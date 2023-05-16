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بفيديو توضيحي.. الداخلية: هذه عقوبة من ينشر الشائعات عن كورونا

قالت: عبر منصات وتطبيقات التواصل أو تداولها ما يسبب إثارة الهلع

نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو توضح فيه عقوبة من يبث الشائعات حيال جائحة فيروس كورونا المستجد، عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو من يحرض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة.

وقالت "الداخلية": إن "مرتكب هذه المخالفات يعاقب بفرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، أو الغرامة والسجن معًا، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة".

وأكدت وزارة الداخلية في حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد الأفراد غير السعوديين يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخولها نهائيًا، بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه، علمًا بأن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يخل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعًا أو نظامًا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بفيديو توضيحي.. الداخلية: هذه عقوبة من ينشر الشائعات عن كورونا
سبق

نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو توضح فيه عقوبة من يبث الشائعات حيال جائحة فيروس كورونا المستجد، عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو من يحرض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة.

وقالت "الداخلية": إن "مرتكب هذه المخالفات يعاقب بفرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، أو الغرامة والسجن معًا، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة".

وأكدت وزارة الداخلية في حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد الأفراد غير السعوديين يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخولها نهائيًا، بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه، علمًا بأن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يخل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعًا أو نظامًا.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
08:52 PM

بفيديو توضيحي.. الداخلية: هذه عقوبة من ينشر الشائعات عن كورونا

قالت: عبر منصات وتطبيقات التواصل أو تداولها ما يسبب إثارة الهلع

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ماجد الرفاعي - ينبع
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2,123

نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو توضح فيه عقوبة من يبث الشائعات حيال جائحة فيروس كورونا المستجد، عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو من يحرض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة.

وقالت "الداخلية": إن "مرتكب هذه المخالفات يعاقب بفرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، أو الغرامة والسجن معًا، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة".

وأكدت وزارة الداخلية في حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد الأفراد غير السعوديين يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخولها نهائيًا، بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه، علمًا بأن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يخل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعًا أو نظامًا.

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