدراسة فيروس ‎كورونا المستجد؛ وذلك ضِمن برنامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "منح"، وبتمويل بلغ 2.6 مليون ريال.

وقالت الجامعة: إن من بين 50 مقترحًا بحثيًّا تقدمت به؛ تم قبول 7 مقترحات بحثية، وعلى ضوء ذلك حازت الجامعة -من بين 24 جامعة ومركز أبحاث سعودي- المركز الأول بعدد الأبحاث التي تم قبولها.

فيروس كورونا الجديد جامعة أم القرى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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7 أبحاث تضع "أم القرى" على عرش جامعات المملكة في دراسة "كورونا"
سبق

تقدمت جامعة أم القرى بـ7 مقترحات بحثية لدراسة فيروس كورونا المستجد.

وحازت ‎الجامعةُ المركزَ الأول من بين 24 جامعة ومركز أبحاث سعودي في عدد المقترحات البحثية المقبولة لدراسة فيروس ‎كورونا المستجد؛ وذلك ضِمن برنامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "منح"، وبتمويل بلغ 2.6 مليون ريال.

وقالت الجامعة: إن من بين 50 مقترحًا بحثيًّا تقدمت به؛ تم قبول 7 مقترحات بحثية، وعلى ضوء ذلك حازت الجامعة -من بين 24 جامعة ومركز أبحاث سعودي- المركز الأول بعدد الأبحاث التي تم قبولها.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
12:34 PM

7 أبحاث تضع "أم القرى" على عرش جامعات المملكة في دراسة "كورونا"

ضِمن برنامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم "منح" وبتمويل بلغ 2.6 مليون ريال

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,178

تقدمت جامعة أم القرى بـ7 مقترحات بحثية لدراسة فيروس كورونا المستجد.

وحازت ‎الجامعةُ المركزَ الأول من بين 24 جامعة ومركز أبحاث سعودي في عدد المقترحات البحثية المقبولة لدراسة فيروس ‎كورونا المستجد؛ وذلك ضِمن برنامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "منح"، وبتمويل بلغ 2.6 مليون ريال.

وقالت الجامعة: إن من بين 50 مقترحًا بحثيًّا تقدمت به؛ تم قبول 7 مقترحات بحثية، وعلى ضوء ذلك حازت الجامعة -من بين 24 جامعة ومركز أبحاث سعودي- المركز الأول بعدد الأبحاث التي تم قبولها.

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